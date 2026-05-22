Hôn lễ Nadech - Yaya tại Na Uy "bớt hài" hơn đám cưới ở Thái, vẫn theo truyền thống

Người thân và bạn bè đã một lần nữa đến Na Uy "ăn cưới" Nadech - Yaya. Dàn sao Thái Lan như vợ chồng Mark Prin - Kimberly Ann Voltemas, Margie Rasri, Pok Passarakorn, James Ma, Pai Rinrada, Bow Benjawan... đã có mặt.
Hôn lễ trước đó được tổ chức tại khu nhà của Nadech tại Khon Kaen, theo phong tục, truyền thống của vùng Isan. Nhiều khoảnh khắc hài hước từ phần đọc lời thề, thử thách rước dâu... của Yaya - Nadech cùng dàn phù dâu, phù rể được tiết lộ, náo loạn mạng xã hội. Đám cưới ở Na Uy "bớt hề" hơn nhưng không kém vui vẻ, náo nhiệt, lãng mạn và vẫn lấy yếu tố truyền thống làm cốt lõi. Hôn lễ của Nadech - Yaya diễn ra trên một du thuyền.
Theo truyền thống Bắc Âu, đặc biệt đối với người Na Uy có nguồn gốc là người Viking, con thuyền là biểu tượng của tâm hồn và hành trình mới. Việc Nadech và Yaya tổ chức hôn lễ trên thuyền mang ngụ ý từ đây về sau, họ sẽ cùng chèo lái, tay trong tay vượt qua cả những ngày bình lặng và cuồng nộ của cuộc đời.
"Cặp đôi thần tiên" của giới giải trí Thái Lan chính thức về chung một nhà sau 15 năm hẹn hò trở thành câu chuyện cổ tích đẹp như mộng được nhiều người "xin vía". Sau 2 lần "ăn cưới online", một số fan vào "chế độ phụ huynh" bắt đầu ngóng chờ Nadech - Yaya báo tin đón con đầu lòng.