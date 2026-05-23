Hậu trường SHOWBIZ

Noo Phước Thịnh "Nhấc Máy" gọi 52Hz, lần đầu tổ chức fan call qua điện thoại

Như Lê

HHTO - Không còn "ngủ đông", Noo Phước Thịnh sẽ trở lại cùng EP "Nhấc Máy" gồm 4 ca khúc. Concept lần này sẽ xoay quanh những cuộc gọi và chiếc điện thoại.

Bên cạnh track mở đầu Prologue: Incoming Call… đóng vai trò dẫn dắt concept, EP gồm 3 ca khúc: Nhấc Máy, Cuộc Gọi Cuối Gọi Cho Anh. Tất cả đều được sáng tác bởi MiQ và Soulient, hai thành viên của Catchellers. Phần sản xuất âm nhạc của EP tiếp tục do nhóm DTAP đảm nhận.

Trước đó, fan cũng đồn đoán về việc Noo Phước Thịnh kết hợp cùng "Em Xinh" 52Hz, khi cả hai trong cùng một buổi tối đều dùng mạng xã hội úp mở về một bài hát mới. Trong poster chính thức, nam ca sĩ đã xác nhận việc hợp tác cùng đàn em trong bản tình ca Cuộc Gọi Cuối.

Noo Phước Thịnh cho biết: “Các bạn trẻ bây giờ rất tài năng và chủ động trong âm nhạc. Làm việc với các bạn tôi cảm thấy như được tiếp thêm những năng lượng mới, trẻ trung hơn rất nhiều”.

52Hz cũng bày tỏ sự thích thú khi làm việc với đàn anh: “Anh Noo là một trong những nghệ sĩ em nghe nhạc từ hồi còn nhỏ, chỉ thấy anh qua tivi. Giờ hát cùng anh, đứng cạnh anh, thật sự mang một cảm giác rất đặc biệt”.

Poster chính thức của EP Nhấc Máy gây chú ý với gam màu điện ảnh tối giản nhưng giàu cảm xúc. Hình ảnh hồ cá xuất hiện giữa không gian tĩnh lặng, kết hợp cùng phần dây điện thoại kéo dài như một tín hiệu kết nối dang dở, gợi mở câu chuyện âm nhạc nhuốm màu cô đơn, chờ đợi và những cảm xúc chưa thể cất thành lời. Loạt chi tiết ẩn dụ khiến nhiều người dự đoán đây sẽ là một trong những concept giàu tính kể chuyện nhất của Noo Phước Thịnh trong thời gian gần đây.

Cùng với việc phát hành sản phẩm, Noo Phước Thịnh cũng cho thấy quyết tâm quay trở lại mạnh mẽ với loạt hoạt động chỉn chu dành cho người hâm mộ. Theo đó, anh sẽ ra mắt bộ vật phẩm lưu niệm (merchandise) chính thức với tên gọi Noo Series 01: First Call Collection, phiên bản giới hạn. Kèm theo đó, nam ca sĩ cũng tổ chức 2 buổi ra mắt MV riêng tư cùng người hâm mộ tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại 2 sự kiện này, khán giả sẽ được xem trước toàn bộ 3 MV của EP. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh còn tiết lộ sẽ tổ chức Fan Call, livestream trò chuyện qua điện thoại cùng khán giả, với số điện thoại được cung cấp ngẫu nhiên từ bộ vật phẩm.

