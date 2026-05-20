Hậu trường SHOWBIZ

Vì sao có hạng vé 10 triệu đồng trong concert của Phùng Khánh Linh ở Hà Nội?

Sam

HHTO - Giá vé concert của Phùng Khánh Linh (Giữa Một Vạn Tour) tại TP.HCM cao nhất là 2,5 triệu đồng. Hạng vé concert cao nhất của cô tại Hà Nội cao gấp 4 lần. Lý do là gì?

Sơ đồ và giá vé concert Giữa Một Vạn Tour tại Hà Nội đã được Phùng Khánh Linh công bố. Các hạng vé đều nâng giá so với 2 đêm ở TP.HCM nhưng không quá lệch, dao động từ 60.000 - 500.000 đồng đi kèm quyền lợi tương đương.

Sơ đồ và giá vé concert của Phùng Khánh Linh tại Hà Nội - TP.HCM chênh lệch không nhiều.

Điểm khác biệt lớn nhất là concert Giữa Một Vạn Tour chặng Hà Nội có thêm 1 hạng vé - Blackswan giá 10 triệu đồng. Đây không phải "cái giá trên trời". Lý do đã được Phùng Khánh Linh giải thích ngay trong bài viết công bố sơ đồ chỗ ngồi.

Hạng vé 10 triệu được mở ngoặc với ghi chú "sponsor", tức là khán giả mua hạng vé này sẽ là những Phân Khối Nhỏ (tên fandom của cô) có nhu cầu tài trợ cho đêm diễn. Đây là điều phía Phùng Khánh Linh đã cân nhắc sau khi nhận được nhiều lời nhắn và đề nghị của khán giả mong muốn hỗ trợ, đồng hành cùng tour diễn.

Hạng vé Blackswan sẽ có được quyền lợi cao nhất và là hạng vé duy nhất được tặng bộ quà đặc biệt. Lượng ghế dành cho Blackswan chỉ chiếm khoảng 3 hàng ghế đầu khu trung tâm. Phía Phùng Khánh Linh đã cân đối để khu vực có giá vé trung bình - thấp chiếm 2/3 nơi tổ chức, đảm bảo fan dễ cân đối chi phí đến gặp cô.

Phùng Khánh Linh giải thích về lý do nâng giá vé.
Quyền lợi tại concert Phùng Khánh Linh ở Hà Nội.

Nơi tổ chức concert Giữa Một Vạn Tour tại Hà Nội là Trung tâm Hội nghị Quốc gia, có sức chứa khoảng 3.500 ghế. Theo đó, tổng khán giả đón trong một đêm diễn này cao hơn so với 2 đêm trước. Tuy nhiên, fan vẫn lo lắng ngày "săn vé" vẫn sẽ là "cuộc chiến sứt đầu mẻ trán" bởi tốc độ "cháy vé" tính bằng phút và nhu cầu khán giả xem show rất cao ở 2 đêm TP.HCM.

Hội trường nơi tổ chức concert của Phùng Khánh Linh.

Tổ chức tại địa điểm lớn hơn, giá vé cao hơn nhưng góc nhìn của khán giả có thể được đảm bảo tuyệt đối. Từ những sự kiện từng được tổ chức tại đây hay concert SKYnote (Quốc Thiên)..., dù ngồi ở sát nóc tầng 2, fan vẫn có thể theo dõi màn hình LED dễ dàng và set up sân khấu.

