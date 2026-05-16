Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: Con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến fan "cưng xỉu"

HHTO - "Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ" vừa chính thức giới thiệu 6 nhóc tì sẽ được các "bảo mẫu" Isaac, JSOL, HURRYKNG, CODY Nam Võ trông nom.

Khi các Anh Trai vào vai bảo mẫu

Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ là chương trình với format mới lạ: Có sự kết hợp của các "Anh trai" đến từ chương trình Anh Trai "Say Hi" và các em bé. Tại đây, bầu không khí được dự đoán sẽ cực ồn với quy mô của một "lớp học mầm non" có 4 "thầy giáo" và 6 "học sinh".

Gia nhập vào ngôi nhà chung, mỗi ngày, các "bảo mẫu bất đắc dĩ" sẽ nhận nhiệm vụ từ các mẹ bỉm, làm các công việc như chăm bé, dạy điều hay lẽ phải, xoay xở trước những tình huống bất ngờ và từng bước tạo được sự yên tâm nơi các mẹ. Thông qua chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng phù hợp, anh trai đồng hành giúp bé ăn ngon, khỏe mạnh, tăng cân đều, vệ sinh dễ dàng.

Dàn "Anh trai" quay cuồng với 7749 hoạt động cùng các bé.

Sau khi "nhá hàng" nhiều khoảnh khắc đáng yêu giữa các bé và dàn "Anh trai", mới đây ê-kíp đã giới thiệu 6 "cái đuôi nhỏ" chính thức đồng hành cùng Isaac, JSOL, HURRYKNG, CODY Nam Võ.

Đội hình "đuôi nhỏ" lớp mầm

Đây là 6 em bé với 6 màu sắc, tính cách riêng biệt:

- Danil - em bé lai Tây 3 tuổi, mang hai dòng máu Việt - Ukraine. Danil là con trai thủ môn Bùi Tiến Dũng và siêu mẫu Dianka Zakhidova và có ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá. Cậu "em út" nhỏ nhắn, đáng yêu, tuy hơi nhút nhát và thẹn thùng nhưng là một "cái đuôi nhỏ" quậy ngầm. Chỉ cần bật đúng mood, Danil sẽ nhanh chóng hòa mình, "quậy tới bến" cùng các bạn và dàn "Anh trai".

Sự xuất hiện của Danil nhận nhiều sự quan tâm của khán giả, mong chờ cậu bé sẽ thích nghi ở "ngôi trường" đặc biệt.

- UYU (4 tuổi), là một tiểu thư trầm tĩnh, ít nói. Cô bé thể hiện tính cách nhẹ nhàng, giàu tình cảm, thích ôm, đôi khi nũng nịu và rất sành điệu. UYU có sở thích nghe nhạc, nhảy, đánh trống và mong muốn được trở thành một nghệ sĩ biểu diễn.

- Chloe (4 tuổi) - cô bé lai với ngoại hình và tính cách đặc biệt, gây ấn tượng với mái tóc xoăn dài, làn da nâu ấp ủ ước mở trở thành người mẫu. "Đuôi nhỏ" Chloe cá tính, luôn tràn đầy năng lượng, hay tò mò và thích khám phá mọi điều xung quanh.

- Tin Tin Tường Minh - 4 tuổi. Là chàng trai "hướng lung tung", hay ngại ngùng nhưng nếu bắt trúng "tần số" sẽ nói rất nhiều. Cậu bé cũng được miêu tả thỉnh thoảng sẽ nhỏng nhẻo, khóc nhè nhưng đa phần luôn tươi cười vui vẻ, hòa đồng. Tin gây tò mò khi nuôi quá nhiều ước mở: Cảnh sát giao thông, bác sĩ, ca sĩ.

Isaac cùng một lúc "cân" hai "cái đuôi nhỏ".

- Bé Tư - Quinita, cô con gái 4 tuổi của nhà diễn viên Vân Trang. Xuất phát điểm từ "con nhà nòi", bé Tư là cô bé có tính cách hài hước, mạnh mẽ. Là một cô bé thể hiện sự yêu ghét rõ ràng và gương mặt nhiều biểu cảm. Dẫu vậy, ước mơ hiện tại của bé Tư là trở thành y tá vì y tá mặc đồ và viết chữ đẹp hơn bác sĩ.

- Alex An Khang - 5 tuổi. Chàng trai "trưởng thành" nhất lớp mầm non, với tính cách hoạt ngôn, vui vẻ, nhiệt tình. Alex - chàng ca sĩ tương lai là trợ lý đắc lực của các "Anh trai" mỗi khi cần sự kết nối với các em nhỏ.

Dàn nhóc tì "hòa tan" cùng ê-kíp. Nguồn clip: Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ

Dưới sự dìu dắt của các "bảo mẫu tập sự" mang tâm hồn con nít, khán giả mong chờ những tập phát sóng mang đậm tính giải trí, vui nhộn.