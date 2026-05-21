Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian: Vương An Vũ - Chương Nhược Nam "tim bay rợp trời"

Sam

HHTO - Dù đang bấm máy hay đã dừng quay, Vương An Vũ - Chương Nhược Nam vẫn "tình bể bình" trên phim trường. "Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian" bao giờ chiếu?

Với cơ địa "búng ra chemistry", Chương Nhược Nam - Vương An Vũ trở thành "cây phát đường" di động trên phim trường Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian (I Live In Your Time). Mỗi phân cảnh được fan/ cánh săn ảnh tiết lộ đều "tình bể bình". Dân mạng càng xem càng xiêu lòng với ánh mắt của Vương An Vũ nhìn "người yêu".

Khung hình "người im lặng gặp người hay nói" của Chương Nhược Nam - Vương An Vũ gây rung động. Biểu cảm của anh tự nhiên, chân thực từ nụ cười thoáng trên môi đến đôi mắt chăm chú nhìn thoáng qua cũng biết là ánh mắt kẻ si tình.
Không chạm mặt, không có lấy một cử chỉ thân mật nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận được "tim bay" giữa Vương An Vũ - Chương Nhược Nam.

Không chỉ lúc quay, vài khoảnh khắc khi off-cam của hai diễn viên cũng "gieo thương nhớ". Điển hình là clip Vương An Vũ đi lùi, giơ ngón tay trêu Chương Nhược Nam vì anh được đóng mắt sớm viral trên MXH Douyin và Xiaohongshu. Thỉnh thoảng, khán giả "kêu gào" đòi "phúc lợi" vì thường bắt gặp cả hai hay làm "phó nháy" cho nhau trên phim trường nhưng ảnh thì chưa chịu đăng.

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian là một bộ phim "sóng gió" khi fandom nghệ sĩ liên tục "chiến nhau". Bỏ qua "drama", không phủ nhận có lượng lớn khán giả (là non-fan, "người qua đường) ngóng chờ bộ phim này lên sóng vì thiện cảm sẵn có và những clip "búng ra chemistry") của Vương An Vũ - Chương Nhược Nam.

Thiết lập nhân vật của nam chính Quý Thanh Hòa (Vương An Vũ đóng) cũng có sức hút. Anh là nghệ nhân tài hoa, mang vẻ nho nhã, phảng phất sự lạnh lùng, xa cách nhưng nội tâm lại dịu dàng, tinh tế. Những tình tiết Thanh Hòa "đội lốt cáo" từng bước dẫn dắt người thương Thẩm Thiên Trản (Chương Nhược Nam) tìm đến anh dự kiến là "nguyên liệu viral".

Với Nhược Nam, khán giả mê đắm tạo hình của cô, được nhận xét là "phục thù" thành công sau "tủ đồ" đơn giản, nhàm chán của Ôn Dĩ Phàm - Khó Dỗ Dành. Thiên Trản vừa trong sáng, mong manh vừa như "ngự tỷ" khí chất với đồ da beo.

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian dựa trên tiểu thuyết cùng tên, kể về nhà sản xuất Thẩm Thiên Trản khi đang tìm mọi cách để lấy lại bản quyền sách thì gặp lại Quý Thanh Hòa - chuyên gia phục chế đồng hồ cổ.

Họ từng gặp nhau vào 6 năm trước giữa cảnh tuyệt vọng, xoa dịu cho nhau, trải qua một đêm tuyết khó quên. Ngày gặp lại, đoạn ký ức không mờ đi nhưng con người và hoàn cảnh nay đã khác.

Khán giả kỳ vọng đạo diễn sẽ giữ được bầu không khí tình tứ trong tập chính thức như video rò rỉ. Trailer đầu tiên đáp ứng vừa đủ về yếu tố thị giác. Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian đã hoàn thành ghi hình sau 3 tháng. Nếu tiến độ hậu kỳ và kiểm duyệt thuận lợi, phim có thể lên sóng vào cuối năm 2026 - đầu năm 2027, tức là khoảng mùa Đông hoặc đầu Xuân, phù hợp với lần đầu gặp nhau giữa tuyết trắng của cặp đôi chính.

