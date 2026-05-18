Skyward - Fanbase Sơn Tùng M-TP gây sốt khi gây quỹ 270 triệu chỉ trong 14 tiếng

HHTO - Trong thời điểm các Sky (FC của Sơn Tùng M-TP) đang ngóng từng ngày từng giờ chờ nhạc mới của "Sếp Tùng", thì một "cú nổ" vang dội được tạo ra bởi fanbase Skyward khi "gọi vốn" cho dự án “Khải Hoàn - The Return".

“Cán đích” như mơ

Chia sẻ với Hoa Học Trò, đại diện Skyward cho biết project Khải Hoàn - The Return cán đích nhanh đến mức chính team cũng có cảm giác như đang sống trong một giấc mơ. Dự án này được chia làm 4 chặng, gồm: Khởi hỏa (mục tiêu 100 triệu đồng), Dậy sóng (150 triệu đồng), Viễn chinh (190 triệu đồng), Khải hoàn (220 triệu đồng).

"Khải Hoàn - The Return" là dự án do Skyward lên ý tưởng và thực hiện, ủng hộ cho sự trở lại của Sơn Tùng M-TP.

Chưa cần 30 phút đã đạt mốc đầu tiên, và chỉ mất khoảng 1 tiếng để chạm mốc tiếp theo. "Giờ phút ấy, group chat của Skyward như nổ tung bởi sự vui mừng và những lời chúc mừng của mọi người. Tất cả đều mong muốn chúng mình sẽ nâng mục tiêu, có nhiều người nhắn tin hỏi còn kịp góp quỹ không. Vì vậy nên chúng mình đã họp ngay trong đêm và quyết định nâng tổng số tiền cần cho project lên 270 triệu đồng. Khi ngủ dậy, cột mốc ấy cũng đã hoàn thành. Tổng thời gian để đạt được toàn bộ số tiền cho project chỉ mất 14 tiếng đồng hồ", đại diện Skyward chia sẻ.

Team Skyward cho biết dự án được xây dựng với concept Khải hoàn, lấy cảm hứng từ hình ảnh vị vua trở về trong vinh quang sau chiến thắng. Skyward muốn mượn cụm từ này để thể hiện sự trở lại của một biểu tượng, một hành trình vượt qua thử thách của Sơn Tùng M-TP, nơi SKY đón "ông hoàng V-Pop" trở về trong ánh hào quang.

Với quỹ quyên góp "ú ụ", Skyward cam kết sẽ mang tới một loạt các hoạt động ủng hộ gồm: Đầu tư LED quảng bá ở Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM và nước ngoài (Thái, Nhật Bản...) có các hoạt động hỗ trợ stream, tổ chức roadshow tại Hà Nội - TP.HCM... Bởi số tiền vượt kế hoạch ban đầu nên team cũng ấp ủ mở rộng quy mô.

Một trong những "cú chốt hạ" phong cách "phú ông/ phú bà" đang gây sốt cộng đồng Threads chính là thông báo Skyward sẽ chạy LED cho Sơn Tùng M-TP tại Mỹ và Trung Quốc bằng tiền quỹ riêng của nhóm.

Trong dự án có nhiều hoạt động, nhưng ít ai ngờ hạng mục được đầu tư nhất và cũng viral nhất chính là website theo dõi góp quỹ. Đại diện team chia sẻ: “Tụi mình mong muốn tất cả hoạt động của project phải được thể hiện một cách trực quan, rõ ràng và minh bạch nhất. Mọi người có thể cùng nhau tham gia và theo dõi từng cột mốc được mở ra nên admin Skyward đã tự tay code lên chiếc web này”.

Website góp quỹ cho dự án "Khải Hoàn" được thiết kế "nét căng".

Có khả năng "hiệu triệu" mạnh tưởng như một fanpage "đầu tàu", lâu năm, nhưng thực tế, Skyward chỉ mới thành lập hơn 1 năm và đang có hơn 10K lượt theo dõi trên Facebook. Họ là nhóm fan nhỏ, cùng hội họp trước sinh nhật "Sếp" 1 tháng để lên ý tưởng quà tặng và rồi một câu hỏi được đặt ra: “Nếu đây là điều mà chúng mình muốn làm cho Tùng, thì tại sao không để nhiều người cùng tham gia vào hành trình ấy? Cũng từ suy nghĩ đó, ngày 21/6/2025, Skyward chính thức ra đời”.

