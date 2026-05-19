"Soi hint" từ lịch trình của UPRIZE tại Trung Quốc: Gặp Trang Pháp, quay show mới?

HHTO - Chuyến xuất ngoại kéo dài gần nửa tháng của UPRIZE tại Trung Quốc đang khiến người hâm mộ xôn xao khi loạt hình ảnh hậu trường đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo lịch trình từ công ty quản lý, UPRIZE qua Trung Quốc từ ngày 14/5 đến 28/5 để tham gia dự án hợp tác cùng MangoTV. Ngay khi thông tin được công bố, cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng soi ra nhiều chi tiết cho thấy đây không chỉ là chuyến xuất ngoại thông thường, mà còn là dự án được đầu tư bài bản dành riêng cho nhóm.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là hình ảnh Duy Lân cầm trên tay poster mang dòng chữ Chuyến Đi Có Bạn - chương trình từng được công ty quản lý hé lộ trước đó. Theo mô tả ban đầu, đây sẽ là hành trình để các thành viên mang tinh thần và bản sắc của người trẻ Việt Nam trải nghiệm văn hóa quốc tế, đồng thời ghi lại những câu chuyện đời thường phía sau lịch tập luyện, biểu diễn cũng như hành trình khám phá các vùng đất mới.

Người hâm mộ nhanh chóng phát hiện sự trùng hợp trên tấm poster của Duy Lân.

Sau chuyến đi Hàn Quốc hồi đầu tháng 4, nhiều khán giả dự đoán UPRIZE đang trong quá trình quay show thực tế. Vì vậy, việc nhóm tiếp tục xuất hiện tại Trung Quốc cùng ê-kíp ghi hình càng khiến người hâm mộ tin rằng Chuyến Đi Có Bạn đang trong giai đoạn sản xuất.

Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh và video do người dân địa phương ghi lại cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong đó, UPRIZE được bắt gặp ghi hình cùng "chị đẹp" Trang Pháp tại Hồ Nam.

Nhiều khán giả bày tỏ hy vọng các thành viên UPRIZE có thể học hỏi thêm từ đàn chị về tác phong làm việc, kỹ năng giao tiếp trước máy quay cũng như sự tự tin khi tham gia các chương trình quốc tế. Theo thông tin từ người dân địa phương, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hồ Nam đã mời nhóm trải nghiệm văn hóa y học cổ truyền Trung Quốc cũng như khám phá những khu phố ẩm thực nổi tiếng tại địa phương.

Bên cạnh đó, hình ảnh của UPRIZE tại Trung Quốc cũng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ nước bạn. Không ít khán giả dành lời khen cho ngoại hình nổi bật, thái độ lễ phép và thân thiện của nhóm trong quá trình ghi hình.

UPRIZE xuất ngoại với những chiếc áo "nghĩa trên mặt chữ" khiến khán giả bật cười. Ảnh: @ilywrlc

Sau hành trình từ Tân Binh Toàn Năng, UPRIZE là một trong những nhóm nhạc trẻ có lịch trình hoạt động dày đặc nhất thời gian gần đây. Chỉ trong vài tháng, nhóm liên tục xuất hiện tại các sân khấu lớn, tham gia nhiều dự án ghi hình quốc tế, làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu và nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nghệ sĩ đàn anh, đàn chị trong nghề.

Điều khiến người hâm mộ vui nhất không chỉ là tần suất hoạt động hay độ phủ sóng ngày càng lớn, mà còn là hình ảnh của 7 chàng trai đang sống với ước mơ nghệ thuật. Một tuổi trẻ bận rộn, nhiều áp lực nhưng cũng đầy cơ hội, trải nghiệm và sự yêu thương từ khán giả. Và nếu những tín hiệu hiện tại là thật, Chuyến Đi Có Bạn có thể sẽ trở thành dấu mốc quan trọng tiếp theo trong hành trình trưởng thành của UPRIZE.