Cha Eun Woo tiến bộ ở The WONDERfools nhưng Knet chưa hết giận, ảnh hưởng phần 2?

HHTO - Ẩn ý quá rõ ở tập cuối của "The WONDERfools" (Biệt Đội Siêu Khờ) được cho là tín hiệu cho thấy đội sản xuất đã nhăm nhe làm phần 2. Liệu tranh cãi trốn thuế bất ngờ nổ ra của nam chính Cha Eun Woo có phải là lý do khiến kế hoạch này tạm "đình chỉ". Đoàn phim đang dò la phản ứng của khán giả Hàn?

The WONDERfools (Biệt Đội Siêu Khờ) nhận được điểm khá với đánh giá tích cực của khán giả quốc tế. Phim hiện đang đứng Top 1 Netflix tại Hàn, Việt Nam, Thái Lan...; hạng 3 bảng TOP TV Shows của Netflix toàn cầu (tính đến ngày 21/5). The WONDERfools được chiếu đúng hạn sau khi nam chính Cha Eun Woo hoàn tất nộp thuế bổ sung.

Sau khi bị truyền thông đặt nghi vấn trốn thuế 20 tỷ won, Cha Eun Woo lập tức xin lỗi, thừa nhận sai sót và thiếu hiểu biết. Trong thư xin lỗi lần 2, anh xác nhận đã nộp đủ thuế bổ sung.

Việc anh trở lại màn ảnh quá nhanh khi tranh cãi nghĩa vụ thế chưa dịu lại từng nhận chỉ trích nghiêm trọng. Tại họp báo ra mắt phim và trong nhiều phỏng vấn cá nhân của dàn diễn viên, họ đều đưa ra quan điểm đồng nhất về việc ồn ào này đã gây nên lo ngại không nhỏ. Tuy nhiên, The WONDERfools xứng đáng được đón nhận bởi tác phẩm là nỗ lực của rất nhiều người.

Lee Un Jeong của The WONDERfools sẽ là vai diễn để đời của Cha Eun Woo nếu không có bê bối trốn thuế. Kỹ năng diễn xuất tốt hơn được đông đảo khán giả công nhận và nhan sắc không có góc nào gây thất vọng. "Phản ứng hóa học" đáng yêu với Park Eun Bin (vai Eun Chae Ni) là điểm cộng quý giá.

Đó là phản ứng chung của khán giả quốc tế đối với phần thể hiện của Cha Eun Woo. Tại Hàn Quốc, vẫn có lượng lớn người xem khen ngợi anh. Tuy nhiên, dạo qua một lượt theqoo, Nate Pann..., vẫn không thiếu những bình luận tiêu cực về màn tái xuất quá nhanh của anh.

"Một bộ phim hay nhưng vì có Cha Eun Woo nên cứ đến cảnh của anh ta tôi lại khó chịu."



"Tôi thấy thương cho Park Eun Bin. Cô ấy diễn tốt và giờ còn phải gánh cả chạy truyền thông nữa."

"Ngành giải trí ngày càng dễ dãi thế. Một ngôi sao lớn trốn thuế nhưng vẫn được xuất hiện trên màn ảnh."

"Tại sao một người vừa dính bê bối trốn thuế lại vẫn xuất hiện đều đặn ở đủ sự kiện đến phim ảnh."

"Mấy bình luận này sao vậy. Anh ấy nộp đủ thuế rồi, cũng xin lỗi rồi. Bộ phim là công sức bao nhiêu người. Phim series gốc Netflix chứ có phải đài Trung ương đâu mà gắt lên."

Đoạn kết tập 8 của The WONDERfools có cảnh phản diện chính hồi sinh. Có người cho rằng đó chỉ là dấu hiệu mơ hồ vì huyết thanh bất tử có tác dụng phụ như từng trẻ hóa Sun Gyu rồi biến ông ta thành bộ xương khô. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao? Tức là Ha Won Do sẽ sống lại và tiếp tục gieo sóng gió, mở ra tín hiệu cho phần 2.

Tuy nhiên, Netflix lại ghi credit cho The WONDERfools là "limited series". Khán giả khó hiểu rằng vì sao đoàn phim lại "thả hint" trong khi lại gắn tag "giới hạn". Một số người nghi ngờ đây có thể là "chiêu trò" thử phản ứng của khán giả. Họ muốn khán giả nghĩ rằng The WONDERfools đã khép lại, giảm luồng ý kiến tiêu cực khi xuất hiện phán đoán nam chính Cha Eun Woo đồng hành cùng phần 2.

Nhưng nếu khán giả tỏ ra tiếc nuối kiểu "ôi phim dừng ở đây sao" và có thiện ý chấp nhận sự đồng hành của Eun Woo thì rất có khả năng The WONDERfools sẽ công bố sản xuất phần tiếp theo. Ở thị trường hiện tại, "limited series" chỉ có nghĩa là "giới hạn" cho đến khi đoàn phim nhận thấy tiềm năng lợi nhuận và quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội đem tiền về túi.

