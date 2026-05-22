Hậu trường nụ hôn tái hợp của Somi - Doyeon I.O.I chấn động hơn cả trong teaser

HHTO - Bên cạnh sự chú ý dành cho màn tái hợp của I.O.I với "Suddenly", khoảnh khắc khiến fan đồng loạt "đứng hình mất 5 giây" chính là teaser về nụ hôn của Somi và Doyeon. Qua lời kể của bộ đôi đã hài, được xem tận mắt fan còn "cười đau bụng" hơn.

Màn tái hợp của I.O.I với EP I.O.I: Loop và ca khúc chủ đề Suddenly nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng fan K-pop. Mang màu sắc synth-pop pha chút hoài niệm, Suddenly giống như lời kể về những ký ức tưởng đã bị thời gian phủ mờ nhưng bất chợt quay trở lại, kéo theo cảm giác tiếc nuối và nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

Trong màn tái hợp lần này, I.O.I trở lại với đội hình 9 thành viên, Kyulkyung và Mina vắng mặt do không thể sắp xếp lịch trình cá nhân.

Kết hợp cùng MV mang tông retro được đầu tư chỉn chu, màn comeback của I.O.I gợi cảm giác như đang mở lại một cuốn nhật ký cũ, nơi lưu giữ những mảnh thanh xuân quen thuộc của cả nhóm lẫn người hâm mộ.

Bên cạnh sự quan tâm dành cho màn tái hợp của I.O.I, một trong những khoảnh khắc bất ngờ thu hút sự chú ý của công chúng lại đến từ tương tác giữa Somi và Doyeon trong Suddenly. Chỉ vài giây ngắn ngủi xuất hiện ở teaser và những phân đoạn đầu MV, cảnh hôn của cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Sự tự nhiên trong biểu cảm cùng "phản ứng hóa học" không ngờ tạo cơ hội cho fan sáng tạo hàng loạt "kịch bản".

Chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi nhưng tương tác giữa Somi và Doyeon nhanh chóng được fan replay nhiều nhất sau khi MV lên sóng.

Điều bất ngờ là thời gian còn hoạt động cùng nhau, Doyeon luôn né những cái hôn từ Somi. Cả hai từng tiết lộ, kịch bản vốn không phải cảnh hôn nhưng cả hai đã đề nghị thêm vào. Hậu trường vừa được đăng tải khiến fan quắn quéo hơn khi cả hai còn chủ động thực hiện lại để có được góc máy đẹp và biểu cảm phù hợp nhất.

Đoạn hậu trường khiến fan "quắn quéo" không kém.

Thậm chí trong cảnh reaction trailer, Somi và Doyeon còn thoải mái tái hiện lại nụ hôn gây sốt.

Sau hơn 2 ngày phát hành, MV Suddenly đã thu về hơn 1,8 triệu lượt xem cùng gần 150.000 lượt thích trên YouTube. Bên cạnh ca khúc chủ đề, các bài hát b-side trong EP Loop cũng nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Hiện tại, I.O.I đang tích cực quảng bá trên các chương trình tạp kỹ và sân khấu âm nhạc hằng tuần. Concert kỷ niệm 10 năm đang đến rất gần.