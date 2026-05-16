Bùi Công Nam giải nguy cho Khách iu lỡ bịa dẫn chứng trong bài thi Văn

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Lỡ "tự biên tự diễn" một câu nói truyền cảm hứng rồi gán cho Bùi Công Nam khi làm bài thi Văn, một fan lên mạng thú tội. Nam ca sĩ nhanh chóng xuất hiện, để lại bình luận "hợp thức hóa" dẫn chứng này.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một tình huống dở khóc dở cười liên quan đến bài thi môn Ngữ văn. Cụ thể, một người hâm mộ thú nhận đã "mượn danh" Bùi Công Nam để "bịa" dẫn chứng cho bài thi Văn.

Nguyên văn đoạn trích dẫn được bạn học sinh này viết trong bài thi: "Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam đã từng nói trong một tập phát thanh: "Đừng bỏ cuộc, tin vào chính mình. Nếu không còn đuốc trên tay, chính bạn sẽ trở thành ngọn đuốc sáng nhất soi đường đi đến thành công"." Ngay sau khi hoàn thành môn thi, sĩ tử liều lĩnh này đã đăng bài xin lỗi nam ca sĩ, đồng thời bày tỏ hy vọng giáo viên chấm bài không thuộc cộng đồng "Khách iu".

Bài đăng thu hút sự chú ý vì độ "thật thà".

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng đưa ra nhiều kịch bản hài hước. Các bình luận chỉ ra rủi ro sự việc có thể đến tai giáo viên, hoặc bản thân người chấm thi cũng "nằm vùng" trong cộng đồng fan. Để giúp bạn học sinh "chữa cháy", nhiều tài khoản đã liên tục gắn thẻ "Chủ tiệm nui", hiến kế nam ca sĩ nói nguyên văn câu này trong show diễn gần nhất để tạo "suộc" gốc trong thực tế.

Pha cấp bản quyền hài hước của Bùi Công Nam và Khách iu.

Tối cùng ngày, Bùi Công Nam đã trực tiếp để lại bình luận bên dưới bài viết. Anh gõ lại đúng câu nói mà Khách iu đã nhào nặn để làm dẫn chứng, đính kèm dòng tin nhắn: "Check inbox liền, anh chưa nhắn". Động thái này được xem như một pha "cấp quyền tác giả" cấp tốc cho đoạn trích dẫn.

Tương tác dễ thương của Bùi Công Nam nhận về nhiều sự chú ý. Nhiều người dùng bình luận đùa vui rằng, đây là lần hiếm hoi tác giả của một câu danh ngôn đưa vào bài thi lại trực tiếp xuất hiện để "chứng thực" bản quyền cho học sinh.

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
