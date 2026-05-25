Netizen đào lại ảnh chung của "bộ ba tam tai" Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư

HHTO - Trong thời gian ngắn, ba diễn viên với lưu lượng lớn (fan đông) của C-Biz là Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ liên tiếp "lật xe" (nghệ sĩ đang được yêu thích khiến công chúng mất thiện cảm). Không chỉ vậy, thứ tự dính "phốt" của từng người lại còn trùng khớp với bức ảnh năm nào ở Đêm hội Weibo 2023.

Ảnh chụp chung của Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ ở Đêm hội Weibo 2023 vô tình trở thành "chứng nhân lịch sử".

Màn "lật xe" của Vương Hạc Đệ khiến bức ảnh của anh, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư tại Đêm hội Weibo 2023 trở thành tấm hình "tam tai", viral trở lại. Bởi chỉ trong thời gian ngắn, cả ba diễn viên hàng đầu đều liên tiếp dính tranh cãi, lại y hệt thứ tự của tấm ảnh.

Bạch Lộc và tranh cãi không tôn trọng đàn anh, kém duyên trong Keep Running

Câu chuyện bắt đầu khi Bạch Lộc gọi Lý Thần và Trịnh Khải trong Keep Running là những "ông già", đồng thời trêu chọc họ luôn quá hiếu thắng khi chơi trò chơi. Điều này đã khiến một bộ phận khán giả cho rằng cô có thái độ không chuẩn mực, nhất là khi hai nam diễn viên đều lớn hơn cô về tuổi đời, tuổi nghề lẫn thâm niên ở Keep Running.

Từ đây, hàng loạt khoảnh khắc "kém duyên" của Bạch Lộc trong quá trình tham gia Keep Running bị được dân mạng "đào" lại. Từ việc gọi thẳng tên Sa Dật thay vì "anh Sa", ngắt lời Trịnh Khải cho đến khoảnh khắc cô ngăn cản không cho Lý Thần lên chơi game vì cho rằng anh "chắc chắn sẽ thua" đều khiến netizen không hài lòng.

Bạch Lộc quả quyết rằng đàn anh chắc chắn thua, trong khi "trâu nước" Lý Thần vốn là thành viên kỳ cựu mạnh nhất chương trình. (Nguồn: FB @Chuồng gà Cbiz).

​Không chỉ vậy, ngay cả nụ cười hở răng làm nên thương hiệu của nữ diễn viên cũng không thoát "bia đạn". Ban đầu, Bạch Lộc được yêu thích nhờ nụ cười sảng khoái này, tuy nhiên, khán giả quay ra chán ghét vì cho rằng cô luôn cố ý cười lớn ngay cả trong những tình huống không buồn cười.

Nụ cười của Bạch Lộc bị nhận xét là làm lố, kém duyên.

Kết quả là làn sóng pressing Bạch Lộc diễn ra liên tục suốt gần 1 tháng tại Trung Quốc mà không có dấu hiệu dừng lại. Cả diễn xuất của cô trong những năm gần đây, lẫn giọng hát và cách nhảy trong concert mới nhất đều bị netizen mang ra chê bai.

Triệu Lộ Tư dính nghi vấn coi thường fan Việt

Mới đây, concert quốc tế đầu tiên của Triệu Lộ Tư mang tên Stay Romantic đã "cập bến" Bangkok (Thái Lan). Không chỉ fan Trung mà còn có rất nhiều fan từ các quốc gia khác (trong đó có fan Việt Nam) cũng đến ủng hộ. Ở phần cảm ơn cuối chương trình, Triệu Lộ Tư lần lượt cảm ơn các fan từng nước theo gợi ý.

Một số fan Việt đã cố gắng nói rất to chữ Việt Nam đến mức video cũng ghi lại được, song nữ diễn viên lại nói cảm ơn fan Trung Quốc khiến khán giả Việt "vỡ mộng". Không chỉ cô và ê-kíp cũng bị chê vì thiếu tinh tế khi hoàn toàn có thể giúp nữ diễn viên chuẩn bị trước một số quốc gia đã đặt vé concert. Cũng có người hâm mộ bênh vực nữ diễn viên rằng đứng trên sân khấu sẽ rất khó nghe rõ âm thanh bên dưới.

