Hiếm rapper nào đa năng như Pháo: Đóng phim trăm tỷ đến tham gia loạt gameshow

HHTO - Pháo là một trường hợp nghệ sĩ Gen Z không ngại thử thách, gặt hái nhiều thành công lớn khi "lấn sân" sang các lĩnh vực mới.

Thông tin nổi bật của Pháo: - Tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003. - Đạt giải Á quân chương trình King of Rap vào năm 2020. - Gây sốt toàn cầu với 2 Phút Hơn đạt 650 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 3 triệu lượt dùng video trên TikTok, hợp tác với rapper quốc tế Tyga. - Tham gia loạt chương trình tiếng tăm như Em Xinh "Say Hi", Sao Nhập Ngũ, Running Man Vietnam mùa 3... - Đóng chính phim Thỏ Ơi!!, đạt doanh thu hơn 450 tỷ đồng.

Chỉ trong 1 năm vừa qua và gần nửa đầu năm 2026, sự bứt phá ngoạn mục của Pháo khiến ai nấy vô cùng kinh ngạc. Tròn nửa thập kỷ kể từ bệ phóng bùng nổ của vị trí Á quân chương trình King of Rap, nữ rapper sinh năm 2003 đã chứng minh bản thân cô không muốn "đóng khung" trong chỉ một lĩnh vực cụ thể. Ngược lại, Pháo liên tục chuyển mình, lấn sân sang hàng loạt mảng mới từ ca hát, trình diễn, vũ đạo, tham gia truyền hình thực tế cho đến điện ảnh, gặt hái những cột mốc thành tích ấn tượng.

​Sở hữu sở trường rap tốc độ độc đáo, Pháo liên tục khẳng định tài năng bằng cách ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mang màu sắc đa dạng. Cô từng khiến công chúng bất ngờ khi thể hiện khía cạnh ngọt ngào, đáng yêu qua ca khúc Một Ngày Chẳng Nắng với việc thu về tới 63 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Thế nhưng, bước ngoặt đưa tên tuổi của Pháo lên tầm cao mới và trở thành một trào lưu "gây sốt" toàn cầu chính là siêu phẩm 2 Phút Hơn. Chỉ tính riêng phiên bản remix, ca khúc này đã xuất sắc chạm mốc xấp xỉ 650 triệu lượt xem trên YouTube, đạt hơn 3 triệu lượt tạo video trên TikTok với điệu nhảy lắc hông lan rộng khắp mạng xã hội thế giới. Không dừng lại ở đó, bản hit này còn giúp cô trở thành nghệ sĩ nữ Việt Nam sở hữu ca khúc được nghe nhiều nhất trên Spotify với 87 triệu lượt nghe, mở ra cơ hội hợp tác quốc tế đầy ấn tượng với rapper Tyga trong phiên bản quốc tế.

Pháo vươn tầm quốc tế nhờ 2 Phút Hơn.

Thành công của 2 Phút Hơn thúc đẩy Pháo không ngừng thách thức bản thân ở mảng vũ đạo và kỹ nghệ làm chủ sân khấu. Chương trình Em Xinh "Say Hi" chính là dấu mốc nổi bật tiếp theo chứng minh năng lực học hỏi vượt trội của nữ nghệ sĩ. Tại đây, hàng loạt ca khúc do cô thể hiện như AAA, Hề, Quả Chín Quá, Duyên... nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ khán giả và đưa nữ nghệ sĩ lọt vào danh sách Chung kết. Bên cạnh đó, danh tiếng của Pháo còn được bảo chứng khi cô nhận được đề cử tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, đồng thời vinh dự đại diện Việt Nam xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc quốc tế như Asia Song Festival hay Round Festival.​

Em Xinh "Say Hi" khẳng định độ đa năng của Pháo.

Chính khả năng làm nhạc nhạy bén cùng nét duyên dáng tự nhiên khi tham gia Em Xinh "Say Hi", và tiếp đó là chương trình thực tế Running Man Vietnam mùa 3 đã trở thành cầu nối quan trọng đưa Pháo lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trấn Thành. Trước đó, cô cũng có những khoảnh khắc gây chú ý tự nhiên khi xuất hiện trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2024. Sự nhạy bén với sóng truyền hình giúp cô trở thành yếu tố gây bất ngờ vào đường đua phim Tết 2026. Nữ rapper được Trấn Thành chọn đóng vai nữ chính trong Thỏ Ơi!!, thủ vai Nhật Hạ đáng thương nhưng cũng đầy khó đoán.

Pháo duyên dáng khi tham gia chương trình thực tế.

Dù là một tân binh, Pháo đã lột tả thành công những góc khuất nội tâm phức tạp, mang cả nét kinh dị lẫn đáng thương lên màn ảnh. Diễn xuất đầy ấn tượng của cô đã góp phần quan trọng đưa Thỏ Ơi!! trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất năm 2026 tính đến hiện tại, với doanh thu vượt mốc 450 tỷ đồng tính riêng tại thị trường Việt Nam.