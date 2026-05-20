NewJeans tung tín hiệu trở lại, fan vừa hào hứng vừa lo cho tương lai của nhóm

HHTO - Những tín hiệu mới nhất báo hiệu sự trở lại của NewJeans thu hút sự chú ý từ công chúng, bùng nổ tranh luận tranh luận trái chiều về hướng đi và tương lai của nhóm.

Thời gian gần đây, các tài khoản chính thức của NewJeans do công ty giải trí ADOR (thuộc HYBE) chăm chỉ cập nhật về các thành viên, dấy lên nhiều đồn đoán về lần tái xuất của nhóm sau lùm xùm pháp lý. Cụ thể, vào sinh nhật của Haerin và Hyein - hai thành viên được HYBE xác nhận tiếp tục hợp đồng với ADOR, công ty đã đăng tải những hình ảnh đời thường của 2 nữ thần tượng, thu hút lượt tương tác khổng lồ.

Đây cũng là hình ảnh mới nhất của Haerin và Hyein được cập nhật trên mạng xã hội sau hơn 1 năm kể từ khi Instagram tự lập của nhóm bị khóa.

Về phần Hanni, dù chưa có bất kỳ cập nhật nào trên mạng xã hội, cô vẫn được xếp vào nhóm "an toàn" vì trước đó vào cuối năm 2025, Hanni đã được ADOR xác nhận tiếp tục hợp đồng nghệ sĩ. Vào tháng 4, một số người hâm mộ đã nhìn thấy ba nữ idol xuất hiện tại thành phố Copenhagen (Đan Mạch), được cho là đang đi công tác, chuẩn bị cho màn tái xuất.

Hình ảnh bánh quy được ADOR đăng mừng sinh nhật Minji.

Đáng chú ý, chị cả Minji dù chưa có thông tin chính thức nào về tình hình hợp đồng với ADOR vẫn được tài khoản chính thức của NewJeans chúc mừng sinh nhật. Minji đã xuất hiện, chụp hình và tặng bánh cho fan trong một fancafe. Điểm trùng hợp này đã dẫn đến nghi vấn công ty cố tình "úp mở" về sự trở lại của cô với danh nghĩa thành viên NewJeans. Như vậy, ngoại trừ Danielle vẫn đang tiếp tục theo đuổi vụ kiện với ADOR, các thành viên còn lại của NewJeans đều có "tín hiệu" đã "gương vỡ lại lành" và ngày comeback không còn xa.

Trước khi tranh chấp hợp đồng nổ ra, NewJeans từng là nhóm nhạc tiên phong cho K-Pop Gen 4, đem lại làn gió mới với cách thức hoạt động, quảng bá và màu sắc âm nhạc chưa từng có. Sản phẩm âm nhạc cuối cùng của NewJeans (tính tới thời điểm hiện tại) à EP Supernatural, ra mắt vào giữa năm 2024.

Dù dừng hoạt động, nhạc NewJeans vẫn "bám chart" bền bỉ như Ditto khi mùa Đông đến hay gần đây, How Sweet, Bubble Gum bỗng viral lại. Điều này phản ánh sự ái mộ của công chúng với âm nhạc của nhóm còn rất mạnh mẽ.

Với tình trạng "khát nhạc NewJeans" đang càng ngày càng lan rộng trong cộng đồng K-Pop, màn tái khởi động của nhóm sau 2 năm "ngủ đông" được đánh giá là một bước ngoặt quan trọng quyết định toàn bộ sự nghiệp của NewJeans trong tương lai.



Tuy nhiên, ngoài những phản ứng hào hứng, vẫn còn tranh luận trái chiều về động thái tái xuất của NewJeans. "Mẹ đẻ" của NewJeans là Min Hee Jin đã rời ADOR, từ bỏ việc dẫn dắt nhóm.

Trong khoảng 2 năm đảm nhận vai trò CEO của ADOR, Min Hee Jin được xem là "linh hồn" của NewJeans, chịu trách nhiệm toàn bộ cho bản sắc nghệ thuật của nhóm.

Không còn Min Hee Jin trong đội ngũ sáng tạo của NewJeans dấy lên nhiều lo ngại về việc NewJeans dễ bị phía HYBE "thay máu" toàn bộ về concept và cá tính âm nhạc. Đây rõ ràng là tín hiệu không khả quan, khi NewJeans vốn đã ghi dấu trong dòng chảy Hallyu như một nhóm nhạc sở hữu khả năng sáng tạo lớn và chất lượng âm nhạc luôn được công chúng tin tưởng.

Khán giả lo sợ việc HYBE cử một đội ngũ sáng tạo mới để tái định hình NewJeans sẽ khiến những di sản và dấu ấn nghệ thuật cũ bị loại bỏ không thương tiếc. Khán giả buộc phải chuẩn bị tinh thần chia tay với phong cách retro Y2K Pop cùng nhịp điệu điện tử UK garage sôi động bắt tai mà NewJeans từng khiến cả K-Pop "chao đảo".

Kỷ nguyên của Min Hee Jin tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp NewJeans có một sự nghiệp toàn hit.

Một số đồn đoán về nhà sản xuất mới của NewJeans chứng tỏ nghi ngại của fan là hoàn toàn có cơ sở. Theo một số nguồn thông tin, Hitchhiker - cựu producer từ SM Entertainment được cho là nhân tố chủ chốt định hướng âm nhạc mới của nhóm. Điều này vấp phải nhiều phản đối khi Hitchhiker vốn nổi tiếng là nghệ sĩ sở hữu gu âm nhạc tương đối thể nghiệm, với chất liệu EDM kén khán giả.

Nhiều khán giả e ngại về màn kết hợp giữa NewJeans và Hitchhiker khi phong cách cả hai được ví "như nước với lửa".

NewJeans đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng hơn bao giờ hết trong sự nghiệp. Dù có nhiều ý kiến và kỳ vọng trái chiều về sự tái xuất NewJeans, phần lớn khán giả đều cho rằng các cô gái nên được trở lại đường đua âm nhạc để không lỡ mất tiềm năng và thanh xuân sau những nỗ lực vượt qua khó khăn trong nghề.