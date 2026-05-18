Thiên Ân "giữ chuỗi" phim trăm tỷ, "ngọc nữ" nào sẽ bứt phá nửa cuối năm 2026?

HHTO - Những nữ diễn viên như Đoàn Minh Anh, Thiên Ân, Ngọc Xuân... được cư dân mạng đặt kỳ vọng cho thế hệ "ngọc nữ" mới của điện ảnh Việt Nam.

Tóm tắt nhanh: - Cư dân mạng xã hội Threads điểm qua những nữ diễn viên có thể trở thành "ngọc nữ" màn ảnh Việt thế hệ mới. - Những diễn viên được đề cập: Thiên Ân, Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi, Đoàn Minh Anh, Ngọc Xuân.

Những năm gần đây đánh dấu sự vươn lên của nhiều nữ diễn viên mới, liên tục góp mặt và đóng chính trong phim trăm tỷ, lập kỷ lục phòng vé. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể trở thành "ngọc nữ" màn ảnh tiếp theo, sau những đàn chị như Tăng Thanh Hà hay Ninh Dương Lan Ngọc. Dưới đây là những sự lựa chọn từ "cư dân" Threads, sở hữu điểm mạnh về ngoại hình, cá tính và tiềm năng diễn xuất đáng trông chờ.

Đoàn Minh Anh

Khi chỉ 17 tuổi, Đoàn Minh Anh đã có màn ra mắt ấn tượng trong Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, đạt doanh thu trăm tỷ. Gương mặt xinh đẹp, chiều cao ấn tượng giúp cô gắn với hình tượng "nàng thơ" màn ảnh. Sau đó, vai nữ chính trong phim Tết Nhà Ba Tôi Một Phòng và gần đây nhất là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng khiến người xem yêu thích, đạt doanh thu khủng. Nhờ đó, Đoàn Minh Anh được dự đoán là cái tên sáng giá, có triển vọng đảm đương vai trò "ngôi sao phòng vé" trong tương lai.

Thiên Ân

Là cái tên rẽ hướng từ sàn đấu sắc đẹp, Thiên Ân có sự nghiệp điện ảnh khá ấn tượng khi đóng chính hai dự án trăm tỷ là Nụ Hôn Bạc Tỷ và Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Ở nàng Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 có nét diễn tự nhiên, chân thực, nhờ đó dễ ghi điểm trong các bộ phim tình yêu đôi lứa. Tuy vậy, khán giả kỳ vọng nhiều hơn vào cô với những dự án đặc sắc, độc đáo hơn. Sự đa dạng hóa vai diễn lẫn kịch bản là thử thách để cô chinh phục, từ đó có thể vươn mình thành gương mặt "ngọc nữ" hàng đầu.

Lâm Thanh Mỹ

Từng là sao nhí nổi tiếng với gương mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh như biết nói, Lâm Thanh Mỹ dần "chuyển pha" sang hình tượng trưởng thành hơn với nhiều tác phẩm đặc sắc, đa dạng thể loại. Năm 2024, cô gây sốt khi đóng chính phim trăm tỷ Cám, lột xác trở thành một trong những nữ diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt. Gần đây, Lâm Thanh Mỹ thường xuyên hợp tác với những đàn anh, đàn chị gạo cội như trong Cục Vàng Của Ngoại hay Đại Tiệc Trăng Máu 8, được người xem kỳ vọng vào những vai diễn nổi bật hơn nữa.

Mai Cát Vi

So với Lâm Thanh Mỹ, Mai Cát Vi chưa có nhiều dấu ấn nổi bật về mặt doanh thu. Gần đây nhất, cô tham gia dự án Út Lan: Oán Linh Giữ Của đạt doanh thu 90 tỷ đồng, đặt ra một cột mốc mới cho sự nghiệp của sao nhí một thời. Tuy nhiên khác biệt với các nữ diễn viên khác trong danh sách, Mai Cát Vi sở hữu giải thưởng ấn tượng và uy tín, là diễn viên trẻ nhất từng giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam với dự án Mẹ Ơi Bướm Đây!.

Ngọc Xuân

Ghi điểm bởi nét xinh đẹp tựa tình đầu trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Ngọc Xuân được nhiều khán giả kỳ vọng có sự bứt phá trong giai đoạn nửa cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Những tác phẩm mà cô góp mặt, dù là vai phụ đều đạt kết quả tốt như Tử Chiến Trên Không, Làm Giàu Với Ma 2. Từ đó, nữ diễn viên có nhiều động lực và tiềm năng sở hữu một dự án trăm tỷ của bản thân trong vai trò đóng chính, khi bộ phim Bò Sữa Bay đóng cùng Nguyễn Hùng đang có tiềm năng bùng nổ.