Lấy cảm hứng từ tên fandom của Sơn Tùng M-TP chính là Sky, nhóm bạn đã đặt tên Fanpage là Skyward. Skyward nghĩa là hướng về bầu trời - nơi luôn gợi nhắc đến những điều rộng lớn, rực rỡ và đầy khát vọng. Đó cũng như cách mà đại gia đình Sky luôn hướng mắt về phía "Sếp Tùng" - luôn tự hào, đồng hành và tin tưởng.

“Có lẽ điều may mắn nhất của Skyward chính là ngay từ những project đầu tiên, tụi mình đã luôn làm việc với nhau bằng một sự đồng điệu rất đặc biệt. Dù mỗi người đều có cá tính và góc nhìn riêng, nhưng khi bắt tay vào thực hiện project, cả team lại phối hợp vô cùng ăn ý và hiếm khi xảy ra xung đột quan điểm.

Điều khiến nhóm luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng chính là những "bàn tay" thầm lặng phía sau hỗ trợ, tạo nên trái tim và linh hồn của Skyward. Đó là những người bạn cùng thức "chạy deadline", góp nhặt ý tưởng, nạp thêm năng lượng tinh thần lẫn cổ vũ vật chất.

Màn LED được Skyward đầu tư, thông báo về sự trở lại của Sơn Tùng M-TP.

Áp lực thời gian và "tiêu tiền như nào"

Team Skyward cho biết khó khăn lớn nhất nằm ở việc mọi thứ đều diễn ra trong trạng thái gần như không có dữ liệu trước:

“Tụi mình hoàn toàn không được biết trước về thời gian comeback, concept, timeline hay bất kỳ kế hoạch cụ thể nào liên quan đến lần trở lại này của Sơn Tùng M-TP. Vì vậy, gần như mọi thứ đều phải được chuẩn bị trong tâm thế luôn sẵn sàng thích nghi và phản ứng thật nhanh với mọi thay đổi.

Nếu như mình nói Skyward chỉ mất chưa đầy nửa tiếng để lên toàn bộ tưởng tổng thể về 'Khải hoàn' thì mọi người có tin không nhỉ? Thực sự là như vậy đấy. Chúng mình đã gấp rút lên ý tưởng, liên hệ với các bên nhà cung cấp để khảo sát nguồn giá tốt nhất, thực hiện thiết kế key visual, thiết kế web trong vài ngày để kịp tiến độ”, Skyward tiết lộ.

Từ việc góp quỹ, hỗ trợ truyền thông cho đến tham gia các hoạt động của project, tất cả đều khiến tụi mình cảm nhận rất rõ rằng "Khải hoàn" không còn là dự án của riêng Skyward nữa, mà đã trở thành hành trình chung của cả fandom, của đại gia đình Sky, của những niềm kiêu hãnh xen lẫn tự hào.

Đến hiện tại, quỹ công khai của Skyward đang có hơn 400 triệu đồng, một con số khá lớn với quy mô của một fanbase mới. Chia sẻ với Hoa Học Trò, admin của Skyward cho biết: “Giữ một khoản tiền lớn như vậy thực sự chúng mình rất áp lực. Không phải áp lực ở chỗ phải giữ tiền như nào mà là áp lực “tiêu tiền như nào”.

Đội quản trị hiểu rằng mỗi khoản đóng góp là sự tin tưởng và kỳ vọng của người hâm mộ. Vì vậy, mọi thu - chi đều được cân nhắc cẩn trọng, thiết thực, xứng đáng. "Với Skyward, việc quản lý quỹ chưa bao giờ chỉ là quản lý tài chính, mà còn là trách nhiệm phải giữ gìn niềm tin mà rất nhiều người đã trao", - đội admin nhấn mạnh.