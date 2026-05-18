Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

ATVNCG 2026: Dàn "Anh tài" vừa nhập học đã "ồn" với từ khóa "trại rắn Đồng Tâm"

Vân Anh

HHTO - Dù Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chưa lên sóng, dàn "Anh tài" và cộng đồng Gai Con đã tạo ra hàng loạt meme khiến mạng xã hội liên tục náo nhiệt những ngày qua.

Sau khi 20 "Anh tài" đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 được công bố, không khí trên mạng xã hội nhanh chóng nóng lên bởi loạt màn tung hứng, tương tác hài hước giữa các nghệ sĩ. Trong đó, cụm từ "trại rắn Đồng Tâm" bất ngờ trở thành từ khóa viral được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng Gai Con.

Nguồn gốc của cụm từ "trại rắn Đồng Tâm" bắt đầu từ livestream của "Anh tài" khóa 2024 Neko Lê. Khi nhắc về môi trường của chương trình, nam đạo diễn hài hước ví von: "Môi trường ATVNCG là 1 mét vuông 10 kẻ địch, trại rắn Đồng Tâm cũng không có cửa".

Bài hát "giả trân" của Mew Amazing dành tặng khóa 2026 khiến Gai Con cười nghiêng ngả. Nguồn: @mewamazing.

Từ một câu đùa ngẫu hứng, "trại rắn Đồng Tâm" nhanh chóng trở thành cái tên mới của khóa 2026. Hàng loạt "Anh tài" bắt đầu tự nhận mình là "đồng môn trại rắn", liên tục quăng miếng trên mạng xã hội khiến khán giả thích thú. NSƯT Đại Nghĩa hài hước viết: "Chuẩn bị nhập học rồi các bạn thân iu ơi. Chúng ta sẽ là bạn Đồng học, Đồng niên và Đồng tâm nhé". Trong khi đó, Mew Amazing tranh thủ góp vui: "Sáng đặt xe tới trại rắn Đồng Tâm, anh tài hỏi em đi mua nuôi hả em nói dạ không em đi họp lớp".

Không khó hiểu khi cụm từ này nhanh chóng trở thành meme nội bộ của ATVNCG 2026. Thời gian gần đây, "rắn" là một cách nói viral của giới trẻ để chỉ những người có tính cách thao túng tâm lý hoặc thường xuyên "đâm sau lưng". Thay vì dùng những từ nặng nề như "toxic" hay "độc hại", Gen Z biến tấu thành hình ảnh vừa hài hước vừa thâm thúy, mang tính trêu chọc nhiều hơn công kích.

bia-5.png

Sau thành công của khóa 2024 cùng chuỗi concert kéo dài suốt hai năm, ATVNCG 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người tin rằng khi chương trình lên sóng vào tháng 6 tới, những màn tương tác giữa các Anh tài sẽ còn "ồn" hơn nữa.

690685900-1394977176004663-2830008345982992331-n.jpg
Vân Anh
#anh trai vượt ngàn chông gai #atvncg #atvncg 2026 #anh tài 2026 #gai con

Xem thêm

Cùng chuyên mục