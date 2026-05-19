Hậu trường SHOWBIZ

"Anh trai" Isaac - "Anh tài" Will "tâm đầu ý hợp" khiến fan 365daband bồi hồi

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Nhiều năm sau khi theo đuổi các dự án cá nhân, hai thành viên của 365daband là Isaac và Will vừa có màn kết hợp gây "suy" với ca khúc "Tâm Ý Thay Đổi" phiên bản "đi chung xe". Khán giả gửi tín hiệu mong cả 4 thành viên của nhóm nhạc tuổi thơ sớm hội ngộ trong một sản phẩm âm nhạc.

Ngày 24/4 vừa qua, Isaac đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Tâm Ý Đổi Thay. Ca khúc thuộc thể loại ballad với giai điệu nhẹ nhàng nhanh chóng chinh phục người hâm mộ. Từ thời điểm ra mắt đến nay, Tâm Ý Đổi Thay liên tục giữ vị trí "tiêu điểm tìm kiếm" trên TikTok, hiện đạt hơn 361 nghìn lượt xem trên YouTube.

Đáng chú ý, mới đây, Isaac cũng gửi đến khán giả một phiên bản đặc biệt: "carpool" Tâm Ý Đổi Thay do anh và Will cùng song ca. Với phiên bản Tâm Ý Đổi Thay "đi chung xe", Isaac không còn cạnh bên "Em xinh" Yeolan mà trở thành một hành khách trên chuyến xe do Will cầm lái. Cùng xuất hiện trong một khung hình, hai mảnh ghép của 365daband khiến người hâm mộ xuýt xoa trước vẻ đẹp "bị thời gian bỏ quên". Phiên bản này ghi điểm bằng không khí đời thường, gần gũi và sự tương tác tự nhiên giữa Isaac và Will. Chính bối cảnh giản dị của một chuyến xe lại khiến những câu hát trở nên mềm mại, chân thành và dễ chạm đến người nghe hơn.

Nhiều khán giả còn "gửi tín hiệu" mong Isaac mời thêm S.T Sơn Thạch và Jun Phạm, khởi chạy "chuyến xe 365daband".

Khoảnh khắc Isaac và Will cùng hòa giọng còn gợi lại nhiều ký ức đẹp về "boyband thanh xuân" của đông đảo khán giả yêu nhạc Việt. Sau nhiều năm, sự ăn ý giữa hai thành viên vẫn hiện rõ qua ánh mắt, nụ cười và cách tung hứng duyên dáng trong từng câu hát. Vì vậy, sự kết hợp của "Anh trai" - "Anh tài" không chỉ mang đến một màu sắc mới lạ cho ca khúc mà còn trở thành cuộc hội ngộ có chút hoài niệm, có chút thú vị khi ở cương vị khác nhau.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, Will chính là người mở lời "rủ rê" Isaac đi dạo một vòng. Nếu Will vốn "chuyên trị" dòng nhạc ballad bằng chất giọng ấm áp đặc trưng, thì Isaac lại hiếm khi hát ballad, nên màn kết hợp này càng khiến fan "rất mê". Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi cho bản song ca: "Chỉ có thể nói là rất hay! Isaac và Will chúng mình có nhau", "Gấp đôi vocal, gấp đôi visual, hay quá hai anh ơi", "Thứ chúng tôi cần là một cái MV của 2 anh nhé, 2 anh ơi",...

