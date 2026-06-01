Perfect Crown: Phản biện "phim hư cấu" khó làm dịu ồn ào của Byeon Woo Seok

HHTO - Lỗi sai của cả đoàn phim nhưng Byeon Woo Seok lại "hứng đòn" công kích mạnh nhất vì là diễn viên đảm nhận phân cảnh tranh cãi sai văn hóa, lịch sử của "Perfect Crown". Fan phim bênh vực rằng, "tác phẩm khác cũng đội mũ 9 dải" hoặc "chỉ là phim hư cấu". Tuy nhiên, phản biện này khó thuyết phục, vì sao?

MBC chiếu lại Perfect Crown bất chấp bị Knet tẩy chay

Đoàn phim, diễn viên chính, đạo diễn... đều đã lên tiếng xin lỗi sau khi Perfect Crown (Vương miện hoàn hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) bị tố sai lệch văn hóa - lịch sử (toàn cảnh tranh cãi: tại đây). Một người dân đã gửi kiến nghị lên diễn đàn của Quốc hội Hàn Quốc để yêu cầu dừng phát sóng và gỡ bỏ phim trên mọi nền tảng. Đơn kiến nghị đã vượt 50.000 chữ ký online.

Đợt chỉ trích và tẩy chay vẫn chưa lắng xuống sau hơn 1 tuần kể từ đơn kiến nghị. Tuy nhiên, MBC vẫn công bố lịch phát lại Perfect Crown. Quyết định này lại thổi bùng phản ứng giận dữ tại Hàn Quốc. Nhiều Knet chỉ trích nhà đài "vô liêm sỉ" khi không đưa ra được lời xin lỗi tử tế mà vẫn tiếp tục "vắt sữa" bộ phim gây tranh cãi.

Lịch chiếu lại 12 tập của Perfect Crown bắt đầu từ 9h ngày 3/6 đến 17h ngày 4/6 (theo giờ Hàn Quốc).

Phản biện "chỉ là phim hư cấu" không đủ thuyết phục

Một số fan của Perfect Crown sử dụng hình ảnh nhân vật đội mũ miện có 9 dải trong các phim Hàn khác để phản bác rằng, Knet đang phản ứng quá mức, vô lý: "Tại sao các phim khác thì được còn Perfect Crown thì không"?. Có người biện luận rằng tác phẩm này đã được ghi rõ là bối cảnh giả tưởng về chế độ quân chủ lập hiến thời hiện đại, nên việc quá khắt khe với các yếu tố trang phục, lịch sử, văn hóa là không cần thiết.

Tuy nhiên, những phản biện trên sớm bị "dập lại" và chỉ ra rằng có đầy điểm không đủ thuyết phục.

Bức ảnh được nhiều khán giả sử dụng để so sánh, bênh vực cho cảnh đăng cơ của Lee Ahn (Byeon Woo Seok) trong Perfect Crown.

Hầu hết các "dẫn chứng" (theo hình ảnh phía trên) mà fan phim chỉ ra đều được lấy từ phim có bối cảnh thời Joseon, khi ấy Hàn Quốc là chư hầu của Trung Quốc. Do hệ thống phân quyền khi ấy, việc các vị Vua sử dụng mũ miện 9 dải là đúng lịch sử. Mũ miện của Hoàng thượng ở Trung Hoa sẽ có 12 dải.

Fan cũng sử dụng bức hình của Lee Shin (Ju Ji Hoon) trong Goong (Hoàng Cung) - bộ phim khác của đài MBC cũng lấy bối cảnh giả tưởng chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21. Tuy nhiên, lấy nhân vật Lee Shin so sánh với Lee Ahn - Perfect Crown là không hợp lý. Bởi Lee Shin là Thái tử, còn cảnh của Lee Ahn là lễ đăng cơ, lên làm Vua.

Đây là lý do vì sao Knet phản ứng gay gắt và tuyên bố lập luận không thuyết phục khi ai đó phản biện rằng "dù sao Perfect Crown chỉ là phim hư cấu". Bởi nếu từ bối cảnh đã là giả tưởng thì đương nhiên, khán giả có quyền kỳ vọng vào sự phát triển độc lập, vượt bậc về văn hóa - lịch sử của Đế quốc Đại Hàn ở "thế kỷ 21 hư cấu".

Theo đó, phản biện "chỉ là phim hư cấu" dễ dàng bị Knet lật ngược lại rằng, tại sao đã hư cấu - giả định - giả tưởng thì không để cho Hàn Quốc thoát khỏi quá khứ "chư hầu" bằng một mũ miện 12 dải?

Cốt lõi khiến Perfect Crown bị tẩy chay và phê phán gay gắt chính là động đến tôn nghiêm, tự tôn dân tộc của khán giả Hàn Quốc. Có lẽ đoàn phim đã nhìn ra vấn đề này nên ngay thời điểm tranh cãi mới chớm đã phải lập tức xin lỗi và tuyên bố xóa bỏ cảnh "sai lịch sử" ở toàn bộ các nền tảng.

Không chỉ 2 diễn viên chính mà đạo diễn cùng nhiều người trong đội sản xuất đã đăng bài xin lỗi. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không ít người hâm mộ cho rằng một số fan không nên bênh vực mù quáng gây ảnh hưởng nặng hơn đến thiện cảm của nhóm khán giả đang phẫn nộ đối với đoàn phim và diễn viên. Trái lại, họ cũng mong Knet có cái nhìn dịu dàng hơn khi ê-kíp đã nhận sai và chỉnh sửa nhanh chóng.