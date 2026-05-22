Hàng loạt sao Việt cập nhật trạng thái: Quân A.P tập gym, Kỳ Duyên đi Đà Lạt

Thiện Dư (Tổng hợp)

HHTO - Hàng loạt sao Việt đăng tải bài viết cập nhật hình ảnh, tình trạng mới nhất trong bối cảnh nhiều đồn đoán liên tục xuất hiện trên mạng xã hội gây hoang mang cho người hâm mộ.

Trên mạng xã hội ngày hôm nay, hàng loạt nghệ sĩ Việt đăng tải bài viết, story trên trang cá nhân như một động thái cập nhật hoạt động của mình. Trong đó, Quân A.P, Trịnh Thăng Bình chia sẻ hình ảnh tập gym năng động, hết mình. Hoặc với SOOBIN, nam ca sĩ chia sẻ bức ảnh chụp trước gương, khoe nhan sắc điển trai.

Trịnh Thăng Bình và Quân A.P khoe thân hình săn chắc trong phòng tập gym.
SOOBIN khoe nét điển trai, được fan nhận xét giao diện ngày càng xịn.

Nam rapper đình đám Andree Right Hand chia sẻ khoảnh khắc đi hớt tóc, còn Hoa hậu Kỳ Duyên - Thiên Ân chia sẻ hình ảnh thân thiết, cùng nhau đi du lịch Đà Lạt.

Andree Right Hand đi cắt tóc.
Kỳ Duyên và Thiên Ân đang đi du lịch Đà Lạt.

Những hình ảnh này được đông đảo khán giả đặc biệt quan tâm trong bối cảnh nhiều tin đồn thất thiệt đang liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ bị một số trang cộng đồng gọi tên, bị đồn đoán "gặp biến" và mất tích khỏi mạng xã hội. Ngoài những cái tên nêu trên, có nhiều nghệ sĩ khác cũng bị "điểm mặt" như AMEE, Trúc Anh, Trung Quân Idol... khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang và bức xúc.

Hiện tại, người dùng mạng xã hội tại Việt Nam được khuyến cáo giữ cái đầu lạnh, tránh bị lôi kéo theo những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những người không liên qua. Đặc biệt, từ ngày 1/7, người dùng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang có thể bị phạt đến 50 triệu đồng, theo Nghị định 174 được chính phủ ban hành vào ngày 21/5 vừa qua. Quy định xử phạt vi phạm hành chính bao gồm các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng.

Cư dân mạng cần tỉnh táo trước những luồng thông tin không chính thống, đồng thời ưu tiên cập nhật tin tức và kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, thay vì nghe theo những thông tin "câu view" trôi nổi trên không gian mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, danh dự của người khác.

