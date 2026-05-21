Kim Soo Hyun sắp được minh oan và tái xuất màn ảnh vì chủ Viện Garo Sero bị bắt giữ?

HHTO - Việc Kim Se Ui bị bắt giữ với các cáo buộc sau cuộc điều tra của cảnh sát là tín hiệu cho thấy Kim Soo Hyun sắp được minh oan. Bộ phim "Knock-off" do anh đóng chính hết bị "đắp chiếu"?

Theo tin độc quyền từ tờ New Daily của Hàn Quốc, Viện kiểm sát đã duyệt lệnh bắt giữ Kim Se Ui - người điều hành Viện Garo Sero với nhiều cáo buộc, trong đó có tội phỉ báng Kim Soo Hyun.

Lệnh bắt giữ vào thời điểm này là cần thiết do "lo ngại về khả năng nghi phạm tự tử" dựa theo tiền lệ là Kim Yong Ho - người từng làm việc ở Viện Garo Sero, "bóc phốt" nhiều nghệ sĩ và tự tử khi đang đối diện với nhiều cuộc điều tra.

Phiên tòa xét xử đối với Kim Se Ui sẽ được tổ chức tại Tòa án Trung tâm quận Seoul vào sáng 26/5. Kim Se Ui đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra cùng lúc liên quan đến nhiều vấn đề xã hội, chính trị.

Cảnh sát Gangnam (Seoul) - đơn vị điều tra vụ án sau khi nhận được đơn tố cáo của Kim Soo Hyun đã viện dẫn tính chất nghiêm trọng của tội phạm, nguy cơ tái phạm, lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng hoặc bỏ trốn, lo ngại về việc gây hại cho nạn nhân hoặc các nhân chứng quan trọng làm căn cứ bắt giữ.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ gửi cho Viện kiểm sát, cảnh sát Gangnam nêu rõ, nghi phạm Kim Se Ui liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật thông qua các chương trình phát sóng trên YouTube và các cuộc họp báo, cho rằng người tố cáo Kim Soo Hyun hẹn hò và có quan hệ tình dục với người quá cố Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên mà không xác minh sự thật.

Kim Soo Hyun không chịu trách nhiệm về cái chết của Kim Sae Ron. Các đoạn tin nhắn KakaoTalk từng được Kim Se Ui sử dụng là bản cắt ghép, giả mạo; đoạn ghi âm có tác động của trí tuệ nhân tạo, không đúng sự thật. Phía cảnh sát cũng đề cập người thân của Kim Sae Ron không giao nộp điện thoại di động của cố diễn viên là một trong những lý do bắt giữ.

Các bạn fanbase của Kim Soo Hyun đã chia sẻ lại bài báo này và tóm lược những điểm có lợi cho nam diễn viên để dân mạng dễ nắm bắt. Trong khi người hâm mộ vui mừng vì thần tượng sắp được chính thức minh oan thì phản ứng dành cho Kim Soo Hyun tại Hàn vẫn rất gay gắt.

Hơn 120K lượt đọc cho bài viết "Cảnh sát công bố thông tin về vụ việc của Kim Soo Hyun" trên theqoo. Một số dân mạng chọn trung lập chờ kết quả chính thức, trong khi những người khác bày tỏ "ngán ngẩm" vì sự việc mãi chưa kết thúc, mỉa mai fan là "mù quáng" khi ủng hộ Kim Soo Hyun.

Kể từ khi sự việc nổ ra vào đầu năm ngoái, phía Kim Soo Hyun liên tục phủ nhận các cáo buộc từ phía Viện Garo Sero và người nhà của Kim Sae Ron. Nam diễn viên đã đâm đơn kiện với số tiền bồi thường khổng lồ.

Trong trường hợp Kim Soo Hyun được minh oan, có thể bộ phim Knock-Off do anh và Jo Bo Ah đóng chính sẽ thoát cảnh đắp chiếu. Dự án này được đầu tư sản xuất 60 tỷ won (hơn 1000 tỷ đồng), là series gốc của Disney+ Hàn Quốc.

