Spotify và UMG khai thác AI từ nhạc bản quyền, Taylor Swift “đi trước một bước”

Thuỳ Vân

HHTO - Trong khi Spotify và Universal Music Group (UMG) vừa ký thỏa thuận cho phép người dùng tạo bản cover và remix bằng AI từ kho nhạc có bản quyền, Taylor Swift đã âm thầm chuẩn bị “lá chắn” pháp lý từ trước. Điều này cho thấy nước cờ khôn ngoan của nữ ca sĩ trong bối cảnh AI đang dần xâm lấn thị trường.

Mới đây, SpotifyUniversal Music Group (UMG) đã chính thức ký kết một thỏa thuận mang tính bước ngoặt. Theo đó, người dùng Spotify Premium sẽ có thể sử dụng AI để tạo các bản cover hoặc remix hợp pháp từ kho nhạc của UMG và phát hành trực tiếp trên nền tảng.

Tính năng này được triển khai dưới dạng tiện ích trả phí, vận hành theo nguyên tắc “đồng thuận, ghi nhận và trả thù lao”. Điều này đồng nghĩa với việc nghệ sĩ có quyền lựa chọn tham gia, đồng thời sẽ được chia sẻ doanh thu từ các sản phẩm AI lấy cảm hứng từ âm nhạc của mình.

Động thái này được xem là hướng đi thực dụng của hai “ông lớn” trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Thay vì tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống AI vốn ngày càng khó kiểm soát, họ lựa chọn cách quản lý và thương mại hóa công nghệ này.

Tuy nhiên, câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu các nghệ sĩ có thực sự được trao quyền từ chối hay không, bởi quyền kiểm soát sẽ phụ thuộc vào ai đang nắm giữ quyền của bản ghi âm gốc (master), và không phải nghệ sĩ nào cũng nắm được quyền đó đối với chính âm nhạc của mình.

Thú vị là trong khi các “ông lớn” đang vạch ra nước cờ mới, Taylor Swift dường như đã nhìn thấy trước những gì sắp đến. Ngay trước khi thỏa thuận được công bố, nữ ca sĩ đã âm thầm nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu cho giọng nói và hình ảnh cá nhân tại Mỹ, một động thái được xem là “đánh phủ đầu” trước khi AI kịp chạm đến.

Bên cạnh đó, hành trình giành lại quyền sở hữu master của Taylor Swift cũng khiến nhiều người tin rằng cô sẽ có vị thế mạnh hơn để phản đối hoặc tránh bị cuốn vào những thỏa thuận AI kiểu mới. Sau nhiều năm đấu tranh, tái thu âm các album dưới nhãn Taylor’s Version và cuối cùng mua lại toàn bộ master cho sáu album đầu tiên, Taylor Swift đã biến câu chuyện quyền sở hữu âm nhạc thành cuộc thảo luận đại chúng về quyền tự chủ của nghệ sĩ.

Thỏa thuận giữa Spotify và UMG cho thấy ngành công nghiệp âm nhạc đang bước vào một giai đoạn mới: Thay vì tìm cách ngăn chặn AI, các “ông lớn” bắt đầu học cách sống chung và kiếm tiền từ nó. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mới, câu chuyện về quyền sở hữu âm nhạc cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh AI có thể tái tạo giọng hát, phong cách hay cả hình ảnh nghệ sĩ chỉ trong vài phút, việc nắm giữ master không còn đơn thuần là vấn đề lợi nhuận, mà dần trở thành “tấm lá chắn” để nghệ sĩ bảo vệ bản sắc và quyền kiểm soát đối với chính sản phẩm sáng tạo của mình.

#Spotify #UMG #AI #Taylor Swift #bản quyền #bảo hộ

