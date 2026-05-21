Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sơ đồ, giá vé fancon Park Ji Hoon tại Việt Nam hợp lý nhưng khó "cháy vé" nhanh

Nguyễn Thu Hiền

HHTO - Park Ji Hoon là sao Hàn hiếm hoi đến Việt Nam với 2 buổi fancon liên tiếp được tổ chức ở 2 "đầu cầu" Hà Nội - TP.HCM. Fan vui vì địa điểm hợp lý, nhưng một câu hỏi được đặt ra rằng: Liệu lượng fan của anh hiện tại có đủ lấp đầy 2 đêm?

Sau hơn 1 năm, Park Ji Hoon chuẩn bị chính thức xác nhận sẽ tái ngộ fan Việt với fancon Re:flect trong khuôn khổ tour châu Á. Sự kiện sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) ngày 19/6 và Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 20/6. Với cộng đồng MAY Việt Nam (tên fandom của Ji Hoon), đây là tin vui nhân đôi.

703032063-1596043035855056-5348262073630524073-n.jpg
703474345-1596045289188164-6119147516867619973-n.jpg
702695580-1499056541584970-3886462537966779447-n.jpg
701850173-1499056431584981-313693184405236904-n.jpg
Sơ đồ, giá vé fancon của Park Ji Hoon tại Việt Nam.

Nếu lần fanmeeting Opening tháng 12/2024 được xem là màn “thử nhiệt” thị trường Việt Nam, thì fancon năm nay mang quy mô lớn hơn hẳn. Chương trình đi kèm hàng loạt quyền lợi mới toanh như soundcheck, hi-bye, các ấn phẩm có chữ ký...

471303180-122126488040541373-6633318183703939531-n.jpg
Jihoon từng tổ chức fanmeeting tại Việt Nam vào cuối năm 2024. Trước đó, anh cũng biểu diễn tại sự kiện Wow K-Music Festival cũng diễn ra ở TP.HCM.
703906917-1596045479188145-3175705828519750849-n.jpg
Những quyền lợi cho các MAY khi tham gia fancon lần này.

Việc mở thêm điểm diễn tại Hà Nội cho thấy mức độ tự tin nhất định từ phía ban tổ chức. Ji Hoon thành công vang dội với vai trò diễn viên qua Weak Hero Class (Người hùng yếu đuối), The King's Warden - phim điện ảnh phá kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phim truyền hình mới Ji Hoon đóng chính - The Legend of Kitchen Soldier (Huyền Thoại Lính Bếp) hiện cũng ghi nhận thành tích khả quan khi vượt mốc rating 8%.

1779260812-705-local-width640height480.jpg
Diễn xuất 10 điểm trong "The King's Warden" giúp Ji Hoon thắng “Diễn viên mới xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên được yêu thích nhất” tại Baeksang 2026.
703811998-1498943851596239-6497609667814644796-n.jpg

Ji Hoon đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với tiềm năng bứt phá căng tràn - dường như đây là lý do ban tổ chức tự tin nhân đôi quy mô cho lần trở lại Việt Nam của anh. Đó là chưa kể Park Ji Hoon có lượng fan cứng lớn khi là "cây hút fan" hàng đầu thời hoạt động với Wanna One. Người hâm mộ càng cuồng nhiệt trở lại khi nhóm tái hợp trong show thực tế. Tuy nhiên, kể cả fan tăng mạnh nhờ hàng loạt tác phẩm thành công, nâng cao vị thế thì vẫn khó cho có khả năng lấp đầy 2 đêm fancon của Park Ji Hoon. Fanmeeting ở TP.HCM hồi 2024 tổ chức ở Nhà Hát Bến Thành có sức chứa khoảng hơn 1.000 chỗ. Trong khi 2 địa điểm được chọn cho fancon lần này là Nhà thi đấu Quân khu 7 và Cung Điền kinh Mỹ Đình có sức chứa lên đến 4000 - 5000 chỗ ngồi/ địa điểm.

Trong bối cảnh thị trường fanmeeting - concert đang khá “chật lịch” với cả sao quốc ngoại - quốc nội, việc "cháy vé" nhanh chóng, liên tiếp 2 đêm trở thành viễn cảnh khó xảy ra. Nếu ban tổ chức fancon của Park Ji Hoon thu hẹp một nửa quy mô nơi tổ chức (mỗi đầu cầu khoảng 2.500 chỗ) có lẽ sẽ hợp lý hơn. Trong trường hợp nhu cầu ở địa điểm nào cao hơn có thể cân nhắc cơi nới sơ đồ hoặc chuyển địa điểm rộng hơn một chút cũng chưa muộn. Dĩ nhiên, chuyện sold out hay không vẫn phải chờ đến khi mở bán vé mới có câu trả lời rõ ràng. Dễ nhìn thấy viễn cảnh khó "cháy vé" nhưng không đồng nghĩa với "ế hàng". Fan có thể lấp chỗ khoảng 2/3 hội trường để gặp Park Ji Hoon là hoàn toàn có khả năng.

Ji Hoon và "chố chang" thương hiệu dự kiến sẽ xuất hiện ở fancon.

Nguyễn Thu Hiền
#Park Ji Hoon #Park Ji Hoon tới Việt Nam #Park Ji Hoon fanmeeting #Park Ji Hoon fancon #Park Ji Hoon sự nghiệp #Park Ji Hoon phim #Park Ji Hoon Wanna One #Park Ji Hoon về Việt Nam #fancon Park Ji Hoon Hà Nội #fancon Park Ji Hoon TPHCM #sơ đồ fancon Park Ji Hoon #giá vé fancon Park Ji Hoon

Xem thêm

Cùng chuyên mục