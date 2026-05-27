Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Jennie diễn nhạc mới ở sự kiện Chanel, báo hiệu mùa nhạc hội "cực khét"

Thu Trang

HHTO - Không chỉ "đốn tim" fan với giao diện chuẩn "Chanel sống", Jennie còn biến bữa tiệc hậu sự kiện của nhà mốt Pháp thành một mini concert. Loạt khoảnh khắc trình diễn đầy năng lượng của cô nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, khiến công chúng càng thêm kỳ vọng về mùa nhạc hội bùng nổ của giọng ca BLACKPINK trong thời gian tới.

Chiều 26/5 (giờ Việt Nam), show Métiers d’Art 2026 của Chanel chính thức diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc). Như thường lệ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về đại sứ thương hiệu Jennie để xem tạo hình của "Chanel sống". Không làm khán giả thất vọng, nữ idol xuất hiện với visual ấn tượng, khoe trọn tỉ lệ cơ thể cân đối cùng bờ vai thon gọn trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Cruise 2027 của nhà mốt.

705878460-2137469656986730-1297184824659240445-n.jpg
706760126-2137469560320073-6719582334629107048-n.jpg
Phong thái chuẩn "đại minh tinh" của giọng ca "like Jennie" tiếp tục trở thành điểm nhấn.

Không dừng ở đó, tại after-party show Chanel, Jennie khuấy động không khí khi trình diễn loạt hit cá nhân như Handlebars, Dracula, like JENNIE. Đặc biệt, cô còn chiêu đãi khách mời bằng một ca khúc hoàn toàn mới.

Jennie biến đêm after-party của Chanel thành một mini concert đúng nghĩa.
Jennie trình diễn ca khúc mới kèm phần vũ đạo đầy cuốn hút, được dự đoán sẽ sớm trở thành trend mới trên mạng xã hội trong thời gian tới.
jennie-lung.jpg
Jennie được cho là mặc áo khoác và váy được biến tấu từ set đồ thuộc bộ sưu tập Chanel Thu Đông 2026 - 2027. Bức ảnh chụp bóng lưng của cô khi trình diễn đại náo vòng fan.

Thông qua những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ca khúc mới gây chú ý với giai điệu tươi sáng nhưng vẫn giữ được nét bí ẩn quen thuộc trong màu sắc âm nhạc của Jennie. Không ít fan bày tỏ mong muốn nữ idol sớm phát hành chính thức ca khúc mới, thậm chí còn dự đoán đây có thể sẽ là một "bản hit mùa Hè" nếu được ra mắt trong thời gian tới.

z7869212922495-542979902dbaed448df0119dc3988762.jpg
Cư dân mạng cũng dự đoán ca khúc mới được biểu diễn tại after-party lần này sẽ sớm có mặt tại các sân khấu lễ hội âm nhạc sắp tới của Jennie.

Rất nhanh, Jennie sẽ tiếp tục khuấy đảo truyền thông khi đảm nhận vai trò headliner (nghệ sĩ chính biểu diễn) tại loạt lễ hội âm nhạc lớn trải dài từ Bắc Mỹ, châu Âu đến châu Á.

Điểm khiến khán giả luôn kỳ vọng ở Jennie chính là việc mỗi lần đứng trên sân khấu, cô đều mang đến "phiên bản mới" của mình. Từ remix, làm mới cách phối nhạc đến thay đổi tạo hình hay cách dàn dựng, giọng ca BLACKPINK được kỳ vọng sẽ mang đến set diễn "cháy rực" trong những đại nhạc hội này.

cove-fb.jpg

Thu Trang
#Jennie #Chanel #Blackpink #mini concert #after party #Jennie bài hát mới #Jennie visual

Xem thêm

Cùng chuyên mục