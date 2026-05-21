Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khán giả không vui khi phim cũ 9 năm của Bạch Lộc - Hầu Minh Hạo được chiếu

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Những tưởng mọi người sẽ háo hức khi nghe tin bộ phim "đắp kho" tới 9 năm của Bạch Lộc - Hầu Minh Hạo sắp được “khai quật”, nhưng hóa ra cư dân mạng lại cho rằng nên chôn vùi dự án này luôn đi.

Mới đây, cư dân mạng ngạc nhiên khi nghe tin phim Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc được sản xuất từ năm 2017, nay mới chuẩn bị lên sóng với tên mới là Hảo Nữ Vô Song. Những tưởng fan của Bạch Lộc, Hầu Minh Hạo sẽ vui mừng vì được ngắm idol thời xửa xưa, nhưng hóa ra mọi người không hào hứng với việc “khai quật” này cho lắm.

bach-loc-3.jpg
bach-loc-8.jpg
Phim cũ của Bạch Lộc, Hầu Minh Hạo chuẩn bị chiếu.

Hảo Nữ Vô Song kể về nữ hiệp Vô Song (Bạch Lộc) và chàng trai vô danh (Hầu Minh Hạo) cùng nhau đến nữ nhi quốc. Hai người chẳng ngờ bị cuốn vào hàng loạt âm mưu, vô tình tìm ra bí mật thân thế của mình. Phim được quay khi Bạch Lộc mới vào nghề, tên tuổi chưa có, nên đất diễn của cô không nhiều, chỉ được xếp thứ 3 sau Hầu Minh Hạo và Ngao Khuyển.

bach-loc-4.jpg
Bạch Lộc xinh đẹp ngay từ khi mới vào nghề.

Còn bây giờ, Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc được đổi thành Hảo Nữ Vô Song cho thấy nhân vật Vô Song của Bạch Lộc được đôn lên trung tâm câu chuyện. Từ đó mà cư dân mạng suy đoán nhà sản xuất đang muốn mượn tên Bạch Lộc để gây chú ý. Chưa kể phim làm từ 9 năm trước, chắc chắn kỹ xảo, tạo hình đến nội dung đều cũ kỹ, lạc hậu so với xu thế phim bây giờ. Câu chuyện cũng rất dễ gây tranh cãi vì cải biên quá đà từ nguyên tác Tây Du Ký. Từ đó mà khán giả không hào hứng với Hảo Nữ Vô Song, cho rằng phim nhiều khả năng thất bại, thà mãi mãi xếp kho còn hơn.

bach-loc-12.jpg
bach-loc-6.jpg
Khán giả lo phim thất bại vì quá cũ kỹ.

Chưa kể tháng 6 tới, Bạch Lộc có phim Mạc Ly lên sóng và chắc chắn cư dân mạng sẽ quan tâm đến phim này nhiều hơn bởi đây là dự án đầu tiên mà Bạch Lộc làm nữ chủ.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Bạch Lộc #Hầu Minh Hạo #Hảo Nữ Vô Song #Tây Du Ký Nữ nhi quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục