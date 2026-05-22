Châu Dã lộ video hẹn hò siêu ngọt, sự nghiệp liệu có tan tành vì chuyện yêu đương?

HHTO - Châu Dã đang thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng Trung Quốc với video cực mùi mẫn với bạn trai, và liệu sự nghiệp của cô có bị chuyện này làm ảnh hưởng?

Trong ngày 22/5, nếu như netizen Việt xôn xao trước một vài cái tên bỗng dưng được tìm kiếm rất nhiều thì cư dân mạng Trung Quốc lại ồn ào về Châu Dã. Cô đã nhanh chóng leo lên đầu bảng thảo luận nước này sau khi bị lộ video siêu ngọt ngào bên bạn trai giấu mặt.

Châu Dã bị bắt gặp hẹn hò với chàng trai bí ẩn

Các tay săn ảnh đã ghi lại khoảnh khắc Châu Dã gặp lại bạn trai sau thời gian xa cách và chỉ nhìn hành động cũng biết hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc. Thậm chí giới paparazzi Trung Quốc còn cho rằng trong 5 năm trở lại đây, chưa có video hẹn hò nào của sao Hoa ngữ lại ngọt ngào thắm thiết đến thế này.

Video dù khá mờ, chỉ nhìn thấy phía sau chàng trai nhưng cũng đủ để khán giả tấm tắc khen ngợi vóc dáng cao ráo, phong thái trẻ trung của bạn trai Châu Dã. Và theo một vài tin đồn chưa xác thực thì nhân vật bí ẩn này có thể là Châu Hạo Kỳ, "đàn em" kém Châu Dã 5 tuổi và đang đóng vai phụ phim Vũ Lâm Linh.

Sự nghiệp của Châu Dã liệu có bị ảnh hưởng?

Trong khi nhiều người chúc mừng Châu Dã tìm được tình yêu đẹp thì không ít cư dân mạng lại lo cho tương lai sự nghiệp của cô. Bởi trong dàn tiểu hoa 95, danh tiếng Châu Dã không phải hàng đầu, thời gian gần đây không có phim bứt phá, nay lại vướng vào chuyện yêu đương thì rất dễ bị người hâm mộ quay lưng.

Bởi khán giả Trung Quốc thường là fan sự nghiệp, luôn muốn nghệ sĩ tập trung làm việc, đẩy mạnh tên tuổi chứ không phải mải mê hẹn hò. Chưa kể cuộc cạnh tranh trong giới diễn viên đang ngày càng khắc nghiệt, vai diễn ngày càng khó kiếm và Châu Dã sẽ dễ bị các nhà sản xuất, đạo diễn phim né tránh, chọn làm việc với nghệ sĩ chưa có ồn ào tình cảm.

Châu Dã đang là chủ đề bàn luận của netizen Trung Quốc

Tuy nhiên, cũng có netizen bênh vực Châu Dã, bởi cô đã 28 tuổi và có bạn trai cũng là chuyện bình thường. Như Dương Mịch còn kết hôn và sinh con năm 28 tuổi vẫn được ủng hộ đấy thôi.