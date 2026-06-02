Hề Mộng Dao - Hà Du Quân khảo sát lâu đài tổ chức hôn lễ từ 1 năm trước?

Sam

HHTO - Đám cưới của con trai "ông trùm sòng bạc" Macau Hà Du Quân và siêu mẫu Hề Mộng Dao có nhiều chi tiết cổ tích, trong đó có địa điểm tổ chức là một lâu đài cổ.

Sau 7 năm kể từ khi xác nhận kết hôn, Hà Du QuânHề Mộng Dao chính thức tổ chức hôn lễ tại Pháp. Địa điểm tổ chức là lâu đài Mont Saint Michel nằm trên hòn đảo nhỏ ở phía Tây Bắc nước Pháp, thuộc vịnh Saint-Malo. Không gian trong ngoài lễ đường được trang trí bởi hoa tươi màu hồng, cam, trắng đan xen như tạo điểm liên kết với màn cầu hôn hoành tráng năm nào.

Theo truyền thông Trung Quốc, hôn lễ được tổ chức vào ngày 1/6, đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi, gửi thông điệp về "tình yêu thuần khiết". Ảnh cưới được cả hai chia sẻ vào sáng 2/6.
Cư dân mạng nhớ lại bức ảnh từng được Hề Mộng Dao đăng hồi tháng 5 năm ngoái được chụp từ bên ngoài của lâu đài Mont Saint Michel, đặt nghi vấn cặp đôi đã đến tận nơi để "khảo sát địa điểm" tổ chức hôn lễ từ 1 năm trước.

"Mario" Hà Du Quân và "công chúa" Hề Mộng Dao đã bật khóc khi đọc lời thề. Hai thiên thần nhỏ Ronaldo và Romee làm "phù dâu/ phù rể nhí". Hôn lễ này chỉ có khoảng 200 khách mời là người thân, bạn bè gắn bó mật thiết, trong đó có người thừa kế của nhiều tập đoàn lớn.

Ngoài địa điểm tổ chức, hôn lễ này còn có nhiều điểm cổ tích khác. Điển hình như chiếc váy cưới của Hề Mộng Dao. Đây là thiết kế riêng do Jonathan Anderson thực hiện, cũng là mẫu váy cưới may đo cao cấp đầu tiên được tân giám đốc sáng tạo thiết kế kể từ khi về với Dior. Chiếc váy satin trắng dài tay cổ thuyền mang cổ điển đậm chất hoàng gia, tựa như công chúa trong truyện cổ tích.

Một trong những điểm gây chú ý là hoa cưới của Hề Mộng Dao. Cô không chọn loài hoa hiếm có, xa xỉ mà dùng hoa mao lương làm chủ đạo. Cánh hoa cuộn tròn, ôm sát nhau tượng trưng cho tình yêu bền chặt, gắn bó theo năm tháng.

Cô dâu Hề Mộng Dao chuộng sự tối giản, ưu tiên vẻ sang trọng, tinh tế. Cô và Hà Du Quân đã hoãn thời gian tổ chức hôn lễ do anh để tang bố ("ông trùm sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân).

Cặp đôi từng chia sẻ trên truyền hình, nàng siêu mẫu tâm sự với chồng rằng cô không cần tổ chức hôn lễ do tâm lý ngại ngùng với một hôn lễ công khai quá hoành tráng. Tuy nhiên, Hà Du Quân đã kiên quyết "phải tổ chức" và sẽ chờ đến khi cô sẵn sàng. Và có lẽ đây là lý do cặp đôi chọn chủ đề hôn lễ là "lời ước hẹn thành hiện thực".

Ngoài đám cưới chính ở Pháp vào ngày 1/6, Hà Du Quân - Hề Mộng Dao sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để chiêu đãi, cảm ơn bạn bè, đối tác, truyền thông tại Macau vào tháng 9 năm nay.

