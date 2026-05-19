"Đại phi" Gong Seung Yeon từng là thực tập sinh đẹp nhất SM, chữa lành cho em gái

HHTO - Từng thực tập 7 năm tại SM Entertainment, được xem là gương mặt tiềm năng có thể cùng ra mắt với Red Velvet, nhưng Gong Seung Yeon đã quyết định từ bỏ và chuyển qua nghiệp diễn. Gần đây, fan mới biết rằng, cô chính là người phát hiện và đồng hành cùng Jeongyeon (TWICE) suốt quá trình em gái trị bệnh.

Ngay từ khi Perfect Crown lên sóng, khán giả đã kỳ vọng rất nhiều vào bộ đôi IU và Byeon Woo Seok. Thế nhưng chỉ sau vài tập đầu tiên, Gong Seung Yeon mới là cái tên viral nhất trên mạng xã hội. Trong vai Đại phi Yoon Yi Rang, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi thần thái và khí chất quyền lực đúng hoàng tộc. Dù không phải nữ chính, mỗi lần Seung Yeon xuất hiện vẫn khiến khán giả khó rời mắt.

Từ những cử chỉ đậm chất "mẫu nghi thiên hạ" đến giọng nói đầy tôn nghiêm, Seung Yeon thành công thể hiện hình tượng Đại phi trong Perfect Crown.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi bén duyên với diễn xuất, Seung Yeon từng là thực tập sinh thần tượng dưới trướng SM Entertainment suốt 7 năm. Năm 2005, cô giành hạng nhất cuộc thi SM Youth Best Contest, được chọn là thực tập sinh đẹp nhất năm đó. Thời điểm ấy, Seung Yeon được xem là một trong những gương mặt tiềm năng cùng Irene và Seulgi (nay là thành viên của Red Velvet) được hướng tới vị trí thành viên nhóm nhạc nữ thế hệ tiếp theo.

Trong bộ phim tài liệu về hệ thống thực tập sinh SM do công ty hợp tác thực hiện cùng BBC vào năm 2010, Gong Seung Yeon từng thể hiện vũ đạo điêu luyện không hề kém cạnh Irene hay Seulgi.

Mới đây, Seung Yeon cũng lần đầu xác nhận nhiều tin đồn xoay quanh quãng thời gian thực tập của mình. Nữ diễn viên chia sẻ 7 năm thực tập tại SM thật ra không hề vui vẻ hay hào nhoáng như mọi người tưởng tượng. Đó là khoảng thời gian dài đầy áp lực, mệt mỏi và bất an vì không biết liệu mình có được debut hay không. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy vui và có động lực tiếp tục suốt những năm tháng ấy là được ở cạnh và chơi với Seulgi.

Cho đến nay, Seung Yeon và Seulgi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Cả hai thường xuyên gặp gỡ và đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường đáng yêu trên mạng xã hội.

Sau khi rời SM vào năm 2012, Seung Yeon từng trải qua khoảng thời gian khá chênh vênh. Trong khi nhiều thực tập sinh cùng thời lần lượt ra mắt thành công, cô phải bắt đầu lại với diễn xuất từ những vai nhỏ nhất. Xuất hiện trên You Quiz on the Block, nữ diễn viên chia sẻ rằng cô từng chịu nhiều áp lực vì mẹ đã hy vọng cô sẽ thành công trước để dẫn dắt các em.

Ngoài chuyện sự nghiệp, mối quan hệ giữa Seung Yeon và em gái Jeongyeon (TWICE) cũng khiến nhiều người chú ý. Hai chị em nổi tiếng thân thiết nhưng hồi nhỏ cũng tranh cãi dữ dội không kém ai. Seung Yeon từng kể có lần lỡ tay đánh trúng mắt Jeongyeon ngay trước ngày em gái quay teaser cho chương trình SIXTEEN. Vì cú đánh đó mà Jeongyeon bị vỡ mạch máu ở mắt, còn Seung Yeon thì hoảng đến mức sợ em mình không thể debut.

Lo lắng của Seung Yeon được gạt bỏ khi Jeongyeon đã thành công ra mắt với TWICE.

Nhưng càng lớn, hai chị em lại càng trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nhau. Trong giai đoạn Jeongyeon gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải tạm dừng hoạt động, chính Gong Seung Yeon là người đầu tiên nhận ra có điều bất ổn. Cô nhận ra cơ thể của Jeongyeon trông bất thường và nhắc nhở em.

Seung Yeon luôn ở cạnh em gái, đưa em đi bệnh viện và thậm chí đề nghị sống chung để tiện chăm sóc. Jeongyeon sau này từng xúc động chia sẻ rằng nhờ có chị gái, cô mới dần hồi phục và vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.

Gong Seung Yeon có thời gian dài thực tập nhưng từ bỏ vì nhận ra cơ hội mong manh. Cô bước chậm trên con đường diễn xuất suốt hơn 10 năm, từ từ khiến khán giả trầm trồ bởi kỹ năng của mình với Are You Human? (2018), Flower Crew (2019) và giờ là Perfect Crown (2026) - dù chất lượng nội dung bị chê tơi tả nhưng diễn xuất của Seung Yeon vẫn sáng bừng. Có thể cô đã bỏ lỡ giấc mơ idol năm nào, nhưng bù lại, Gong Seung Yeon cuối cùng cũng tìm được ánh hào quang thuộc về riêng mình.