Sau lời xin lỗi vì Perfect Crown sai lịch sử, Byeon Woo Seok vẫn bị chỉ trích

HHTO - Những tranh cãi và chỉ trích Byeon Woo Seok vẫn tiếp tục leo thang, bất chấp trước đó nam diễn viên đã viết thư tay xin lỗi vì sự việc phim “Perfect Crown” có những chi tiết sai lệch, xuyên tạc lịch sử Hàn Quốc.

Tóm tắt: - Byeon Woo Seok tham dự buổi họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế mới Yoo Jae Suk Camp của Netflix. - Byeon Woo Seok lên tiếng xin lỗi khi được hỏi về sự việc phim Perfect Crown vướng tranh cãi vì xuyên tạc lịch sử Hàn Quốc. Netizen Hàn chỉ trích nam diễn viên xin lỗi hời hợt.

Vào ngày 19/5 vừa qua, Byeon Woo Seok đã tham dự buổi họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế mới Yoo Jae Suk Camp của Netflix. Sự xuất hiện của Byeon Woo Seok đặc biệt gây chú ý khi bộ phim truyền hình Perfect Crown do anh đóng vai nam chính vướng phải tranh cãi “xuyên tạc lịch sử” Hàn Quốc. Tranh cãi lớn đến mức tất cả các diễn viên tham gia phim - trong đó có Byeon Woo Seok - đều từ chối phỏng vấn sau khi bộ phim kết thúc.

Cụ thể, Perfect Crown bị chỉ trích những chi tiết như các quan đại thần đã hô “thiên tuế” thay vì “vạn tuế” trong lễ đăng cơ của Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok). Được biết, “thiên tuế” là lời hô chỉ dành cho các nước chư hầu (phụ thuộc vào quốc gia, đế chế lớn hơn). Mũ miện của nhà vua trong lễ lên ngôi cũng chỉ có 9 dải ngọc - biểu tượng dành cho lãnh chúa nước chư hầu.

Bên cạnh đó, Perfect Crown còn bị chỉ trích bởi phân cảnh Hee Joo (IU) khi dùng trà cùng Thái hậu đã dùng bộ ấm trà Trung Quốc (giá 480 ngàn đồng), nghi thức cũng mang dấu ấn trà đạo Trung Quốc chứ không phải của Hàn Quốc. Một cảnh khác cũng bị chỉ trích là Thái hậu sử dụng bút máy Trung Quốc giá rẻ (giá 176 ngàn đồng).

Trong buổi ra mắt Yoo Jae Suk Camp, khi được hỏi nam diễn viên có cảm thấy áp lực khi bắt đầu một chương trình truyền hình thực tế giữa lúc tranh cãi về việc xuyên tạc lịch sử của Perfect Crown đang diễn ra không, Byeon Woo Seok đã lên tiếng xin lỗi.

“Tôi luôn giữ vững quan điểm sẽ làm hết sức mình trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Tôi đã làm hết sức mình trong quá trình quay Yoo Jae Suk Camp, và tôi thực sự xin lỗi về vấn đề này”.

Lời xin lỗi này không những không xoa dịu netizen Hàn mà còn “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến những chỉ trích càng leo thang. Trên MXH, nhiều bình luận chỉ trích Byeon Woo Seok xin lỗi hời hợt, "xin lỗi cho có", "xin lỗi vì bị phát hiện"... Hành động mỉm cười trong lúc xin lỗi của nam diễn viên cũng được cho là thiếu nghiêm túc, thiếu chân thành. Netizen Hàn còn nhắc đến đạo diễn Park Joon Hwa của Perfect Crown, ông đã rơi nước mắt khi xin lỗi. Khi so sánh thái độ của cả hai, phản ứng tiêu cực dành cho Byeon Woo Seok càng trở nên gay gắt hơn.

Bên lề Perfect Crown, vụ việc lạm quyền ở sân bay Incheon của Byeon Woo Seok cũng bị netizen Hàn “đào” lại. Vào tháng 7/2024, vệ sĩ của Byeon Woo Seok bị tố tự ý chặn cổng sân bay khoảng 10 phút, kiểm tra vé máy bay và hộ chiếu của hành khách, còn dùng đèn flash chiếu vào những người xung quanh để tránh quay chụp. Sau đó, dù Dispatch có lên tiếng minh oan cho Byeon Woo Seok nhưng netizen Hàn vẫn phẫn nộ. Họ chỉ trích nam diễn viên thay vì xin lỗi mọi người thì chỉ mải tương tác vui vẻ với fan.

Một số bình luận của netizen:

“Một lời xin lỗi không chân thành liệu có được coi là lời xin lỗi không? Có vẻ như công chúng chưa bao giờ thực sự nhận được một lời xin lỗi chân thành. Họ liên tục đăng lời xin lỗi trong khi vẫn tiếp tục bán kịch bản, phát hành nội dung trên các nền tảng số, và tổ chức sự kiện…”

“Anh ta chỉ viết vội vài dòng xin lỗi hời hợt để được lên chương trình giải trí, đúng không?”

“Nếu thực sự bình thường, ngay từ đầu anh ta đã không bao giờ tham dự buổi họp báo đó.”

“Giống như vụ ở sân bay, và lần này cũng vậy. Tôi tự hỏi liệu anh ta có nhận ra tình hình không. Anh ta càng bị ghét hơn vì thái độ đó.”

“Tôi định cho qua rồi vì anh ta đã xin lỗi, nhưng thái độ của anh ta thực sự rất tệ. Cái nụ cười gian xảo đó…”

“Sau khi nổi tiếng và đi lưu diễn nước ngoài, tôi tự hỏi liệu anh ta có trở nên quá kiêu ngạo không. Kể từ vụ việc ở sân bay, tôi cảm thấy như anh ta nghĩ rằng dư luận chỉ là dư luận, và anh ta không làm gì sai. Cách anh ta xin lỗi lần này cũng trông vô cảm.”