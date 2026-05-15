Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: HURRYKNG - JSOL tiết lộ kinh nghiệm làm "bảo mẫu"

HHTO - Chương trình "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ" quy tụ các "Anh trai" Isaac, JSOL, HURRYKNG, CODY Nam Võ cùng dàn nhóc tì dễ thương đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Trước thềm lên sóng, HURRYKNG khiến fan thích thú khi tiết lộ vốn kinh nghiệm làm "bảo mẫu"... bằng 0 còn Isaac, JSOL, CODY có "tuyệt chiêu" chinh phục các bé.

Dự kiến lên sóng từ ngày 23/5, chương trình giải trí Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Thông qua hậu trường được ê-kíp hé lộ, fan bày tỏ sự thích thú khi trông thấy dàn "Anh trai" Isaac, JSOL, HURRYKNG, CODY Nam Võ hóa thân thành "bảo mẫu", quay cuồng cùng các bạn nhỏ.

Isaac, JSOL, HURRYKNG, CODY Nam Võ bị cuốn vào sự tinh nghịch của những "cái đuôi nhỏ". - Ảnh: FB Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ

Trong buổi hội chợ do chương trình tổ chức tại TP.HCM, dàn "Anh trai" đã có những trải nghiệm thú vị cùng các bạn nhỏ, tham gia nhiều hoạt động như bán hàng, vui chơi.

Khoảnh khắc JSOL vừa miệt mài chuẩn bị gian hàng, vừa hướng dẫn, tương tác cùng "cái đuôi nhỏ" nhận về "bão tim". JSOL còn trở thành "quân sư" của CODY Nam Võ.

Ngoài ra, trong nhiều clip ở phim trường ghi hình, JSOL khiến fan an tâm, tự hào khi thể hiện sự kiên nhẫn, điềm tĩnh trong lúc trò chuyện, chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Một bạn khán giả nhận xét: "Người anh JSOL như có gắn lò xò vậy. Rất thích hợp để đi chăm em bé. Không biết ai sẽ tiêu hao năng lượng trước đây".

JSOL được các bạn nhỏ yêu mến, quấn quýt theo bên cạnh. Nguồn clip: TikTok @anhtraivacaiduoinho

Nếu như JSOL thể hiện sự khéo léo khi trông trẻ thì HURRYKNG chia sẻ rằng anh vốn là con một nên chưa trải qua giai đoạn chăm em, vốn kinh nghiệm "bằng 0". Tuy nhiên, nói về chiến lược khi tham gia chương trình, HURRYKNG hào hứng tiết lộ đã nạp đầy năng lượng để trở thành một người bạn chơi cùng các nhóc tì đáng yêu.

Nam rapper tự tin sẽ cưng chiều đàn em thơ hết mực: "Bé nào thích anh, lui về với anh thì tụi em chỉ cần ăn ngủ thôi, tối anh đọc truyện cho ngủ, anh đút cơm cho ăn, thử thách thì để anh làm luôn, tụi em thiếu hình để anh quay luôn, muốn cái gì có cái đó".

Chưa có kinh nghiệm thực hành nhưng HURRYKNG đã chuẩn bị kỹ lưỡng "cẩm nang làm bảo mẫu" khi đến với Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ. Nguồn clip: TikTok @anhtraivacaiduoinho

Trong khi đó, "Anh trai" CODY Nam Võ thích thú cho biết sẽ truyền bí quyết nhảy Popping cho các bé. Còn "anh cả" Isaac sẽ "bung skill" vừa dạy nhảy, vừa dạy hát, giúp các mầm non phát triển toàn diện. Đồng thời, Isaac cũng bật mí "tuyệt chiêu" ru ngủ sử dụng "cây nhà lá vườn": Hát - nhảy Bống Bống Bang Bang. Dẫu vậy, fan lo ngại về hiệu quả bởi bản "hit quốc dân" này thường xuất hiện trong các bữa cơm của trẻ em Việt Nam, không biết Isaac sẽ rủ ngủ hay làm đói các bé.