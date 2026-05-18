GREY D khiến fan nức lòng khi vừa ra album mới vừa tổ chức concert đầu tiên

HHTO - Sau album "Ánh Sáng - Màn Đêm" side A, GREY D khiến fan "đứng ngồi không yên" khi công bố tổ chức live concert vào tháng 7 tới. Bên cạnh đó, fan cũng tò mò thời điểm side B của album sẽ được trình làng.

Tối 17/5, GREY D "đánh úp" người hâm mộ, chính thức công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh Sáng - Màn Đêm, diễn ra vào ngày 3/7/2026 tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM. Ê-kíp GREY D cho biết cổng bán vé sẽ được mở sớm vào 12:00 ngày 22/5 và bán chính thức vào lúc 12:00 ngày 31/5.

GREY D đang tất bật chuẩn bị cho live concert diễn ra vào đầu tháng 7.

Ngay từ những phút đầu tiên được đăng tải, tấm poster đã khiến cộng đồng GREYDIANS (FC của GREY D) "đứng ngồi không yên". Nhiều khán giả háo hức "đặt gạch" chuẩn bị cho cuộc chiến "săn vé" sắp tới. Netizen thích thú sử dụng lời bài hát Hóa Ra để diễn tả cảm xúc: "Hoá ra là như thế sao, một cảm giác nôn nao làm sao í". Trong khi đó, GREYDIANS ở đầu cầu Hà Nội lại tích cực "khều" đêm nhạc thứ hai.

Với ý tưởng độc đáo, đậm chất lãng tử, nghệ thuật có thể nhìn thấy qua poster, đêm nhạc sắp tới được người hâm mộ kỳ vọng sẽ là nơi hiện thực hóa thế giới âm nhạc mộng tưởng của GREY D, nơi ánh sáng và bóng tối song hành, cảm xúc được kể bằng âm nhạc, hình ảnh, sân khấu thị giác. Khán giả mong chờ sẽ được giọng ca Có Hẹn Với Thanh Xuân dẫn dắt vào "mê cung cảm xúc" cùng loạt hit của anh.

Cùng với 7 ca khúc trong side A, khán giả "đặt ngôi sao hy vọng" được thưởng thức Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa, Tình Yêu Chậm Trễ, Trái Đất Ôm Mặt Trời, Đưa Em Về Nhà... với sự xuất hiện của các khách mời Kai Đinh, MIN, Hoàng Dũng.

Trước đó, GREY D khiến khán giả tò mò khi bất ngờ tung hình ảnh một con cú phát sáng đầy bí ẩn trên mạng xã hội. Cùng với lời hứa hẹn "Coming Soon" - sắp ra mắt - cùng bối cảnh tạo hình ma mị và loạt chi tiết ẩn dụ, các ý kiến cho rằng nam ca sĩ sẽ giới thiệu chương tiếp theo trong vũ trụ âm nhạc Ánh Sáng - Màn Đêm.

Sau khi side A - Ánh Sáng thuộc album đầu tay Ánh Sáng • Màn Đêm ra mắt vào cuối tháng 3 nhận về phản hồi tích cực, khán giả kỳ vọng "hoàng tử nhạc số" sẽ tung thêm nhạc mới, hoàn thiện side B. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở sản phẩm audio, GREY D lại "bẻ lái" chọn cập bến tại live concert.