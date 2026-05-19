Say Hi Rực Rỡ: Isaac, HURRYKNG, Rhyder "băng rừng vượt biển" học cách sinh tồn

HHTO - 20 nghệ sĩ từ Anh Trai "Say Hi" cùng bước vào hành trình sinh tồn tại “Say Hi” Rực Rỡ - nơi tất cả rời xa sân khấu quen thuộc để đối diện với thiên nhiên nguyên sơ cùng loạt thử thách khắc nghiệt.

20 nghệ sĩ tham gia “Say Hi” Rực Rỡ bao gồm: Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, Rhyder, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quí cùng nhiều gương mặt quen thuộc bước ra từ vũ trụ "Say Hi”. Lê Dương Bảo Lâm sẽ đồng hành cùng các anh trai với vai trò người dẫn dắt xuyên suốt chương trình.

Sự góp mặt của những nghệ sĩ với màu sắc và cá tính khác nhau hứa hẹn tạo nên nhiều tương tác thú vị trong suốt hành trình. Nếu ở sân khấu âm nhạc, họ được biết đến với hình ảnh chỉn chu và những màn trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng, thì tại “Say Hi” Rực Rỡ, các nghệ sĩ sẽ bộc lộ bản thân thông qua cách sinh tồn, thích nghi và kết nối với đồng đội trong môi trường tự nhiên.

“Say Hi” Rực Rỡ được định hình là một chương trình thực tế sống còn với tinh thần: REAL - WILD - BROTHERHOOD. Các nghệ sĩ phải rời xa mọi tiện nghi thường nhật để trực tiếp đối diện với thiên nhiên, tự thích nghi, sinh tồn và đồng hành cùng nhau trong những điều kiện khắc nghiệt.

Chương trình được chia thành 2 chặng hành trình gồm rừng và biển, khai thác hai màu sắc thiên nhiên đối lập. Nếu chặng rừng tập trung vào yếu tố sinh tồn và khả năng thích nghi giữa môi trường hoang dã, thì chặng biển mở ra hành trình khám phá thiên nhiên, kết nối và vượt qua giới hạn cá nhân.

Bối cảnh ghi hình của chương trình được thực hiện tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh - hai địa danh nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ và giàu bản sắc. Một bên là hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Tây Nguyên, một bên là không gian biển đảo trong lành của miền Trung.

Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, “Say Hi” Rực Rỡ không chỉ kể câu chuyện về hành trình sinh tồn của các nghệ sĩ mà còn hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam. Việc lựa chọn các bối cảnh giàu giá trị cảnh quan cũng được xem là một trong những điểm nhấn của chương trình trong bối cảnh Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại tỉnh Gia Lai, góp phần quảng bá hình ảnh các điểm đến Việt Nam đến gần hơn với khán giả trẻ.

Với sự kết hợp giữa yếu tố giải trí, trải nghiệm thực tế và vẻ đẹp thiên nhiên, “Say Hi” Rực Rỡ hứa hẹn sẽ trở thành một trong những chương trình đáng chú ý trong thời gian tới, lan tỏa cảm hứng khám phá, kết nối và trải nghiệm du lịch nội địa theo cách gần gũi hơn với khán giả trẻ.