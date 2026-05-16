Poster của Sơn Tùng M-TP gây tò mò, “giữ chuỗi” săn lùng các tọa độ lạ ở Việt Nam

HHTO - Sơn Tùng M-TP chính thức tung poster cho dự án "Come My Way", tiếp tục nối dài “hiệu ứng du lịch” từng tạo nên với loạt MV đình đám trước đó với địa điểm lạ mắt.

Tóm tắt nhanh: - Chỉ với một tấm poster duy nhất, Sơn Tùng M-TP đã lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ thảo luận. - Địa điểm quay MV có thể nằm ở tỉnh Tuyên Quang và được một số SKY dự đoán MV đã quay từ năm 2022 (dựa trên kiểu tóc của Sơn Tùng M-TP) nhưng không rõ lý do vì sao bây giờ mới phát hành.

Sau chuỗi ngày liên tục “úp mở” dự án mới bằng loạt hint khó đoán cùng động thái đầy ẩn ý khi dọn sạch Instagram, Sơn Tùng M-TP chính thức tung poster cho sản phẩm mới mang tên Come My Way sau quãng thời gian gần 2 năm kể từ lần tái xuất gần nhất.

Giọng ca gốc Thái Bình đã lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ thảo luận.

Không chỉ gây chú ý bởi visual điển trai hay góc chụp "tuyệt đối điện ảnh", màn trở lại lần này còn khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm bởi hàng loạt chi tiết mang màu sắc văn hóa Việt Nam được cài cắm xuyên suốt poster. Sơn Tùng xuất hiện trong bộ trang phục tông trầm với nhiều họa tiết gợi liên tưởng đến cổ phục Việt, nổi bật nhất là biểu tượng chim Lạc trước ngực. Bao quanh nam ca sĩ là những nhân vật đeo mặt nạ gỗ vô hồn, tạo cảm giác vừa ma mị vừa huyền sử.

Bối cảnh MV khiến netizen liên tưởng đến núi Mắt Thần trong MV Open Your Eyes của MONO﻿.

Phía sau khung hình là khung cảnh núi non trùng điệp phủ đầy sương mờ. Ngay lập tức, các thám tử mạng liền truy tìm tọa độ và nhanh chóng tìm thấy địa danh này chỉ vài giờ sau khi poster được đăng tải. Một luồng ý kiến cho rằng địa điểm quay MV nhiều khả năng là khu vực ruộng bậc thang Hồng Thái hoặc Thông Nguyên thuộc Tuyên Quang. Dù đáp án cuối cùng là ở đâu, có thể thấy Sơn Tùng M-TP đang dần xây dựng một “vũ trụ hình ảnh” gắn mạnh với yếu tố bản sắc.

Nhiều luồng ý kiến về địa danh đằng sau poster.

Đặc biệt, việc Sơn Tùng tiếp tục lựa chọn những bối cảnh thiên nhiên đậm bản sắc Việt khiến công chúng nhớ ngay đến “hiệu ứng du lịch” mà anh từng tạo ra với hàng loạt MV trước đây. Ngay khi poster Come My Way xuất hiện, nhiều khán giả đã lập tức liên tưởng đến một sản phẩm mang màu sắc dân gian - huyền sử tương tự Lạc Trôi, nhưng được nâng cấp theo hướng hiện đại và quốc tế hơn.

Màu sắc của Come My Way mang nhiều liên tưởng đến Lạc Trôi - ca khúc tạo nên dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP.

Trước đó, Lạc Trôi từng được xem là cột mốc tạo nên làn sóng kết hợp giữa âm nhạc đại chúng với hình ảnh cổ phong Việt Nam. Góp phần tạo nên không khí “nửa thực nửa mơ” cho MV chính là chùa Linh Quy Pháp Ấn tại Lâm Đồng - địa danh từng gây sốt mạng xã hội suốt thời gian dài sau khi xuất hiện trong sản phẩm của Sơn Tùng M-TP.

Sau sản phẩm này, Linh Quy Pháp Ấn nhanh chóng trở thành một trong những tọa độ check-in nổi tiếng bậc nhất với giới trẻ.

Nếu Lạc Trôi mang đậm chất huyền sử phương Đông thì Chúng Ta Của Hiện Tại lại là cú chuyển hướng giàu chất Việt đời thường hơn rất nhiều. MV dạng phim ngắn dài hơn 15 phút của Sơn Tùng M-TP không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện thanh xuân mà còn khiến khán giả thích thú khi đi qua hàng loạt địa danh nổi tiếng mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam như: Trường THPT Quốc Học Huế, phố cổ Bao Vinh... và đặc biệt là Bình Liêu (Quảng Ninh) - vùng biên giới Đông Bắc được mệnh danh là “Sapa thứ hai”.

Có thể thấy, bên cạnh những MV mang màu sắc quốc tế với bối cảnh trải dài từ đảo Jeju (Hàn Quốc), công viên Joshua Tree hay đập Hoover tại Mỹ... Sơn Tùng M-TP cũng rất thành công trong việc lan tỏa hình ảnh du lịch và văn hóa Việt Nam qua âm nhạc.

Chính việc liên tục đưa các địa danh Việt Nam vào sản phẩm âm nhạc theo cách điện ảnh và giàu cảm xúc đã tạo nên dấu ấn rất riêng cho Sơn Tùng M-TP. Với khán giả, mỗi MV của nam ca sĩ không đơn thuần chỉ để nghe nhạc mà còn giống một hành trình khám phá những “tọa độ đẹp như phim” trải dài khắp Việt Nam.