Nửa đầu năm 2026 của Kim Hye Yoon: Mới vừa “bế tắc” lại xứng đáng “nở hoa”

HHTO - Đầu năm nay, Kim Hye Yoon trở lại màn ảnh nhỏ với “No Tail To Tell” nhưng không mấy gây ấn tượng, thậm chí có thể nói là thất bại. Nhưng đến hiện tại, nữ diễn viên “gỡ điểm” quá đỉnh với vai chính trong phim kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc.

Sau thành công bùng nổ của Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy) vào năm 2024, sự trở lại của Kim Hye Yoon rất được ngóng đợi. Nhưng đáng tiếc, bộ phim truyền hình sau đó của cô là No Tail To Tell (Từ Hôm Nay, Tôi Là Con Người) phát sóng đầu năm nay lại không được thành công cho lắm. Thậm chí, có thể nói nó là một thất bại.

Trong No Tail To Tell, Kim Hye Yoon vào vai một gumiho - cửu vĩ hồ, cáo chín đuôi - quyền năng. Khác với những gumiho khác, cô không muốn trở thành người mà chỉ muốn vĩnh viễn làm gumiho, tận hưởng cuộc đời bất diệt. Do đó, cô tránh làm việc thiện để tránh “tích phước”, đồng thời cũng không làm việc quá ác để khỏi bị trừng phạt. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ với một cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới đã làm thay đổi tất cả.

Đáng tiếc, màn thể hiện của Kim Hye Yoon trong No Tail To Tell bị netizen Hàn chê từ ngoại hình đến giọng thoại, lẫn diễn xuất. Nữ diễn viên xinh xắn nhưng được cho là không đủ “nhan sắc tuyệt trần” thường được gắn với hình tượng gumiho. Giọng đọc thoại của cô bị nhận xét là khó nghe, chói tai. Diễn xuất gồng, không có chemistry với bạn diễn Lomon (đóng vai nam chính).

Thất bại của No Tail To Tell không những làm sứt mẻ danh tiếng của Kim Hye Yoon mà còn khiến cô bị nghi ngờ không có diễn xuất, thành công của Lovely Runner chỉ là ăn may. Cơ hội để Kim Hye Yoon “gỡ điểm” đến gần như ngay sau đó, với phim kinh dị Salmokji (Salmokji: Whispering Water) công chiếu ở Hàn Quốc vào tháng 4 ở Hàn Quốc. Và cô đã có một bàn thắng tuyệt đẹp.

Nhắc đến một trong những cú nổ ấn tượng của phòng vé Hàn Quốc năm nay, chắc chắn phải kể đến Salmokji. Dù không được đầu tư khủng, dàn diễn viên không quá ngôi sao, nhưng Salmokji bám trụ phòng vé rất tốt, liên tục kéo khán giả đến rạp. Hiện tại, sau hơn 30 ngày công chiếu, Salmokji đã đạt khoảng 3,17 triệu vé, chính thức vượt qua A Tale Of Two Sisters (2003) sau 23 năm để trở thành phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc.

Trong Salmokji, Kim Hye Yoon vào vai một nữ đạo diễn trẻ, cùng đoàn phim của mình quay phim ở một vùng đầm lầy hẻo lánh, nơi nổi tiếng với các lời đồn đoán ma mị cũng như các hiện tượng kỳ dị. Diễn xuất của Kim Hye Yoon trong Salmokji được khen rất nhiều. Một số trang truyền thông của Hàn Quốc còn gọi nữ diễn viên là “nữ hoàng kinh dị” mới của điện ảnh Hàn Quốc.

Hoàn toàn rũ bỏ vẻ trong sáng, tràn đầy sức sống như trong Lovely Runner hay "chanh sả" trong No Tail To Tell, Kim Hye Yoon trong Salmokji gây ấn tượng với vẻ mệt mỏi, sợ hãi, khiếp đảm, và tức giận trước thế lực siêu nhiên ma quái mình đang phải đối mặt. Thành công của phim kinh dị này đã giúp Kim Hye Yoon tăng hạng vùn vụt, đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên triển vọng tháng 4 ở Hàn Quốc.

Qua đó có thể thấy, No Tail To Tell có thể là một cú ngã, nhưng nó không phải là bằng chứng cho thấy Kim Hye Yoon là một diễn viên tệ. Thực tế, Kim Hye Yoon là một diễn viên không ngại làm mới mình trên màn ảnh, thử sức với nhiều kiểu nhân vật khác nhau, trong nhiều thể loại phim từ tình cảm đến kinh dị, từ màn ảnh nhỏ đến màn ảnh rộng. Và trong số đó, sẽ có vai diễn cô chưa phù hợp lắm, nhưng cũng sẽ có vai diễn giúp cô tỏa sáng.

Một số phim truyền hình có sự tham gia của Kim Hye Yoon có thể tìm xem trên Netflix là SKY Castle, No Tail To Tell, Lovely Runner (ngày cuối có thể xem trên Netflix là 31/5/2026). Phim kinh dị Salmokji hiện đang chiếu ở các cụm rạp Việt Nam với tên Ma Da Hàn Quốc: Hồ Nuốt Người.

Sắp tới, Kim Hye Yoon có hai dự án phim truyền hình nổi bật là Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya - được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Nhật Bản Higashino Keigo, và Good Partner 2 - phần 1 được đánh giá cao với sự tham gia của Jang Na Ra, Nam Ji Hyun.