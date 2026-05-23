"Phía Bên Kia Thành Phố" có làm thỏa lòng fan phim thanh xuân vườn trường?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phim thanh xuân vườn trường Việt Nam đã ít, phim hay càng hiếm hoi hơn. Và "Phía Bên Kia Thành Phố" liệu có ghi điểm với khán giả?

Dạo gần đây, vũ trụ phim giờ vàng VTV rất chịu khó mở rộng đề tài, thể loại. Nếu như Đồng Hồ Đếm Ngược là được xem là phim siêu nhiên đầu tiên mà VTV sản xuất thì Lời Hứa Đầu Tiên cũng là lần đầu VTV xoáy vào các cuộc thi Hoa hậu. Sắp tới đây, Phía Bên Kia Thành Phố lại thuộc dòng phim thanh xuân vườn trường, một thể loại khán giả thích xem nhưng ít thấy Việt Nam làm.

Đôi bạn thân của Phía Bên Kia Thành Phố.

Bộ phim nối sóng Ngược Đường Ngược Nắng xoay quanh Cương và Khuê, đôi bạn thân thiết từ khi còn bé xíu đến lúc lên cấp 3, luôn gắn bó với nhau dù đối lập hoàn toàn. Khuê đẹp trai, học giỏi nhưng nhút nhát, hiền lành. Cương ham chơi lười học, ngổ ngáo, luôn là người xù lông nhím bảo vệ Khuê mỗi khi cậu bạn thân bị trêu chọc bắt nạt.

Tình bạn thân thiết bắt đầu gặp chuyện khi Tuyết Lan xuất hiện.

Tình bạn ấy ngỡ sẽ vững bền mãi mãi nếu không có Tuyết Lan, cô bạn mới chuyển đến từ “phía bên kia thành phố”. Từ khi Tuyết Lan xuất hiện, cả Cương và Khuê đều thấy xao xuyến trước cô bạn dễ thương, đều muốn mình là người đặc biệt duy nhất của Lan. Tình bạn bắt đầu có những rạn nứt, những nỗi đau từ nhiều năm trước vì thế lại bị khui ra, tạo thành biến cố lớn đẩy Cương và Khuê về hai hướng xa nhau.

Bộ ba đầy trẻ trung trong phim.

Có thể thấy kịch bản của Phía Bên Kia Thành Phố khá hấp dẫn khi kể về hành trình trưởng thành đầy khó khăn mà người trẻ nào cũng phải trải qua. Ở đó có áp lực học hành, những tổn thương thời thơ ấu, những rung động nhẹ nhàng và cả những sai lầm chẳng thể tránh.

Tất nhiên bộ ba vai chính, Thái Vũ là người quen mặt nhất với khán giả khi từng tham gia Hành Trình Công Lý, Cha Tôi Người Ở Lại. Võ Hoài Vũ đóng vai Cương cũng từng góp mặt trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Cả hai được khen có ngoại hình hợp nhân vật, khi Thái Vũ thư sinh hiền lành còn Hoài Vũ lại có chút ngang tàng. Còn nữ chính Tuyết Lan sẽ do tân binh Tú Quyên đảm nhận.

