Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hậu trường nụ hôn tái hợp của Somi - Doyeon I.O.I chấn động hơn cả trong teaser

Thu Trang

HHTO - Bên cạnh sự chú ý dành cho màn tái hợp của I.O.I với "Suddenly", khoảnh khắc khiến fan đồng loạt "đứng hình mất 5 giây" chính là teaser về nụ hôn của Somi và Doyeon. Qua lời kể của bộ đôi đã hài, được xem tận mắt fan còn "cười đau bụng" hơn.

Màn tái hợp của I.O.I với EP I.O.I: Loop và ca khúc chủ đề Suddenly nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng fan K-pop. Mang màu sắc synth-pop pha chút hoài niệm, Suddenly giống như lời kể về những ký ức tưởng đã bị thời gian phủ mờ nhưng bất chợt quay trở lại, kéo theo cảm giác tiếc nuối và nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

hhkqyxhxqaywcig.png
Trong màn tái hợp lần này, I.O.I trở lại với đội hình 9 thành viên, Kyulkyung và Mina vắng mặt do không thể sắp xếp lịch trình cá nhân.

Kết hợp cùng MV mang tông retro được đầu tư chỉn chu, màn comeback của I.O.I gợi cảm giác như đang mở lại một cuốn nhật ký cũ, nơi lưu giữ những mảnh thanh xuân quen thuộc của cả nhóm lẫn người hâm mộ.

Bên cạnh sự quan tâm dành cho màn tái hợp của I.O.I, một trong những khoảnh khắc bất ngờ thu hút sự chú ý của công chúng lại đến từ tương tác giữa SomiDoyeon trong Suddenly. Chỉ vài giây ngắn ngủi xuất hiện ở teaser và những phân đoạn đầu MV, cảnh hôn của cả hai nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Sự tự nhiên trong biểu cảm cùng "phản ứng hóa học" không ngờ tạo cơ hội cho fan sáng tạo hàng loạt "kịch bản".

hhklj9fxwaqo8ku.jpg
hhklj9cxiayx6hk.jpg
Chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi nhưng tương tác giữa Somi và Doyeon nhanh chóng được fan replay nhiều nhất sau khi MV lên sóng.

Điều bất ngờ là thời gian còn hoạt động cùng nhau, Doyeon luôn né những cái hôn từ Somi. Cả hai từng tiết lộ, kịch bản vốn không phải cảnh hôn nhưng cả hai đã đề nghị thêm vào. Hậu trường vừa được đăng tải khiến fan quắn quéo hơn khi cả hai còn chủ động thực hiện lại để có được góc máy đẹp và biểu cảm phù hợp nhất.

Đoạn hậu trường khiến fan "quắn quéo" không kém.
Thậm chí trong cảnh reaction trailer, Somi và Doyeon còn thoải mái tái hiện lại nụ hôn gây sốt.

Sau hơn 2 ngày phát hành, MV Suddenly đã thu về hơn 1,8 triệu lượt xem cùng gần 150.000 lượt thích trên YouTube. Bên cạnh ca khúc chủ đề, các bài hát b-side trong EP Loop cũng nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Hiện tại, I.O.I đang tích cực quảng bá trên các chương trình tạp kỹ và sân khấu âm nhạc hằng tuần. Concert kỷ niệm 10 năm đang đến rất gần.

fb-cover-moi.jpg
Thu Trang
#Somi #Doyeon #I.O.I #Hậu trường cảnh hôn #I.O.I MV comeback #Somi hôn Doyeon #MV Suddenly #I.O.I tái hợp #I.O.I kỷ niệm 10 năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục