Sơ đồ, giá vé fancon Park Ji Hoon tại Việt Nam hợp lý nhưng khó "cháy vé" nhanh

HHTO - Park Ji Hoon là sao Hàn hiếm hoi đến Việt Nam với 2 buổi fancon liên tiếp được tổ chức ở 2 "đầu cầu" Hà Nội - TP.HCM. Fan vui vì địa điểm hợp lý, nhưng một câu hỏi được đặt ra rằng: Liệu lượng fan của anh hiện tại có đủ lấp đầy 2 đêm?

Sau hơn 1 năm, Park Ji Hoon chuẩn bị chính thức xác nhận sẽ tái ngộ fan Việt với fancon Re:flect trong khuôn khổ tour châu Á. Sự kiện sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) ngày 19/6 và Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 20/6. Với cộng đồng MAY Việt Nam (tên fandom của Ji Hoon), đây là tin vui nhân đôi.

Sơ đồ, giá vé fancon của Park Ji Hoon tại Việt Nam.

Nếu lần fanmeeting Opening tháng 12/2024 được xem là màn “thử nhiệt” thị trường Việt Nam, thì fancon năm nay mang quy mô lớn hơn hẳn. Chương trình đi kèm hàng loạt quyền lợi mới toanh như soundcheck, hi-bye, các ấn phẩm có chữ ký...

Jihoon từng tổ chức fanmeeting tại Việt Nam vào cuối năm 2024. Trước đó, anh cũng biểu diễn tại sự kiện Wow K-Music Festival cũng diễn ra ở TP.HCM.

Những quyền lợi cho các MAY khi tham gia fancon lần này.

Việc mở thêm điểm diễn tại Hà Nội cho thấy mức độ tự tin nhất định từ phía ban tổ chức. Ji Hoon thành công vang dội với vai trò diễn viên qua Weak Hero Class (Người hùng yếu đuối), The King's Warden - phim điện ảnh phá kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phim truyền hình mới Ji Hoon đóng chính - The Legend of Kitchen Soldier (Huyền Thoại Lính Bếp) hiện cũng ghi nhận thành tích khả quan khi vượt mốc rating 8%.

Diễn xuất 10 điểm trong "The King's Warden" giúp Ji Hoon thắng “Diễn viên mới xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên được yêu thích nhất” tại Baeksang 2026.

Ji Hoon đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với tiềm năng bứt phá căng tràn - dường như đây là lý do ban tổ chức tự tin nhân đôi quy mô cho lần trở lại Việt Nam của anh. Đó là chưa kể Park Ji Hoon có lượng fan cứng lớn khi là "cây hút fan" hàng đầu thời hoạt động với Wanna One. Người hâm mộ càng cuồng nhiệt trở lại khi nhóm tái hợp trong show thực tế. Tuy nhiên, kể cả fan tăng mạnh nhờ hàng loạt tác phẩm thành công, nâng cao vị thế thì vẫn khó cho có khả năng lấp đầy 2 đêm fancon của Park Ji Hoon. Fanmeeting ở TP.HCM hồi 2024 tổ chức ở Nhà Hát Bến Thành có sức chứa khoảng hơn 1.000 chỗ. Trong khi 2 địa điểm được chọn cho fancon lần này là Nhà thi đấu Quân khu 7 và Cung Điền kinh Mỹ Đình có sức chứa lên đến 4000 - 5000 chỗ ngồi/ địa điểm.

Trong bối cảnh thị trường fanmeeting - concert đang khá “chật lịch” với cả sao quốc ngoại - quốc nội, việc "cháy vé" nhanh chóng, liên tiếp 2 đêm trở thành viễn cảnh khó xảy ra. Nếu ban tổ chức fancon của Park Ji Hoon thu hẹp một nửa quy mô nơi tổ chức (mỗi đầu cầu khoảng 2.500 chỗ) có lẽ sẽ hợp lý hơn. Trong trường hợp nhu cầu ở địa điểm nào cao hơn có thể cân nhắc cơi nới sơ đồ hoặc chuyển địa điểm rộng hơn một chút cũng chưa muộn. Dĩ nhiên, chuyện sold out hay không vẫn phải chờ đến khi mở bán vé mới có câu trả lời rõ ràng. Dễ nhìn thấy viễn cảnh khó "cháy vé" nhưng không đồng nghĩa với "ế hàng". Fan có thể lấp chỗ khoảng 2/3 hội trường để gặp Park Ji Hoon là hoàn toàn có khả năng.

​