Ngọc Thanh Tâm được khen về diễn xuất, thoại 3 ngoại ngữ trôi chảy đến bất ngờ

Thiện Dư (tổng hợp)

HHTO - Diễn xuất và khả năng giao tiếp ngoại ngữ của "Tư Tâm" Ngọc Thanh Tâm trong phim "Tận Hiến" trở thành đề tài gây chú ý trên mạng xã hội.

Trong bộ phim Tận Hiến đang phát sóng, Ngọc Thanh Tâm gây chú ý ở phân đoạn giao tiếp trôi chảy ngoại ngữ. Ngoài tiếng mẹ đẻ, nữ diễn viên còn tự mình nói thoại tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Lào. Đặc biệt là thay vì dùng kỹ thuật lồng tiếng như các bạn diễn khác, cô tự mình thoại để cảnh diễn được tự nhiên hơn.

Trích đoạn Ngọc Thanh Tâm nói tiếng Trung Quốc trong phim Tận Hiến. Nguồn: VTV

Diễn xuất và khả năng thoại ngoại ngữ của Ngọc Thanh Tâm nhận về nhiều lời khen. Một số ấn tượng với tinh thần chăm chỉ của cô không chỉ trong Tận Hiến, mà cả ở các dự án phim trước đó. Số khác so sánh giọng thoại của cô cùng giọng lồng tiếng của bạn diễn, thấy rõ sự khác biệt giữa sự tự nhiên và gượng gạo.

Ngọc Thanh Tâm trong Tận Hiến.

Tận Hiến thuộc đề tài tình báo do VTV thực hiện, có Hứa Vĩ Văn đóng chính trong vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành (bí danh P1) tại Lào trong giai đoạn thập niên 1960 - 1970. Trong hành trình gian khổ của mình, Nguyễn Thành gặp gỡ và có cuộc đấu trí căng thẳng cùng Hoài Châu - nữ tình báo người Hoa do Ngọc Thanh Tâm đóng với lai lịch bí ẩn, tiếp cận anh thông qua vợ anh. Hiện tại, hình tượng nhân vật "chanh sả", quyền lực của "Tư Tâm" thu hút sự chú ý của dân tình không thua kém dàn chính.

Trước khi tham gia dự án Tận Hiến, Ngọc Thanh Tâm đã quen mặt với khán giả qua nhiều dự án chiếu mạng. Nữ diễn viên sinh năm 1993 vốn dĩ là thiên kim tiểu thư khi có mẹ là bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng đầu đế chế thủy sản Hải Vương Group. Mặc dù vậy, cô khẳng định tự mình quyết định con đường sự nghiệp khi theo học ngành Truyền thông kỹ thuật số tại Đại học RMIT Việt Nam và tốt nghiệp loại Giỏi.

Những dự án phim giúp cô được biết đến rộng rãi gồm Tâm Sắc Tấm, Thạch Sanh Lý Thanh... thu về hàng triệu lượt xem trên mạng, cũng như một số dự án điện ảnh như Đảo Của Dân Ngụ Cư, Hiệp Sĩ Mù... Đến năm 2024, Ngọc Thanh Tâm cho thấy khả năng ở mảng trình diễn khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, lọt vào Chung kết.

