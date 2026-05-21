Khán giả không vui khi phim cũ 9 năm của Bạch Lộc - Hầu Minh Hạo được chiếu

HHTO - Những tưởng mọi người sẽ háo hức khi nghe tin bộ phim "đắp kho" tới 9 năm của Bạch Lộc - Hầu Minh Hạo sắp được “khai quật”, nhưng hóa ra cư dân mạng lại cho rằng nên chôn vùi dự án này luôn đi.

Mới đây, cư dân mạng ngạc nhiên khi nghe tin phim Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc được sản xuất từ năm 2017, nay mới chuẩn bị lên sóng với tên mới là Hảo Nữ Vô Song. Những tưởng fan của Bạch Lộc, Hầu Minh Hạo sẽ vui mừng vì được ngắm idol thời xửa xưa, nhưng hóa ra mọi người không hào hứng với việc “khai quật” này cho lắm.

Phim cũ của Bạch Lộc, Hầu Minh Hạo chuẩn bị chiếu.

Hảo Nữ Vô Song kể về nữ hiệp Vô Song (Bạch Lộc) và chàng trai vô danh (Hầu Minh Hạo) cùng nhau đến nữ nhi quốc. Hai người chẳng ngờ bị cuốn vào hàng loạt âm mưu, vô tình tìm ra bí mật thân thế của mình. Phim được quay khi Bạch Lộc mới vào nghề, tên tuổi chưa có, nên đất diễn của cô không nhiều, chỉ được xếp thứ 3 sau Hầu Minh Hạo và Ngao Khuyển.

Bạch Lộc xinh đẹp ngay từ khi mới vào nghề.

Còn bây giờ, Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc được đổi thành Hảo Nữ Vô Song cho thấy nhân vật Vô Song của Bạch Lộc được đôn lên trung tâm câu chuyện. Từ đó mà cư dân mạng suy đoán nhà sản xuất đang muốn mượn tên Bạch Lộc để gây chú ý. Chưa kể phim làm từ 9 năm trước, chắc chắn kỹ xảo, tạo hình đến nội dung đều cũ kỹ, lạc hậu so với xu thế phim bây giờ. Câu chuyện cũng rất dễ gây tranh cãi vì cải biên quá đà từ nguyên tác Tây Du Ký. Từ đó mà khán giả không hào hứng với Hảo Nữ Vô Song, cho rằng phim nhiều khả năng thất bại, thà mãi mãi xếp kho còn hơn.

Khán giả lo phim thất bại vì quá cũ kỹ.

Chưa kể tháng 6 tới, Bạch Lộc có phim Mạc Ly lên sóng và chắc chắn cư dân mạng sẽ quan tâm đến phim này nhiều hơn bởi đây là dự án đầu tiên mà Bạch Lộc làm nữ chủ.