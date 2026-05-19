Harry Potter bản mới còn chưa chiếu, một thành viên của "nhà tóc đỏ" đã rời đi

HHTO - Mùa đầu tiên của “Harry Potter” bản truyền hình còn chưa công chiếu, một thành viên của "Gia đình tóc đỏ" nhà Weasley lại quyết định rời đi. Diễn viên mới sẽ sớm được thay thế nhưng các fan vẫn không tránh khỏi tiếc nuối bởi diễn viên cũ được cho là quá hoàn hảo với nhân vật này.

Tóm tắt: - Gracie Cochrane thủ vai Ginny Weasley trong loạt phim Harry Potter bản truyền hình của HBO Max sẽ không trở lại mùa 2. - Lý do là bởi "do hoàn cảnh không lường trước được". - Diễn viên mới đóng vai Ginny sẽ sớm được thay thế.

Mới đây, các fan của Harry Potter nói chung và loạt phim Harry Potter bản truyền hình nói riêng đã đón nhận một tin tức không mấy vui vẻ. Được biết, diễn viên nhí Gracie Cochrane - thủ vai Ginny Weasley, cô con gái út của nhà Weasley, bạn gái tương lai của Harry Potter - sẽ không trở lại trong mùa 2 của loạt phim do HBO Max sản xuất.

Thông báo rời khỏi loạt phim Harry Potter bản truyền hình được đưa ra trực tiếp từ Gracie Cochrane và gia đình cô bé. Theo đó, Gracie và gia đình nói rằng: “Do những hoàn cảnh không lường trước được, Gracie đã đưa ra quyết định khó khăn là từ bỏ vai diễn Ginny Weasley trong loạt phim Harry Potter của HBO sau mùa đầu tiên”.

Tuy nhiên, Gracie và gia đình cũng nói thêm rằng quãng thời gian được là một phần của thế giới Harry Potter thực sự tuyệt vời. Cô bé và gia đình vô cùng biết ơn đoàn phim, ê-kíp đã tạo ra trải nghiệm khó quên như vậy.

Gracie cùng các "anh trai" nhà Weasley.

Gracie và "anh Ron" trên phim trường Harry Potter.

Sau đó, HBO cũng đưa ra phản hồi ủng hộ quyết định rời đi của Gracie Cochrane và gia đình cô bé. Đồng thời, hãng cũng biết ơn những gì Gracie đã cống hiến cho mùa đầu tiên của Harry Potter bản truyền hình. “Chúng tôi chúc Gracie và gia đình cô bé những điều tốt đẹp nhất”. Được biết, HBO Max đã lựa chọn dàn diễn viên nhí của Harry Potter bản truyền hình từ hàng chục nghìn hồ sơ ứng tuyển. Giờ đây, với sự rời đi của Gracie Cochrane, HBO Max sẽ phải tuyển diễn viên mới đóng vai Ginny. Thông tin về việc tuyển mới vẫn chưa được tiết lộ.

Mặc dù Harry Potter mùa đầu tiên vẫn chưa lên sóng, Gracie Cochrane vẫn chưa xuất hiện với tạo hình chính thức của phim, nhưng ngay từ lúc công bố danh sách diễn viên cô bé đã nhận được nhiều lời khen ngợi rằng “quá hoàn hảo với vai Ginny”. Gracie được khen bởi vẻ ngoài xinh xắn, hoạt bát, lanh lợi, tỏa ra năng lượng sôi nổi - rất tương đồng với nhân vật Ginny ở giai đoạn sau của bộ truyện Harry Potter.

Việc lựa chọn một cô bé có thần thái khác hoàn toàn với Ginny của bản phim cũ như Gracie Cochrane cho vai Ginny đã gieo cho các fan Harry Potter hy vọng rằng loạt phim mới sẽ “đi đúng hướng” hơn bản phim cũ, ít nhất là với nhân vật Ginny. Bởi trong bản phim cũ, do chưa kịp cập nhật thông tin ở các tập truyện xuất bản sau, nhân vật Ginny vẫn giữ nguyên dáng vẻ rụt rè ở phần đầu truyện Harry Potter. Trong khi đó, theo truyện, càng trưởng thành Ginny càng tự tin, cá tính.

Ginny Weasley của bản phim Harry Potter cũ.

Theo như thông báo, Gracie Cochrane sẽ không trở lại mùa 2, nhưng vẫn sẽ xuất hiện trong mùa đầu tiên của Harry Potter bản truyền hình. Trước đó, Gracie đã xuất hiện trên phim trường Harry Potter, cô bé cũng xuất hiện thoáng qua trong trailer của mùa 1.

Tuy nhiên, trong mùa đầu tiên, thời lượng lên hình của Gracie sẽ không nhiều. Có lẽ Ginny chỉ xuất hiện ở phân đoạn tiễn các anh đi học và chạm mặt Harry Potter lần đầu tiên ở sân ga phù thủy. Phải sang mùa 2, khi Ginny cũng nhập học trường Hogwarts, nhân vật này mới xuất hiện nhiều hơn. Thậm chí, có thể nói rằng tập truyện thứ 2 Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật xoay quanh Ginny khá nhiều.

Mùa đầu tiên của Harry Potter bản truyền hình mang tên Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy dự kiến sẽ ra mắt vào dịp Giáng sinh năm nay.

Dominic McLaughlin là Harry Potter bản phim mới.

Arabella Stanton đảm nhận vai Hermione Granger.

Alastair Stout vào vai Ron Weasley.

Một số bình luận của netizen:

“Ủa? Ủa??????????”

“Không thể tin được… Đó là Ginny bước ra từ trong sách mà…”

“Tự dưng thấy buồn ngang.”

“Cô bé quá hoàn hảo với vai Ginny. Tôi nghĩ là một trong những lựa chọn diễn viên xuất sắc nhất cho toàn bộ dàn diễn viên của bản truyền hình. Tiếc thật đấy.”

“Ôi trời, Gracie có tố chất của một Ginny hoàn hảo luôn! Hy vọng người mới cũng sẽ xuất sắc không kém.”

“Sao tôi có cảm giác một chuỗi-domino-bỏ-vai sẽ diễn ra. Ginny là người đầu tiên. Ai tiếp theo?”

“Việc thay thế một nhân vật chính sớm như vậy chắc chắn là điều đáng ngạc nhiên, nhưng tôi hy vọng Gracie vẫn ổn.”

“Buồn quá nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô bé và gia đình. Chúc cô bé mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Nếu cô bé quay lại nghiệp diễn, tôi chắc chắn sẽ xem.”

“Tôi ước vai Snape sẽ được thay diễn viên, nhưng cuối cùng lại là Ginny. Trời ạ.”