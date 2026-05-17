Hết phim "Bóng Ma Hạnh Phúc", Lê Phương vẫn nhắn nhủ Lương Thế Thành cực hài

Bóng Ma Hạnh Phúc tuy chưa có kết thúc trọn vẹn làm hài lòng khán giả, nhưng kẻ xấu cũng đã phải chịu hậu quả trong khi nữ chính Thanh Mai tìm lại được cuộc sống bình yên. Éo le ở chỗ mấy tháng qua, Lương Thế Thành liên tục bị khán giả mắng mỏ vì nhập vai Hoàng Dũng quá đạt thì ngay sau khi Bóng Ma Hạnh Phúc kết thúc, anh lại làm một Dũng khác.

Lương Thế Thành chuẩn bị có vai Dũng thứ hai.

Nam diễn viên đã bật mí về vai Bá Dũng trong phim Mesdames Thanh Sắc sắp công chiếu vào tháng 6. Nếu như Hoàng Dũng của Bóng Ma Hạnh Phúc là giám đốc thành đạt, vướng vào chuyện tình tay ba với cô gái trẻ thì Bá Dũng của Mesdames Thanh Sắc cũng là một người đàn ông quyền lực, trưởng ty cảnh sát Sài Gòn thập niên 60 và dù đã có vợ nhưng vẫn hẹn hò lén lút với một cô vũ nữ xinh đẹp.

Lê Phương nhanh chóng nhắn nhủ bạn diễn.

Chính sự tương đồng của hai nhân vật khiến cho Lê Phương nhắn nhủ Lương Thế Thành rằng “Đừng 'tính sai' như Hoàng Dũng nha Bá Dũng!" khiến nam diễn viên than trời. Còn khán giả thì thích thú khi Lê Phương chỉ cần một câu ngắn gọn đã gom được cả hai vai diễn của Lương Thế Thành. Cư dân mạng cũng than trời vì chưa kịp nguôi giận với Hoàng Dũng thì lại thấy Lương Thế Thành "tạo nghiệp" với một Dũng khác.

Lê Phương và Lương Thế Thành vẫn chưa thoát vai Bóng Ma Hạnh Phúc.

Có thể thấy hai diễn viên chính của Bóng Ma Hạnh Phúc vẫn chưa xả vai sau khi phim hết. Lê Phương thừa nhận cô chưa đóng phim nào mà khiến khán giả sôi sục theo từng tập phim như thế. Lương Thế Thành thì có chút hụt hẫng khi không còn bị người xem réo tên liên tục, dù trước đó nam diễn viên nhiều lần năn nỉ mọi người đừng đánh đồng Hoàng Dũng và Lương Thế Thành mà ùa vào trang cá nhân của anh mắng mỏ.