Dàn "Anh tài" lên tiếng về vấn đề bản quyền, chủ động bảo vệ giá trị sáng tạo

HHTO - Những ngày gần đây, câu chuyện bản quyền âm nhạc trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi khi nhiều nghệ sĩ Việt đồng loạt lên tiếng về quyền sở hữu, khai thác và sử dụng các tác phẩm âm nhạc.

Khi các nền tảng số như YouTube, TikTok, Facebook liên tục siết chặt quy định về tác quyền âm nhạc, nhiều nghệ sĩ bất ngờ bị “đánh bản quyền”, mất doanh thu trên chính những sản phẩm do mình sáng tạo. Các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu, khai thác ca khúc và phân chia lợi nhuận cũng xuất hiện ngày càng nhiều, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trước tình hình đó, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi, chủ động minh bạch hóa quyền sở hữu tác phẩm cũng như cách thức khai thác thương mại các sản phẩm âm nhạc của mình.

Loạt nghệ sĩ lên tiếng bảo vệ sức sáng tạo của mình.

Mới đây, Hoàng Dũng đã đăng tải thông báo chính thức liên quan đến việc cấp phép sử dụng các ca khúc do anh sáng tác. Anh cho biết các tác phẩm hiện thuộc quyền quản lý của công ty chủ quản Lirico Entertainment, với Warner Chappell Music là đơn vị đối tác bảo hộ quyền tác giả. Nam ca/nhạc sĩ nhấn mạnh những ca khúc này được sáng tạo nhằm phục vụ độc quyền cho hoạt động biểu diễn và khai thác của anh nên sẽ không được cấp phép công khai cho các đơn vị khác sử dụng.

Trong bài đăng, Hoàng Dũng cũng công khai địa chỉ liên hệ chính thức để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tác phẩm gửi yêu cầu cấp phép.

Trong khi đó, Phan Đinh Tùng gây chú ý khi lên tiếng về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bản hit Khúc Hát Mừng Sinh Nhật cùng 5 album gắn liền với tên tuổi. Theo chia sẻ, doanh thu quảng cáo từ MV triệu view trên YouTube từng bị tạm ghi nhận cho phía liên quan trong thời gian xử lý tranh chấp. Sau quá trình khiếu nại và bổ sung hồ sơ pháp lý, một số quyền sở hữu trí tuệ đã được khôi phục, song vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

“...để bảo vệ sự công bằng, danh dự nghề nghiệp và giá trị của những sản phẩm nghệ thuật đã được tạo dựng, gìn giữ trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi buộc phải thực hiện những bước đi cần thiết theo đúng quy định pháp luật”, Phan Đình Tùng thể hiện quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng để bảo vệ công sức sáng tạo và những giá trị đã gây dựng.

Tính tới thời điểm hiện tại, ca khúc Khúc Hát Mừng Sinh Nhật của Phan Đình Tùng đã thu về hơn 309 triệu lượt xem. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi chủ nhân bản hit không được nhận phần công lao xứng đáng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho biết anh từng nhiều lần bị thất thoát doanh thu và khai thác trái phép các tác phẩm âm nhạc do mình sáng tạo. Nam nhạc sĩ chia sẻ những trải nghiệm đó khiến anh dần nhận ra âm nhạc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là tài sản trí tuệ cần được bảo vệ bằng pháp lý và các thỏa thuận chặt chẽ. Tác giả Nhật Ký Của Mẹ cũng bày tỏ sự khó xử khi nhiều ca khúc anh cho phép sử dụng miễn phí trong các hoạt động cộng đồng vẫn bị đơn vị khác “đánh bản quyền”.

Bài viết như một lời cảnh tỉnh của nam nhạc sĩ gửi đến những người cùng làm nghề sáng tạo rằng hãy cẩn trọng với những hợp đồng giấy tờ pháp lý quan trọng về bản quyền, đồng thời mạnh dạn lên tiếng bảo vệ giá trị sáng tạo của bản thân.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, việc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các vấn đề tác quyền là tín hiệu tích cực để người sáng tạo có thêm niềm tin vào việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Có thể thấy, bản quyền không còn đơn thuần là vấn đề pháp lý khô khan mà dần được nhìn nhận như “tài sản nghề nghiệp” gắn liền với danh dự, công sức sáng tạo và nguồn thu lâu dài của những người sáng tạo. Khi âm nhạc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn mang giá trị thương mại rõ rệt, việc bảo vệ quyền sở hữu tác phẩm là cách để nghệ sĩ bảo vệ công sức lao động và vị thế nghề nghiệp của mình.