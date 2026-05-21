Bộ phim có cảnh “Bông đẹp quá kìa” thu được bao tiền sau một tuần công chiếu?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Đoạn trích siêu viral trên mạng liệu có giúp bộ phim điện ảnh có Quốc Trường - Quỳnh Thy tham gia đạt doanh thu như ý?

Tuần vừa qua, mạng xã hội Việt xôn xao với đoạn trích từ phim Một Thời Ta Đã Yêu. Cảnh quay xoáy vào việc nữ chính Quỳnh khen một khóm hoa đẹp quá, nên nam thứ Toàn leo hẳn ra miệng vực để hái tặng người yêu rồi bị nam chính Bảo ra tay làm hại.

Đoạn trích gây bão MXH những ngày qua.

Chi tiết này mang tính bước ngoặt của phim, diễn viên hết sức nghiêm túc nhưng khán giả lại cười như xem phim hài, từ câu thoại đến tình tiết đến vô cùng ngô nghê như “AI viết kịch bản”. Điều khiến khán giả khó hiểu là loài hoa mà Quỳnh khen ngợi thực ra mọc đầy trên đường, không phải kỳ hoa dị thảo gì để Toàn phải liều mình leo ra mép vực để hái tặng cô.


Loài hoa bình thường bỗng trở nên bất thường.

Những tưởng cảnh quay nổi rần rần này sẽ khiến mọi người tò mò muốn đi xem trọn vẹn bộ phim. Đâu ngờ sau một tuần công chiếu, Một Thời Ta Đã Yêu mới chỉ thu được 1.5 tỷ đồng, thuộc nhóm những phim Việt có doanh thu thấp nhất năm 2026.

Dù sở hữu dàn diễn viên hoành tráng như Quốc Trường, Quốc Huy, Lâm Thanh Mỹ, Lãnh Thanh, NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc… nhưng đáng tiếc không thể kéo lại kịch bản gượng gạo, không khí cũ kỹ của phim.



Quốc Trường cũng không thể giúp bộ phim thành công như kỳ vọng.

Trong buổi ra mắt phim, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa chia sẻ rằng ông thấy thị trường phim ảnh Việt Nam quá hẹp, nên ông trở về quê hương làm phim để khán giả trong nước được xem những tác phẩm mà người sống ở Việt Nam không thấy được. Phát biểu của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa làm cư dân mạng kỳ vọng Một Thời Ta Đã Yêu sẽ mang đến không khí mới mẻ độc đáo, chẳng ngờ phim lại như được làm từ nhiều năm trước trong khi điện ảnh Việt đã tiến những bước xa.


Phim có bối cảnh những năm 2000 nên màu phim đầy hoài niệm.

Có người cho rằng Một Thời Ta Đã Yêu có bối cảnh chính là những năm 2000, mang không khí hoài niệm nên dễ khiến khán giả cảm thấy cũ kỹ. Nhưng nếu so sánh với một bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ gần đây là Hẹn Em Ngày Nhật Thực cũng kể về thời điểm năm 1995, mọi thứ cũng hoài cổ từ bối cảnh, trang phục, tình tiết nhưng khán giả vẫn thấy cuốn hút, không bị gượng ép.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Một Thời Ta Đã Yêu #doanh thu Một Thời Ta Đã Yêu #phim Một Thời Ta Đã Yêu #doanh thu phim Việt

