GERDNANG "rì-viu" album Mắt Nhắm Mắt Mở, HURRYKNG khoe cơ ngơi của HIEUTHUHAI

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Sau gần 1 tháng ra mắt album "Mắt Nhắm Mắt Mở", mới đây, HIEUTHUHAI vừa tung đoạn clip ghi lại những lời nhận xét của tổ đội GERDNANG trong lần đầu nghe album. Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc "lỡ miệng", HURRYKNG bất ngờ có pha "kiến tạo" giúp chủ nhân hit "Không Thể Say" giới thiệu nhanh về cơ ngơi sang trọng.

Mới đây, HIEUTHUHAI khiến fan "đứng ngồi không yên" khi đăng tải đoạn clip hơn 45 phút, ghi lại biểu cảm, nhận xét của các thành viên trong tổ đội GERDNANG gồm HURRYKNG, MANBO, NEGAV trong lần đầu nghe album Mắt Nhắm Mắt Mở. Video này nhanh chóng thu hút hơn 126 nghìn lượt xem sau 16 giờ, khán giả bày tỏ sự trân quý dành cho tình cảm của bốn anh em, luôn sẵn sàng ủng hộ, "cày view" hết mình cho từng thành viên.

Là một trong những người được thưởng thức album trước nhất, HURRYKNG, MANBO, NEGAV liên tục dành lời khen cho phần tư duy giai điệu, lời bài hát mà HIEUTHUHAI đặt vào album. Đáng chú ý, trên mạng xã hội, một khoảnh khắc được fan cắt ra đang lan truyền mạnh mẽ: HURRYKNG "kiến tạo" cho HIEUTHUHAI giới thiệu về cơ ngơi đang trong giai đoạn hoàn thiện. "Mảng miếng" của HURRYKNG khiến HIEUTHUHAI "xịt keo": "Căn nhà này thấy người ta đang xây cái tự nhiên chui vô xin quay". Đáp lại, chủ nhân hit Nước Mắt Cá Sấu đành thừa nhận đây là nhà riêng của mình.

Màn "quăng miếng" dễ thương của tổ đội GERDNANG khiến fan phải "tua đi tua lại".

HIEUTHUHAI còn giới thiệu thêm đây sẽ là nơi các thành viên có thể đến làm nhạc vì ở tầng trên có thiết kế một phòng thu. Trong khi đó, NEGAV hóm hỉnh "khều" cho mỗi thành viên một căn phòng để "tá túc" lại bị HIEUTHUHAI "phũ", cho biết đã chừa sẵn phòng... vệ sinh.

Một góc nhỏ trong ngôi nhà của HIEUTHUHAI.

Dù chỉ thông qua một số góc quay và phần nhìn còn đang ở hiện trạng tô xi-măng nhưng nhiều fan đã nhận xét đây là một căn nhà có kiểu cách độc đáo, mới lạ và sang trọng. Đông đảo fan sau khi nhận tín hiệu đã thích thú bày tỏ: "Nhà chung của GERDNANG ở trên fic (fan fiction - truyện do fan sáng tác) sắp thành hiện thực sao", "Cảm giác như công ty ấy", "Công ty Gerdnang entertainment",...

Ngôi nhà của HIEUTHUHAI được fan tiết lộ nằm ở vị trí trung tâm TP.HCM.
#HIEUTHUHAI #Mắt Nhắm Mắt Mở #GERDNANG #HURRYKNG #nhà của HIEUTHUHAI #NEGAV #MANBO

