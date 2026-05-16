Hậu trường SHOWBIZ

Võ Hạ Trâm: “Ngày xưa phải đắn đo từng bộ đồ diễn, giờ có bài hay là làm ngay”

Như Lê

HHTO - Sau loạt dấu ấn với dòng nhạc quê hương đất nước, Võ Hạ Trâm tiếp tục ra mắt ca khúc "Việt Nam Kiêu Hãnh" như một lời tôn vinh tinh thần dân tộc bằng âm nhạc hiện đại.

Ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh được dàn dựng với sự hỗ trợ của lực lượng văn nghệ của Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Vi Mỹ. Theo Võ Hạ Trâm, ngay khi nghe demo, ê-kíp đã rất yêu thích và mong muốn biến tiết mục thành điểm nhấn trong chương trình nghệ thuật dịp lễ 30/4 vừa qua. Nữ ca sĩ cho biết, cô không còn muốn chờ đến các dịp lễ lớn mới phát hành nhạc về quê hương, đất nước, bởi với cô, tình yêu nước là cảm xúc hiện diện mỗi ngày và chưa bao giờ lỗi thời.

Theo Võ Hạ Trâm, tư duy làm nghề của cô hiện thay đổi nhiều so với trước đây. Nếu ngày xưa nữ ca sĩ luôn phải cân đo đong đếm, dè dặt trong từng sản phẩm vì điều kiện kinh tế còn hạn chế, thì hiện tại cô đã thoải mái hơn trong việc đầu tư cho âm nhạc.​

“Ngày trước tôi làm nghề để mưu sinh, “cơm áo gạo tiền” nhiều hơn là để tận hưởng nghệ thuật. Khi đó, mỗi khi may được một bộ đồ diễn, tôi phải mặc đi mặc lại rất nhiều lần để có thể tiết kiệm nhất có thể. Bây giờ được khán giả yêu thương hơn, có điều kiện hơn nên tôi muốn đầu tư chỉn chu hơn cho âm nhạc và hình ảnh.

Tôi vẫn giữ cách sống tiết kiệm, nhưng với âm nhạc tôi có thể thoải mái hơn. Không còn áp lực là doanh số, tính toán chi li hơn về thời điểm ra bài, mà tôi muốn được làm theo cảm xúc và cống hiến cho âm nhạc một cách tự do” - Võ Hạ Trâm thẳng thắn chia sẻ.

Việt Nam Kiêu Hãnh do nhạc sĩ Đoàn Minh Quân sáng tác, là sự giao thoa giữa hồn cốt dân tộc 4.000 năm văn hiến và nhịp thở của thời đại, nơi những nhạc cụ truyền thống hòa quyện tinh tế cùng âm hưởng nhạc điện tử hiện đại. Qua giọng hát nội lực của Võ Hạ Trâm, ca khúc khắc họa hình ảnh Việt Nam qua nhiều biểu tượng quen thuộc như tre xanh, sen hồng hay vẻ đẹp của con người Việt. Từ Thăng Long đến miền sông nước Cửu Long, bài hát truyền tải tinh thần gắn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu dành cho quê hương theo màu sắc hiện đại, gần gũi hơn với khán giả trẻ.

​Võ Hạ Trâm cho biết, cô có lịch trình biểu diễn dày đặc trong tháng 4, liên tục di chuyển giữa các nơi như TP.HCM, Hà Nội, Sa Pa nên gần như không có thời gian ở nhà. Dù nhiều lúc bị ảnh hưởng sức khỏe và sinh hoạt, nữ ca sĩ nói cô vẫn cảm thấy có động lực khi nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả trên cả nước.

#Võ Hạ Trâm #Việt Nam Kiêu Hãnh #âm nhạc quê hương #âm nhạc hiện đại #đạo diễn Trần Vi Mỹ

