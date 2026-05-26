Nghi vấn blog anti Wonyoung ở Việt Nam bị khởi kiện, kết cục Sojang sẽ lặp lại?

HHTO - Thông tin anti-fan người Việt của Jang Wonyoung xuất hiện trong danh sách bị phía Starship chuẩn bị khởi kiện đang khiến cộng đồng fan K-Pop xôn xao. Không ít người ngỡ ngàng bởi đây được cho là trường hợp đầu tiên anti-fan Việt bị công ty quản lý idol Hàn "điểm mặt".

Chiều 26/5, tài khoản chính thức của IVE và Starship Entertainment đăng thông báo về việc đang tiến hành các thủ tục pháp lý đối với loạt tài khoản có hành vi bôi nhọ nghệ sĩ.

Toàn văn thông báo của phía công ty chủ quản Wonyoung.

Đáng chú ý, danh sách này xuất hiện trường hợp từ Facebook, trong đó có một tài khoản được che đi là "Whatever...er". Số ký tự trùng khớp với một blog/ fanpage có hơn 23K lượt theo dõi là anti-fan của thành viên Wonyoung. Tài khoản này từng nhiều lần đăng tải nội dung công kích và lan truyền thông tin tiêu cực về Jang Wonyoung.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý bởi đây được xem là trường hợp đầu tiên trong lịch sử anti-fan người Việt xuất hiện trong diện bị công ty quản lý idol Hàn "điểm mặt" tuyên bố điều tra, thu thập bằng chứng và xem xét xử lý pháp lý.

Tài khoản được nhắc đến sở hữu hơn 23.000 lượt theo dõi cùng gần 400 bài đăng với nhiều nội dung xoay quanh việc công kích, bàn luận tiêu cực liên quan đến Jang Wonyoung.

Theo ghi nhận từ trang hiển thị công khai, fanpage này được tạo từ năm 2022 nhưng phải đến khoảng cuối năm 2025 mới bắt đầu đăng tải các nội dung nhắm vào Wonyoung. Quản trị viên liên tục đăng các bài viết mang tính quấy rối tình dục, mạt sát ngoại hình, chê bai tính cách và lan truyền nhiều nhận định tiêu cực về nữ idol.



Đáng chú ý, các bài đăng trên fanpage này cũng nhận được lượng tương tác lớn.

Động thái từ phía công ty lần này cũng khiến nhiều fan nhớ lại vụ việc giữa Jang Wonyoung và YouTuber Sojang. Đây là kênh YouTube nổi tiếng vài năm trước khi liên tục bịa đặt thông tin về các nghệ sĩ, trong đó có việc công kích, lan truyền tin đồn thất thiệt xoay quanh Wonyoung.

Trước đó, nữ idol sinh năm 2004 và phía công ty đã kiên trì theo đuổi vụ kiện trong thời gian dài. Kết quả, phía Sojang thua kiện, phải bồi thường tổng cộng hàng chục triệu won cho cô và Starship, đồng thời nhận án tù treo, lao động công ích và bị tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động của kênh.

Blog anti-fan W đăng bài sau khi đọc được thông báo từ phía Starship, bị dân mạng chỉ trích vì "chưa biết sợ".

Vụ việc từng khiến cộng đồng K-Pop bàn tán suốt một thời gian bởi nhiều người cho rằng đây là lời "dằn mặt" rõ ràng với những tài khoản độc hại. Vì Wonyoung từng thắng kiện Sojang nên fan tin rằng nếu trang anti-fan Việt Nam bị hầu tòa, rất có thể sẽ nhận hình phạt tương tự.

Từ khi gia nhập giới giải trí, Jang Wonyoung đã có gần 8 năm hoạt động nghệ thuật và luôn là một trong những idol được yêu mến lẫn bị công kích liên tục. Việc nữ idol cùng công ty chủ động thực hiện các biện pháp pháp lý với anti-fan cũng cho thấy sự cứng rắn trong việc bảo vệ bản thân khi phải làm việc và trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu từ sớm.