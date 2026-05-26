Đánh mất tình bạn 8 năm với Vương Hạc Đệ nhưng Thẩm Nguyệt lại nhận về thứ khác

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thẩm Nguyệt thật không ngờ sau hàng loạt tranh cãi ồn ào với Vương Hạc Đệ, cô đánh mất một tình bạn nhưng thu về nhiều người hâm mộ.

Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ từng được xem là đôi bạn thân thiết hiếm có khó tìm ở C-Biz. Hai người gắn bó từ khi đóng phim Vườn Sao Băng năm 2018, từ đó luôn đồng hành quan tâm đến nhau. Vương Hạc Đệ từng công khai lên tiếng bảo vệ Thẩm Nguyệt khi cô bị chê ngoại hình, ngược lại “nữ thần phim thanh xuân vườn trường” cũng luôn ủng hộ các dự án của Vương Hạc Đệ.

Và chẳng ai ngờ tình bạn ấy đã tan tành chỉ vì show giải trí Quán Trọ Thân Thương 2026. Trong tập cuối chương trình, Thẩm Nguyệt trêu đùa Vương Hạc Đệ bằng cách đổi tên thành Vương Hạc Đáy, trao cho bạn thân giải thưởng “Chỉ Là Một Vương Hạc Đệ" trong khi người khác nhận được những danh hiệu trân trọng hơn. Vương Hạc Đệ tâm sự rằng sau khi đọc bình luận phân tích của khán giả về hành động của Thẩm Nguyệt, nam diễn viên cũng thấy không thoải mái.

Tình bạn 8 năm rạn nứt chỉ vì một show giải trí.

Từ đó mà netizen chia ra hai phe. Một bên cho rằng Thẩm Nguyệt kém duyên khi chế tên Vương Hạc Đệ, lại nghĩ ra tên giải thưởng như muốn xem nhẹ đối phương. Ngược lại, phe bênh vực Thẩm Nguyệt lại thấy Vương Hạc Đệ quá nhạy cảm. Chỉ bởi hai bên rất thân thiết nên Thẩm Nguyệt mới đùa vui như thế mà thôi.

Rất khó để Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt thân thiết như xưa.

Nếu thấy không thoải mái, Vương Hạc Đệ có thể nhắn tin riêng cho cô thay vì than thở công khai trên mạng rồi khiến Thẩm Nguyệt bị nhiều người chỉ trích. Nhưng chẳng ngờ sau đó, cư dân mạng lại “quay xe” ủng hộ Thẩm Nguyệt, bởi chính Vương Hạc Đệ cũng từng có nhiều hành động, lời nói làm người khác tổn thương. Kết quả là sau ồn ào này, Vương Hạc Đệ mất rất nhiều người theo dõi còn phía Thẩm Nguyệt lại tăng lên.

Và điều khiến mọi người nuối tiếc nhất là tình bạn 8 năm của hai ngôi sao chắc chắn không còn được như xưa. Và có lẽ khán giả rất khó thấy Vương Hạc Đệ, Thẩm Nguyệt xuất hiện bên nhau nữa.

#Thẩm Nguyệt #Vương Hạc Đệ #Thẩm Nguyệt Vương Hạc Đệ #Vương Hạc Đệ tranh cãi

