Ngô Kiến Huy - Jun Phạm tái hợp sau 7 năm, rủ CONGB khám phá cảnh đẹp Việt Nam

Như Lê

HHTO - Sau 7 năm kể từ Running Man Vietnam mùa 2, "Thỏ trắng - Thỏ đen" Ngô Kiến Huy và Jun Phạm chính thức tái hợp trong dự án âm nhạc “Xiêu Lòng Việt Nam”. Kết hợp cùng CONGB, bộ ba mang đến một MV ngập tràn năng lượng tích cực, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam.

MV Xiêu Lòng Việt Nam là dự án được Ngô Kiến Huy đầu tư kỹ lưỡng cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Đặc biệt, sản phẩm lần này còn đánh dấu màn tái hợp được người hâm mộ chờ đợi suốt nhiều năm giữa anh và Jun Phạm. Cả hai từng là bộ đôi "Thỏ Trắng - Thỏ Đen" rất được fan yêu mến trong Running Man Vietnam mùa 2.

Vì vậy, trong suốt thời gian qua, người hâm mộ liên tục mong chờ cả hai có một dự án chung. Dù theo đuổi hai màu sắc và định hướng âm nhạc khác nhau, Ngô Kiến Huy và Jun Phạm vẫn giữ được sự ăn ý đặc biệt mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Chính sự đối lập trong cá tính và hình ảnh lại tạo nên sức hút riêng, khiến khán giả luôn mong chờ màn kết hợp của cả hai.

Sau những dấu ấn nổi bật tại các chương trình giải trí và sức hút từ Anh Trai “Say Hi” 2025, Ngô Kiến Huy chính thức trở lại đường đua âm nhạc với dự án cá nhân mang màu sắc riêng biệt. Không còn là hình ảnh hoạt ngôn, hài hước quen thuộc trên truyền hình, nam ca sĩ trong Xiêu Lòng Việt Nam xuất hiện với một tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi và giàu cảm xúc.

Ngoài "Thỏ trắng" Jun Phạm, MV còn có sự tham gia của CONGB - gương mặt trẻ nổi bật sau Anh Trai "Say Hi" 2025. Dù thuộc thế hệ Gen Z, CONGB vẫn hòa hợp tự nhiên với hai đàn anh. Nam ca sĩ còn tự viết và thể hiện một đoạn riêng trong ca khúc, trở thành điểm nhấn khiến Ngô Kiến Huy đặc biệt tâm đắc.

Xiêu Lòng Việt Nam là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Ân Nhi, mang giai điệu tươi sáng cùng tinh thần trẻ trung, truyền tải tình yêu quê hương qua những trải nghiệm rất đời thường. Ngay từ khi nghe demo, Ngô Kiến Huy đã mong muốn biến bài hát thành một dự án mang tính kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực tới khán giả.

MV được thực hiện tại Phan Thiết với nhiều bối cảnh đậm chất Việt Nam như làng chài, đồi cát hay rừng thông. Xen giữa những khung hình thiên nhiên rực rỡ là hình ảnh đời sống bình dị, chân chất của người dân địa phương.

Ngô Kiến Huy chia sẻ: “Huy mong muốn không chỉ khán giả Việt Nam mà khán giả đang sinh sống ở nước ngoài hay bất cứ quốc gia nào khác, nếu xem MV Xiêu Lòng Việt Nam có thể thấy rằng đất nước ta đẹp đến thế nào, dân mình chân chất, thân thiện, hồn hậu. Huy, Jun Phạm và CONGB mong rằng có thể lan tỏa thông điệp về tình yêu nước gần gũi, ý nghĩa tới mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.”

