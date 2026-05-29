Enola Holmes 3 tung teaser kịch tính: Một người bị bắt cóc, một đám cưới bị phá

HHTO - Teaser của “Enola Holmes 3” cho thấy phần nào cuộc phiêu lưu mới của nữ thám tử thời Victoria ở đảo quốc Malta. Sự lãng mạn được đẩy lên mức cao nhất, nhưng độ nguy hiểm thì cũng thế.

Tóm gọn nè: - Enola Holmes 3 theo chân nữ thám tử thời Victoria - Enola Holmes giải quyết một vụ án bí ẩn ở đảo quốc Malta. - Enola Holmes 3 mang đến vụ án ly kỳ và nguy hiểm đến tính mạng nhất của Enola từ trước đến nay. Chuyện tình cảm giữa Enola và Tử tước Tewkesbury cũng phát triển sang một giai đoạn mới. - Phim có sự tham gia của: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Louis Partridge… - Đạo diễn Philip Barantini của Adolescence (Biến Cố Tuổi Thành Niên) đảm nhận Enola Holmes 3, thay cho Harry Bradbeer đạo diễn hai phần phim trước.

Mới đây, Netflix đã tung ra teaser cho Enola Holmes 3 - bộ phim mới nhất xoay quanh nhân vật chính là cô em gái út của Sherlock Holmes. Đoạn đầu teaser tập trung vào chuyện tình cảm của Enola Holmes (Millie Bobby Brown) và Tử tước Tewkesbury (Louis Partridge), ngày càng ngọt ngào và gắn bó. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chàng Tử tước ngỏ lời cầu hôn, và nàng thám tử suýt “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Gọi là “suýt” bởi mặc dù sau đó chúng ta có nhìn thấy Enola mặc váy trắng cô dâu, nhưng chưa rõ cô có đến được lễ đường hay không. Trong teaser xuất hiện một chi tiết đáng chú ý, bác sĩ Watson (Himesh Patel) báo với Enola rằng anh trai cô - Sherlock Holmes (Henry Cavill) đã bị bắt cóc. Phải chăng vì đi cứu anh trai mà Enola không thể đến lễ đường?

Trước khi “thả xích” teaser, Netflix cũng đã tung ra hai hình ảnh đáng chú ý. Trong đó có thể thấy Enola mặc váy cô dâu, tay cầm súng; còn Tewkesbury ngồi trước lễ đường, ngóng trông người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Lần này, vụ án mới của Enola Holmes không diễn ra ở Anh, mà là ở đảo quốc Malta. Trước đó, Netflix cũng úp mở rằng Enola Holmes 3 sẽ mang đến vụ án ly kỳ và nguy hiểm đến tính mạng nhất của Enola từ trước đến nay. Có thể thấy trong teaser, ngoài vụ bắt cóc, Enola Holmes 3 còn có đánh nhau, rượt đuổi, và cả một tòa nhà đang bốc cháy. Enola bị mắc kẹt bên trong, nỗ lực tìm cách thoát ra.

Các fan của Enola Holmes, fan của cặp đôi Enola - Tewkesbury đang hào hứng với phần phim thứ 3 hơn bao giờ hết. “Fan sự nghiệp” hồi hộp trước vụ án được coi là một thử thách, một “giấc mơ nghề nghiệp” sẽ đến với cô nàng thám tử. “Fan couple” dĩ nhiên tung hoa khi cặp đôi yêu thích mà họ “chèo” miệt mài nay đã đến sát nút lễ đường, và cầu mong đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, fan riêng của Sherlock Holmes thì có vẻ hơi “phật ý” khi thám tử lừng danh lại bị bắt cóc dễ dàng như thế. Từ đó, nhiều thuyết âm mưu đã “mọc” lên. Có người cho rằng Sherlock Holmes chỉ giả vờ bị bắt cóc để điều tra một bí ẩn lớn nào đó. Có người lại đặt giả thuyết Sherlock Holmes dàn dựng vụ bắt cóc để ngăn cản đám cưới của em gái, bởi có thể sẽ có một âm mưu nham hiểm nào đó được sắp đặt ở lễ cưới.

Vụ án ly kỳ đang chờ đợi Enola Holmes ở đảo quốc Malta là gì? Liệu Tewkesbury có nhìn thấy cô dâu của mình bước vào lễ đường? Sherlock Holmes bị bắt cóc thật hay chỉ là mưu chồng mưu, kế chồng kế? Để biết được chính xác câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, chỉ có thể đợi đến ngày 1/7/2026, khi Enola Holmes 3 lên sóng Netflix.

Enola Holmes được dựng dựa trên bộ truyện của tác giả Nancy Springer, xoay quanh nhân vật trung tâm là Enola Holmes - cô em gái út của thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Cũng giống anh trai, Enola có đam mê thám tử, giải mã những bí ẩn.

Phim đã lên sóng Netflix hai phần, với Enola Holmes phần đầu ra mắt năm 2020, Enola Holmes 2 phát hành năm 2022. Phần 1, Enola rời khỏi nhà, một mình đến London để tìm người mẹ mất tích. Sang phần 2, Enola mở luôn một văn phòng thám tử để “cạnh tranh” với ông anh nổi tiếng của mình.

Một số bình luận của netizen:

“Việc Sherlock bị bắt cóc nghe có vẻ giống như một cốt truyện mà chính Sherlock là người dàn dựng.”

“Cú twist nè: Sherlock bị bắt cóc vì anh không muốn Enola kết hôn với Tewkesbury vào ngày hôm đó, bởi Moriarty đã lên kế hoạch giết tất cả mọi người tại đám cưới. Nhớ lời tôi đi, đợi phim chiếu xem có đúng không!”

“Enola mặc váy cưới, Tewkesbury mặc lễ phục. Đợi mãi cũng đến ngày này! Chúng ta thắng lớn rồi!!!”

“Thật tuyệt khi Philip Barantini là đạo diễn phần 3, chắc chắn nó sẽ mang đến một nguồn năng lượng mới mẻ và thú vị.”

“Cuối cùng cũng đến! Phải cần một người nhà Holmes để cứu một người nhà Holmes!!! Tôi thích tuyến tình cảm gia đình của cái phim này lắm.”

“Tôi rất mong chờ phần 3. Tôi thích hai phần đầu tiên dù ai nói ngả nói nghiêng.”