Hậu trường SHOWBIZ

Phim nối sóng Bóng Ma Hạnh Phúc gây sốc, khán giả tự an ủi "nữ chính chắc sẽ trùng sinh"

Thiện Dư

HHTO - Nối sóng "Bóng Ma Hạnh Phúc", bộ phim "Nợ Đời Vay Trả" gây sốc với khán giả khi cho nhân vật nữ chính (chính thất) "lãnh cơm hộp" ngay những tập đầu tiên.

Sau khi Bóng Ma Hạnh Phúc khép lại, THVL1 tiếp tục phát sóng dự án mới mang tên Nợ Đời Vay Trả. Lấy bối cảnh thời xưa và xoay quanh chuyện tranh đấu hôn nhân - gia đình, bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả với những tình tiết gây sốc, đặc biệt xoay quanh nhân vật "chính thất" do Dương Cẩm Lynh thủ vai.

Trong Nợ Đời Vay Trả, Dương Cẩm Lynh thủ vai Ngọc Mai - vợ cả của ông Bân (Thanh Bình đóng). Được gả vào nhà hào môn, Ngọc Mai vốn có tính cách hiền lành, vị tha, nhưng vì thế mà chịu nhiều oan khuất gây nên bởi những cô vợ lẽ của chồng mình. Trong số đó có Hai Phấn (Thanh Hiền đóng), cô gái nghèo dùng nhiều mưu mô để trở thành thiếp của ông Bân.

Điều gây sốc là trong tập 9 vừa qua, Hai Phấn đã thành công hãm hại Ngọc Mai, khiến cô qua đời. Việc nhân vật được cho là nữ chính, mang thân phận "bà cả" lại hết vai sớm khiến khán giả bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều người so sánh Mai của Nợ Đời Vay Trả với Mai của Bóng Ma Hạnh Phúc, cho rằng đây là trường hợp bế tắc hơn cả vai diễn vốn từng gây ức chế của Lê Phương trước đó.

Đóng vai chính thất, Dương Cẩm Lynh "lãnh cơm hộp" sớm.

Số khác khen ngợi diễn xuất của Thanh Hiền trong vai vợ lẽ độc ác Hai Phấn, khẳng định đây là sự bứt phá của cô so với những vai diễn hiền lành nhưng nhạt nhòa trước đó. Hiện tại, dự án của NSƯT Hồ Ngọc Xum đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng.

Diễn xuất vai ác của Thanh Hiền được khen ngợi.

Mặc khác, khán giả vẫn đang an ủi nhau rằng rất có thể phim đang ẩn chứa một "màn lật mặt" nào đó, trả lại công lý cho Ngọc Mai. Thậm chí có người còn dự đoán Ngọc Mai sẽ có màn "chết đi sống lại" bất ngờ để trừng trị tiểu tam. Đây là vai diễn mới của Dương Cẩm Lynh sau nhiều năm vắng bóng, kể từ bộ phim Lỗi Đạo Cang Thường.

Khán giả hy vọng vai Mai của Dương Cẩm Lynh sẽ "trùng sinh".
#Nợ Đời Vay Trả #Dương Cẩm Lynh #Thanh Hiền #Thanh Bình #THVL

