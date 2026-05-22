Hậu trường SHOWBIZ

Con trai của Thu Trang - Tiến Luật đam mê nghệ thuật, liệu có nối nghiệp ba mẹ?

Như Quỳnh - Ảnh: FBNV

HHTO - Ở tuổi 14, Andy - con trai của nghệ sĩ Thu Trang và Tiến Luật gây ấn tượng với chiều cao vượt trội gần 1m80, sở hữu nét đẹp lãng tử. Chia sẻ về định hướng tương lai của con, Thu Trang cho biết Andy có đam mê với nghệ thuật.

Diễn viên Thu Trang vừa chia sẻ bộ ảnh chúc mừng sinh nhật tuổi 14 của con trai Andy. Trên trang cá nhân, đạo diễn Nụ Hôn Bạc Tỷ bày tỏ: "Ngày xưa mẹ ẵm Andy trên tay có một cục nhỏ xíu. Bây giờ Andy cao tới mức mỗi lần chụp hình, mẹ phải lựa góc đứng. Anh "kép nhí" nay đã cao nhất nhà rồi. 14 năm trước mẹ có thêm một đứa con. 14 năm sau mẹ có thêm một người bạn để trò chuyện, để tranh luận và để tự hào. Chúc mừng sinh nhật kép nhí của mẹ. Cứ lớn lên khỏe mạnh, tử tế và vui vẻ nha anh kép nhí".

Ở tuổi 14, Andy gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, thành thạo 3 ngoại ngữ.

Nhiều khán giả thường xuyên theo dõi Andy cũng phải giật mình vì cậu bé nhỏ nhắn ngày nào nay đã "dậy thì thành công", sở hữu nét đẹp hài hòa của cả bố mẹ. "Đôi mắt giống ba Luật, nụ cười giống mẹ Trang quá cute" - một khán giả để lại bình luận.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, hiện Andy đã cao gần 1,80m, trở thành "người cao nhất nhà". Sự thay đổi rõ rệt nhất của cậu bé không chỉ nằm ở chiều cao mà còn ở tính cách. Từ một đứa trẻ hiếu động, Andy giờ đây trầm hơn, ít nói hơn khi bước vào tuổi teen. Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật cho biết cả hai rất yên tâm vì Andy có ý thức tự lập, tự giác đặc biệt trong việc học.

Thu Trang - Tiến Luật mừng con trai lớn bước sang tuổi mới.

Xuất thân là "con nhà nòi", cậu bạn sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất, tự tin đứng trước ống kính. Năm 4 tuổi, Andy bắt đầu góp mặt trong series Tết Đến Rồi Về Nhà Thôi với những tạo hình nhân vật phù hợp, đến nay đã được 9 lần lên sóng. Andy được nhận xét là một cậu bé thông minh, lém lỉnh khi cọ xát ở một số chương trình giải trí, xuất hiện tại sự kiện cùng bố mẹ.

Thu Trang bật mí, con trai có tình yêu với nghệ thuật nhưng chưa bộc lộ định hướng rõ ràng. Về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, Thu Trang - Tiến Luật cho biết sẽ tôn trọng lựa chọn của con, hiện tại gia đình chỉ tập trung tạo nền tảng học tập tốt, đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ năng sống.

Với lợi thế về chiều cao vượt trội, có năng khiếu về diễn xuất, âm nhạc (biết chơi piano),... Andy được khán giả dự đoán sẽ sớm nối nghiệp bố mẹ.
