Quốc Thiên "rén" khi Đinh Hà Uyên Thư hát "Lặng", sẽ có Gai Home Concert D-2?

HHTO - Tiết mục hát live ca khúc "Lặng" của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư (hay được Gai Con gọi thân mật là "chú Thư") khi tham gia một chương trình gần đây khiến "Anh tài" Quốc Thiên thấp thỏm. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hiệp đã có kịch bản cho một sân khấu tái hợp với đạo diễn tài năng.

Tối 17/5, chương trình Studio 3 lên sóng tập 7, có khách mời là đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là Gai Con. Bởi lẽ, tại đây "chú Thư" đã có gần 1 tiếng ngồi nhìn lại và chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên khi đồng hành cùng 33 "Anh tài" tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2024 và các đêm concert.

Đinh Hà Uyên Thư đồng hành cùng ATVNCG 2024 và tiếp tục gắn bó với chặng 2026 sắp lên sóng﻿. - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, câu chuyện về tuổi thơ và hành trình làm nghề của Đinh Hà Uyên Thư cũng trở thành chủ đề truyền cảm hứng cho khán giả. Dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng từ nhỏ, "chú Thư" đã được bố mẹ cho theo học các lớp năng khiếu, tham gia nhiều cuộc thi ca hát, nhảy múa, xuất hiện trên truyền hình.

Quốc Thiên - người cùng quê Đồng Nai với Đinh Hà Uyên Thư từng thích thú kể về quá khứ đáng ngưỡng mộ của đạo diễn sinh năm 1987: Thường xuyên xuất hiện ở các chương trình văn nghệ thiếu nhi chiếu trên truyền hình. Về sau, khi lên TP.HCM lập nghiệp, "dì Lệ" còn nhớ có nhiều lần anh và "đồng hương" "lướt qua nhau" trong một số chương trình âm nhạc.

Quốc Thiên kể về tuổi thơ rực rỡ của Đinh Hà Uyên Thư nhưng đạo diễn 8X cho biết hồi đó "thi đâu rớt đó", chỉ đạt được 1 giải Nhất. Nguồn clip: @claudinstie

Tuy vậy, trong suốt nhiều năm nay, khán giả dường như quen thuộc với hình ảnh Uyên Thư là một đạo diễn tuổi trẻ tài cao, hợp tác với nhiều nghệ sĩ từ hơn 10 năm trước.

Đinh Hà Uyên Thư đứng sau loạt MV đình đám như Lạc Trôi, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau (Sơn Tùng M-TP), Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Sáng Mắt Chưa, Không Ra Gì (Trúc Nhân), Truyền Thái Y (Ngô Kiến Huy), Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng (Bảo Anh), Chạm Đáy Nỗi Đau (ERIK)...

Sau ATVNCG, "chú Thư" còn là cái tên quen thuộc trong "bộ tụ" FOH trong các sự kiện như concert Sao Nhập Ngũ D1, SOOBIN All-Rounder, Bắc Bling...

"Đạo diễn triệu view" Đinh Hà Uyên Thư từng theo học khoa Đạo diễn sân khấu - điện ảnh tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Do đó, tại Studio 3, khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi được lắng nghe chất giọng mộc mạc, giàu cảm xúc của Đinh Hà Uyên Thư qua ca khúc Lặng. Hiện tại, đoạn clip này viral khắp mạng xã hội, nhận về hàng chục nghìn lượt thả tim.

"Anh tài thứ 34" Đinh Hà Uyên Thư hát ca khúc "Lặng" - tiết mục từng "cắt hành" Gai Con tại các đêm concert. Nguồn VTV3/@mainoel

Không chỉ nhận lời khen từ khán giả, dàn "Anh tài" cũng "đứng ngồi không yên" nhưng bày tỏ nhiều cảm xúc khác nhau. Nếu như BB Trần yêu thích giọng hát và "ước gì cũng được nghe chất giọng này trong in-ear" thì Quốc Thiên lại "rén" ngang vì có nguy cơ "mất chén cơm": "Chời ơi ngày tháng tới cạnh tranh khốc liệt quá chú ca sĩ ơi". Kay Trần thích thú "châm ngòi": "Rồi xong Quốc Thiên bị giựt show tới nơi".

Phản ứng của Quốc Thiên, BB Trần﻿, Duy Khánh khi nghe "chú Thư" hát.

Bên cạnh đó, Gai Con cũng thắp nến sẽ có buổi "họp lớp" tại Gai Home D-2 để được thưởng thức tiết mục Lặng phiên bản "kim cương". "Anh tài" Đỗ Hoàng Hiệp viết kịch bản: "Nếu có dịp tụ họp, hy vọng thấy cảnh thầy SlimV đệm đàn, chú Thư hát Lặng, "thần đèn" Long Kenji hát bè và múa phụ họa. Còn tôi làm tổng đạo diễn".