Nguồn: Threads @thuy_tien_tran02

Concert của Triệu Lộ Tư còn bị chính Cnet "sấy" nhiều ngày. Nguyên nhân là trang phục ngắn quá cỡ, kết hợp loạt động tác của cô trong concert bị nhận xét là phản cảm. Đồng thời, cô cũng liên tục dính tranh cãi hát nhép, "nhảy như không nhảy" dù sự kiện được tổ chức với quy mô hòa nhạc.

Trang phục của Triệu Lộ Tư được thiết kế riêng, nên Cnet càng chỉ trích gu thẩm mỹ của nữ diễn viên khi muốn thể hiện quyến rũ nhưng "chưa tới".

​Vương Hạc Đệ nhận phản ứng ngược, tự "lật xe"

Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ hợp tác trong Vườn Sao Băng 2018 và tiếp tục duy trì tình bạn cho đến nay. Mới đây, cả hai cũng cùng tham gia show Quán Trọ Thân Yêu và nhận được sự chú ý của công chúng.

Trong tập cuối của show, các thành viên đã tổ chức một buổi lễ trao giải để ghi nhận sự đóng góp của nhau. Khi đến lượt Vương Hạc Đệ, mọi người đã chế tên anh thành "Vương Hạc Đáy" và trêu rằng có một nhóm chat giữa các thành viên mà không có anh. Sau khi lên sóng, Vương Hạc Đệ cũng chia sẻ trên weibo: "Ban đầu cứ nghĩ là do bản thân mình nhạy cảm, hôm nay nghe mọi người phân tích thì thấy có chút không thoải mái thật".

Bài đăng của Vương Hạc Đệ trên weibo.

Chia sẻ của Vương Hạc Đệ đã làm dấy lên làn sóng trái chiều. Một bên bênh vực rằng tình huống nhóm chat nghe giống như đang cô lập anh, vì thế nam diễn viên khó chịu là đúng. Ngược lại, netizen lại cho rằng Vương Hạc Đệ tiêu chuẩn kép, bởi anh đùa giỡn với người khác thì không sao, nhưng khi bị đùa giỡn thì lại "không thoải mái".

Vương Hạc Đệ nổi tiếng với tính cách thích đùa giỡn. Tuy nhiên phát ngôn của anh lại vô tình đưa những khoảnh khắc trước kia lên "bàn tế".

Thẩm Nguyệt trở thành đối tượng bị công kích chính sau phát ngôn trên. Cô nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân đã vô ý khi đùa giỡn như vậy. Ngoài ra, cô cũng khẳng định không có nhóm chat nào ngoại trừ Vương Hạc Đệ mà chỉ là một lời nói đùa. Dù vậy, hot search "Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ hủy kết bạn" vẫn lan truyền chóng mặt trên Weibo, đánh dấu sự tan rã của couple đình đám và một tình bạn 8 năm. Siêu thoại couple của cả hai "chuyển đen" cũng là dấu hiệu thổi bùng tranh cãi.

"Đạo Minh Tự" và "Đổng Sam Thái" của Vườn Sao Băng 2018 dính nghi vấn hủy kết bạn và cạch mặt nhau sau tranh cãi.

Netizen hiện đang nghiêng về phía Thẩm Nguyệt. Bởi lúc trước khi đoạn clip anh đùa giỡn giật mũ hoodie của Thẩm Nguyệt gây tranh cãi, chính cô đã đứng ra bảo vệ cho nam diễn viên. Ngược lại, đến nay Weibo của Vương Hạc Đệ đã mất gần 200K lượt theo dõi, đồng thời bị gán mác là "trà xanh", sống không tình nghĩa với bạn bè.

​

​

​