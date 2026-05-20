Sơn Ngọc Minh: Cựu thành viên nhóm V.Music, từng tham gia 2 mùa Cuộc Đua Kỳ Thú

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Ca sĩ/ diễn viên Sơn Ngọc Minh - cựu thành viên nhóm nhạc V.Music - từng là một trong những sao nam nổi tiếng những năm 2010, nhưng "ánh hào quang" đã lụy tàn sau hơn một thập kỷ khiến khán giả tiếc nuối.

Khẳng định tên tuổi cùng V.Music

Sinh năm 1990, tại Cần Thơ, ca sĩ/ diễn viên Sơn Ngọc Minh từng là tấm gương "vượt khó thành nghệ sĩ" của làng nhạc Việt những năm 2010. Anh từng thi đỗ vào trường Đại học Kiến trúc TP.HCM nhưng phải gác lại giấc mơ giảng đường vì không đủ kinh phí do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Sau đó, Sơn Ngọc Minh nhận được lời mời tham gia buổi tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nam và ghi tên vào V.Music cùng Lê Thiên Bảo, Phạm Hồ Anh, Trần Ngọc Khanh - nhóm nhạc trực thuộc sự quản lý của công ty nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Các thành viên nhóm nhạc V.Music, Sơn Ngọc Minh đứng thứ hai từ trái sang phải.

Ngay từ khi ra mắt (2009 - 2010), V.Music đã nhanh chóng chinh phục được tệp khán giả tuổi teen bằng nguồn năng lượng trẻ trung, vẻ ngoài điển trai và giọng hát ngọt ngào. Các ca khúc tạo tiếng vang cho sự nghiệp của 4 chàng trai gồm: Xinh Tươi Việt Nam, Quê Hương Tôi (album Việt Nam Ngày Mới), Cuộc Sống Muôn Màu, Muộn Màng, Nơi Đó Có Tình Yêu, Ngày Hạnh Phúc (ft. Hồ Ngọc Hà)... Trong đó, Hồ Ngọc Hà từng là ca sĩ dìu dắt nhóm nhạc từ những ngày đầu, hạnh phúc khi các chàng ra mắt album đầu tay Ký Ức Anh Và Em (2010).

Cùng thời điểm V.Music bước vào thời kỳ nở rộ, thị trường nhóm nhạc bắt đầu có cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn khi nhóm nhạc 365daband do Ngô Thanh Vân dẫn dắt chính thức chào sân (2010). Dù liên tục được đặt lên bàn cân nhưng thực chất hai nhóm nhạc có định hướng hoạt động khác nhau: V.Music theo đuổi những bản tình ca còn 365daband tập trung vào dòng nhạc sôi động, kết hợp vũ đạo. Tuy vậy, đến năm 2014, V.Music chính thức tan rã, mỗi thành viên theo đuổi sự nghiệp cá nhân riêng.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Sơn Ngọc Minh còn thử sức và bộc lộ khả năng ở lĩnh vực phim ảnh. Năm 2013, Sơn Ngọc Minh cùng thành viên Ngọc Khanh tham gia các bộ phim Biết Chết Liền, Mười Bảy Tuổi Rưỡi. Cùng với đó, Sơn Ngọc Minh có hai lần góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Cuộc Đua Kỳ Thú (2014, 2016).

Sự nghiệp sau khi rời nhóm

Sau khi rời nhóm nhạc, hành trình hoạt động nghệ thuật của Sơn Ngọc Minh không mấy thuận lợi. Nam ca sĩ cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc khi nhận được sự hỗ trợ của nhiều tiền bối trong nghề như ca/nhạc sĩ Phương Uyên, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận...

Sơn Ngọc Minh đã có hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật.

Năm 2017, nam ca sĩ từng trải lòng về khoảng thời gian đầy khó khăn, có khi trong túi chỉ còn 25 nghìn đồng. Đó cũng là lúc anh được bác sĩ nghi ngờ anh mắc bệnh lý nghiêm trọng ở vòm họng nhưng không có điều kiện để khám chữa bệnh. Cũng trong năm này, Sơn Ngọc Minh bất ngờ vướng tin đồn tình cảm với nam ca sĩ ERIK và khi mọi chuyện vỡ lỡ vào năm 2019, anh nhận về làn sóng tranh luận trái chiều.

Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt thân quen ở các chương trình giải trí.
Nam ca sĩ trở thành Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019.

Dù không phủ sóng rộng rãi trên truyền thông nhưng nam ca sĩ vẫn đi hát, tham gia một số chương trình truyền hình. Đến trưa 20/5/2026, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin Sơn Ngọc Minh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sơn Ngọc Minh bị bắt tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. - Ảnh: PC04 - Công an TP.HCM
#Sơn Ngọc Minh #V.Music #Cuộc Đua Kỳ Thú #sử dụng chất cấm #nghệ sĩ sử dụng chất cấm

