NAOMI nhận "cuộc gọi làm phiền", phản ứng của "Anh trai" WEAN LE gây chú ý

HHTO - NAOMI vừa ra mắt ca khúc "Cuộc Gọi Làm Phiền", một mình "diễn trọn cả hai vai nam chính - nữ chính". Ngay sau đó, "Anh trai" WEAN LE đã chia sẻ cảm xúc sau khi xem MV của bạn gái cũ.

Tối 17/5, NAOMI chính thức phát hành MV solo đầu tiên mang tên Cuộc Gọi Làm Phiền. Từng gây tiếng vang trong giới Underground với She Said, Retrograde, Đâu Có Hay cùng WEAN, sản phẩm mới của "bông hồng lai" NAOMI là một sản phẩm mang màu sắc hoàn toàn mới về quy mô lẫn chiều sâu. Về đường hình, Cuộc Gọi Làm Phiền được NAOMI cùng ê-kíp lên ý tưởng kịch bản, hình ảnh. Nữ nghệ sĩ trực tiếp làm việc cùng đội ngũ stylist để tạo nên những bộ trang phục xuất hiện trong MV.

Đặc biệt, nếu như khán giả từng xôn xao réo tên rapper WEAN LE sẽ xuất hiện làm nam chính khi xem poster thì lúc MV được tung ra, fan lại ngỡ ngàng: NAOMI đảm nhận cùng lúc cả vai nam lẫn nữ. Đây không đơn thuần là một thủ pháp nghệ thuật về mặt hình thức mà còn là sự hiện thực hóa câu chuyện NAOMI, sự tồn tại song song giữa một nửa mạnh mẽ, gai góc, một nửa mềm mại, nữ tính. Thay vì chọn một trong hai, Cuộc Gọi Làm Phiền để cả hai nhân vật tương tác, thương lượng và cùng tồn tại, tạo nên chiều sâu cho mạch bài hát.

Hình ảnh nam chính (bên trái) được NAOMI "nhá hàng" trước đó khiến fan suy đoán là rapper WEAN.

Về đường tiếng, ca khúc được sáng tác bởi ca/nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên. NAOMI cho biết ngay từ những giây đầu tiên tiếp xúc với bản demo ca khúc, cô đã cảm nhận được sự kết nối tức thì giữa năng lượng, màu sắc của bài và tính cách bản thân - một chất hài hước châm biếm, sắc bén nhưng rất tự nhiên.

Nhiều khán giả nhận xét sản phẩm mới nhất của NAOMI có giai điệu bắt tai, giữ được chất riêng. Trong đó, rapper WEAN LE đã "rì-viu" ngắn gọn về MV của bạn gái cũ: "Wow I really like this song! It hits me hard!" (tạm dịch: Ồ, mình thật sự thích bài hát này quá! Nó khiến mình xúc động mạnh!).

WEAN LE﻿ tích cực ủng hộ tình cũ NAOMI.

Song, với những lời góp ý từ một bộ phận khán giả cho rằng nhạc chưa đủ hay, NAOMI ghi nhận: "Dạ không sao, hy vọng những bài khác sẽ hợp tai bạn hơn nghen, NAOMI cực kỳ trân trọng những bình luận thật như thế này để có thể phát triển hơn nữa!"

NAOMI tên thật Naomi Roestel Huỳnh, sinh ngày 28/10/1996, là nữ nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt - Đức. Thành thạo nhiều thứ tiếng, sở hữu chiều cao nổi bật cùng phong cách thẩm mỹ táo bạo, quyến rũ mang hơi hướng thập niên 70 - 80 kết hợp đương đại, NAOMI gây dựng tên tuổi trong giới underground Việt từ thời còn là giọng ca chính của ban nhạc rock Danger From Deers.

Năm 2020, NAOMI bước vào sự nghiệp solo với ca khúc Sundown Shorea, sau đó ghi dấu ấn mạnh mẽ với She Said và Retrograde cùng rapper WEAN - hai sản phẩm đạt chục triệu lượt xem, khẳng định chất giọng cá tính, tư duy âm nhạc khác biệt và khả năng sáng tác tốt. Cô cũng từng góp mặt trong tiết mục Chim Sẻ Và Dâu Tây cùng Wowy và Dế Choắt tại Rap Việt mùa 1, phủ sóng mạng xã hội.

Năm 2023, NAOMI lấn sân sang điện ảnh, góp mặt trong phim Móng Vuốt, đồng thời tiếp tục hợp tác cùng WEAN qua ca khúc Đâu Có Hay. NAOMI còn được biết đến là một fashionista và influencer với tầm ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng sáng tạo.