Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

NAOMI nhận "cuộc gọi làm phiền", phản ứng của "Anh trai" WEAN LE gây chú ý

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - NAOMI vừa ra mắt ca khúc "Cuộc Gọi Làm Phiền", một mình "diễn trọn cả hai vai nam chính - nữ chính". Ngay sau đó, "Anh trai" WEAN LE đã chia sẻ cảm xúc sau khi xem MV của bạn gái cũ.

Tối 17/5, NAOMI chính thức phát hành MV solo đầu tiên mang tên Cuộc Gọi Làm Phiền. Từng gây tiếng vang trong giới Underground với She Said, Retrograde, Đâu Có Hay cùng WEAN, sản phẩm mới của "bông hồng lai" NAOMI là một sản phẩm mang màu sắc hoàn toàn mới về quy mô lẫn chiều sâu. Về đường hình, Cuộc Gọi Làm Phiền được NAOMI cùng ê-kíp lên ý tưởng kịch bản, hình ảnh. Nữ nghệ sĩ trực tiếp làm việc cùng đội ngũ stylist để tạo nên những bộ trang phục xuất hiện trong MV.

Đặc biệt, nếu như khán giả từng xôn xao réo tên rapper WEAN LE sẽ xuất hiện làm nam chính khi xem poster thì lúc MV được tung ra, fan lại ngỡ ngàng: NAOMI đảm nhận cùng lúc cả vai nam lẫn nữ. Đây không đơn thuần là một thủ pháp nghệ thuật về mặt hình thức mà còn là sự hiện thực hóa câu chuyện NAOMI, sự tồn tại song song giữa một nửa mạnh mẽ, gai góc, một nửa mềm mại, nữ tính. Thay vì chọn một trong hai, Cuộc Gọi Làm Phiền để cả hai nhân vật tương tác, thương lượng và cùng tồn tại, tạo nên chiều sâu cho mạch bài hát.

cover-51.jpg
Hình ảnh nam chính (bên trái) được NAOMI "nhá hàng" trước đó khiến fan suy đoán là rapper WEAN.

Về đường tiếng, ca khúc được sáng tác bởi ca/nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên. NAOMI cho biết ngay từ những giây đầu tiên tiếp xúc với bản demo ca khúc, cô đã cảm nhận được sự kết nối tức thì giữa năng lượng, màu sắc của bài và tính cách bản thân - một chất hài hước châm biếm, sắc bén nhưng rất tự nhiên.

Nhiều khán giả nhận xét sản phẩm mới nhất của NAOMI có giai điệu bắt tai, giữ được chất riêng. Trong đó, rapper WEAN LE đã "rì-viu" ngắn gọn về MV của bạn gái cũ: "Wow I really like this song! It hits me hard!" (tạm dịch: Ồ, mình thật sự thích bài hát này quá! Nó khiến mình xúc động mạnh!).

cover-52.jpg
WEAN LE﻿ tích cực ủng hộ tình cũ NAOMI.

Song, với những lời góp ý từ một bộ phận khán giả cho rằng nhạc chưa đủ hay, NAOMI ghi nhận: "Dạ không sao, hy vọng những bài khác sẽ hợp tai bạn hơn nghen, NAOMI cực kỳ trân trọng những bình luận thật như thế này để có thể phát triển hơn nữa!"

NAOMI tên thật Naomi Roestel Huỳnh, sinh ngày 28/10/1996, là nữ nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt - Đức. Thành thạo nhiều thứ tiếng, sở hữu chiều cao nổi bật cùng phong cách thẩm mỹ táo bạo, quyến rũ mang hơi hướng thập niên 70 - 80 kết hợp đương đại, NAOMI gây dựng tên tuổi trong giới underground Việt từ thời còn là giọng ca chính của ban nhạc rock Danger From Deers.

cover-63.jpg

Năm 2020, NAOMI bước vào sự nghiệp solo với ca khúc Sundown Shorea, sau đó ghi dấu ấn mạnh mẽ với She SaidRetrograde cùng rapper WEAN - hai sản phẩm đạt chục triệu lượt xem, khẳng định chất giọng cá tính, tư duy âm nhạc khác biệt và khả năng sáng tác tốt. Cô cũng từng góp mặt trong tiết mục Chim Sẻ Và Dâu Tây cùng Wowy và Dế Choắt tại Rap Việt mùa 1, phủ sóng mạng xã hội.

Năm 2023, NAOMI lấn sân sang điện ảnh, góp mặt trong phim Móng Vuốt, đồng thời tiếp tục hợp tác cùng WEAN qua ca khúc Đâu Có Hay. NAOMI còn được biết đến là một fashionistainfluencer với tầm ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng sáng tạo.

1481.jpg
Như Quỳnh (tổng hợp)
#Naomi #Wean Le #MV mới #Cuộc Gọi Làm Phiền #Rapper #Underground #NAOMI WEAN LE #Anh Trai Say Hi

Xem thêm

Cùng chuyên mục