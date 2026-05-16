UPRIZE lần đầu trải lòng về nỗi sợ lớn nhất trước thềm nhóm chính thức debut

HHTO - Trong tập mới nhất của series "UPRIZE: READY, SET, UP!", các thành viên UPRIZE lần đầu thẳng thắn chia sẻ về những khoảng cách, áp lực và nỗi sợ lớn nhất trước thềm nhóm chính thức debut.

Trong tập 5 của series UPRIZE: READY, SET, UP! ghi lại hành trình của nhóm tại Gangneung (Hàn Quốc), khán giả đã được chứng kiến một bầu không khí hoàn toàn khác với sự sôi động thường thấy. Không phải những buổi luyện tập hay thử thách, 7 thành viên lần đầu có một buổi "deep talk" đúng nghĩa khi ê-kíp chủ động rời khỏi phòng để cả nhóm được ở riêng với nhau.

Anh lớn Cường Bạch thừa nhận bản thân đã trải qua nhiều chuyện nên sống lý trí và trầm hơn trước, đôi lúc tạo cảm giác lệch năng lượng với các em trong nhóm. WONBI lại tâm sự về hành trình làm nghệ thuật với tâm thế chấp nhận rủi ro, đặc biệt với mô hình boyband vốn luôn nhiều áp lực và cạnh tranh.

Duy Lân chia sẻ có lúc cảm thấy buồn khi những điều mình nói một cách nghiêm túc lại bị các anh em trêu đùa. Anh cho biết bản thân luôn muốn đóng góp, xây dựng tập thể, nhưng đôi khi cảm giác chưa được lắng nghe khiến bản thân hụt hẫng.

Long Hoàng thẳng thắn nói ra vấn đề lớn nhất của UPRIZE hiện tại: "Cái khó khăn nhất là 7 anh em chưa giao tiếp được với nhau". Chàng trai thuộc 03-line cho rằng cả nhóm hiện tại không còn thân thiết như thời còn tham gia Tân Binh Toàn Năng. Ai cũng có khúc mắc riêng với người khác nhưng lại chọn im lặng thay vì nói ra.

Khép lại hành trình Gangneung, fan mong UPRIZE vững vàng hơn để đón nhận hành trình sắp tới. Ảnh: UPRIZE.

Đức Duy cũng thừa nhận bản thân chưa kiểm soát tốt thái độ, đặc biệt trong cách cư xử với các anh lớn. "Chàng sư tử" cho biết mình đang cố gắng thay đổi và cũng cảm thấy chạnh lòng khi các thành viên chưa thực sự kết nối.

Trong khi đó, Lâm Anh khiến nhiều người đồng cảm khi trải lòng rằng nỗi sợ lớn nhất của mình không phải nhóm không nổi tiếng, mà là việc không thể thân thiết với các anh em. Trai đẹp sinh năm 2K5 cho biết bản thân gặp khó khăn trong việc góp ý với các anh lớn và hiện tại chỉ thân thiết được với Phúc Nguyên và Duy Lân. Với Lâm Anh, nếu các thành viên ở bên nhau, cả nhóm có thể vượt qua mọi thử thách. Trước đó, khi được gọi tên vào đội hình UPRIZE, Lâm Anh từng chia sẻ các anh em chính là nguồn động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng. Vì vậy, việc cảm thấy khoảng cách giữa các thành viên ngày càng xa đi càng khiến anh nhiều trăn trở.

Ngược lại, Phúc Nguyên lại chia sẻ rằng bản thân đã chuẩn bị tinh thần cho những điều này trong quá trình hoạt động nhóm. Điều quan trọng không phải có mâu thuẫn hay không, mà là cách mọi người cùng tháo gỡ. "Mình có 7 người lận mà, không có sợ gì hết. Nếu như mà em debut một mình á thì em sợ đó, em sợ nhiều á. Nhưng mà giờ có 7 người nên em an tâm hơn nhiều".

Em út Phúc Nguyên tin rằng sức mạnh đồng đội có thể vượt qua tất cả. Nguồn: UPRIZE.

Sau khi tập 5 lên sóng, nhiều khán giả cho rằng buổi trò chuyện này giúp họ hiểu UPRIZE hơn rất nhiều, đặc biệt là áp lực tâm lý của một nhóm nhạc trẻ trước thời điểm debut. Người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn các thành viên có thể giao tiếp với nhau nhiều hơn để xây dựng sự gắn kết lâu dài trước chặng đường còn rất dài phía trước.